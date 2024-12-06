https://ria.ru/20241206/koreya-1987668973.html

Минобороны Южной Кореи приостановило полномочия трех командующих

Минобороны Южной Кореи приостановило полномочия трех командующих - РИА Новости, 06.12.2024

Минобороны Южной Кореи приостановило полномочия трех командующих

Министерство обороны Южной Кореи приостановило полномочия трех командующих, участвовавших в блокировке парламента во время военного положения, сообщило... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T10:33

2024-12-06T10:33

2024-12-06T11:07

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СЕУЛ, 6 дек - РИА Новости. Министерство обороны Южной Кореи приостановило полномочия трех командующих, участвовавших в блокировке парламента во время военного положения, сообщило агентство Ренхап."Министерство обороны приостановило полномочия командующего обороной столицы, командующего специальными операциями и командующего контрразведкой", - пишет агентство со ссылкой на сообщение, отправленное журналистам.Ранее сообщалось, эти подразделения были задействованы для блокировки парламента, работа которого в соответствии с указом командования военным положением должна была быть приостановлена.

https://ria.ru/20241206/koreja-1987651516.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

южная корея, в мире, обстановка в южной корее