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В Тверской области загорелась кровля столовой в санатории

В Тверской области загорелась кровля столовой в санатории - РИА Новости, 06.12.2024

В Тверской области загорелась кровля столовой в санатории

Кровля столовой в санатории загорелась на 500 квадратных метрах в селе Игуменка Тверской области, пострадавших нет, сообщило МЧС РФ в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T00:08

2024-12-06T00:08

2024-12-06T00:08

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Кровля столовой в санатории загорелась на 500 квадратных метрах в селе Игуменка Тверской области, пострадавших нет, сообщило МЧС РФ в своем Telegram-канале. "В Тверской области огнеборцы МЧС России тушат санаторий. В деревне Игуменка горит кровля столовой на 500 "квадратах". Пострадавших нет. Угрозы распространения огня на соседние строения нет", - говорится в сообщении. В МЧС отметили, что на месте работают более 40 специалистов и 12 единиц техники.

https://ria.ru/20241022/mchs-1979229070.html

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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)