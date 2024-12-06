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В Тверской области загорелась кровля столовой в санатории
В Тверской области загорелась кровля столовой в санатории - РИА Новости, 06.12.2024
В Тверской области загорелась кровля столовой в санатории
Кровля столовой в санатории загорелась на 500 квадратных метрах в селе Игуменка Тверской области, пострадавших нет, сообщило МЧС РФ в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T00:08
2024-12-06T00:08
2024-12-06T00:08
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Кровля столовой в санатории загорелась на 500 квадратных метрах в селе Игуменка Тверской области, пострадавших нет, сообщило МЧС РФ в своем Telegram-канале. "В Тверской области огнеборцы МЧС России тушат санаторий. В деревне Игуменка горит кровля столовой на 500 "квадратах". Пострадавших нет. Угрозы распространения огня на соседние строения нет", - говорится в сообщении. В МЧС отметили, что на месте работают более 40 специалистов и 12 единиц техники.
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Тверской области загорелась кровля столовой в санатории
В Тверской области загорелась кровля столовой в санатории на 500 "квадратах"