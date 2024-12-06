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МСБ Башкирии получил 6,7 млрд рублей кредитов по зонтичным поручительствам

МСБ Башкирии получил 6,7 млрд рублей кредитов по зонтичным поручительствам - РИА Новости, 06.12.2024

МСБ Башкирии получил 6,7 млрд рублей кредитов по зонтичным поручительствам

С начала текущего года объем кредитования малого и среднего бизнеса (МСБ) Башкортостана с применением зонтичных поручительств Корпорации МСП (КМСП) составил 6,7 РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T10:00

2024-12-06T10:00

2024-12-06T10:00

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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. С начала текущего года объем кредитования малого и среднего бизнеса (МСБ) Башкортостана с применением зонтичных поручительств Корпорации МСП (КМСП) составил 6,7 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба организации.Эта информация была озвучена на партнерской сессии комитета Государственной Думы по малому и среднему предпринимательству и Корпорации МСП под названием "Честный разговор с бизнесом. Новые вызовы для МСП: как сохранить рентабельность и масштабировать бизнес", которая прошла в рамках Ялтинского международного экономического форума в Уфе.Модератором встречи выступила первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по малому и среднему предпринимательству, федеральный координатор партийного проекта "Предпринимательство" Альфия Когогина."В Республике Башкортостан очень бережное отношение к предпринимательству. Здесь выстроены все мосты между бизнесом и властью", – отметила она.О мерах поддержки малого и среднего бизнеса при участии Корпорации МСП рассказала статс-секретарь – заместитель генерального директора Корпорации МСП Наталья Коротченкова."Важно оказать предпринимателям поддержку в привлечении необходимого финансирования. Один из таких инструментов – механизм "зонтичных" поручительств Корпорации МСП. В Республике Башкортостан такими поручительствами обеспечено 6,7 миллиарда рублей кредитов для малого и среднего бизнеса", – цитирует пресс-служба Коротченкову.Кроме того, Башкортостан лидер среди регионов по льготному кредитованию высокотехнологичных инновационных компаний, еще одному инструменту адресной поддержки. По данной программе МСП республики привлекли 1,1 миллиарда рублей.Также по объему закупок крупнейшими заказчиками у малого и среднего бизнеса по 223-ФЗ Башкортостан занимает второе место среди регионов ПФО. МСП-поставщики заключили с госкомпаниями договоры на общую сумму более 132,5 миллиарда рублей.Зонтичные поручительства Корпорации МСП покрывают до 50% суммы банковского кредита и позволяют предпринимателю получить его даже при отсутствии необходимого залога. Этот инструмент господдержки был запущен в 2021 году и реализуется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".

республика башкортостан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

корпорация мсп, республика башкортостан, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса