https://ria.ru/20241206/koreya-1987668973.html
Минобороны Южной Кореи приостановило полномочия трех командующих
Минобороны Южной Кореи приостановило полномочия трех командующих - РИА Новости, 06.12.2024
Минобороны Южной Кореи приостановило полномочия трех командующих
Министерство обороны Южной Кореи приостановило полномочия трех командующих, участвовавших в блокировке парламента во время военного положения, сообщило... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T10:33
2024-12-06T10:33
2024-12-06T11:07
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СЕУЛ, 6 дек - РИА Новости. Министерство обороны Южной Кореи приостановило полномочия трех командующих, участвовавших в блокировке парламента во время военного положения, сообщило агентство Ренхап."Министерство обороны приостановило полномочия командующего обороной столицы, командующего специальными операциями и командующего контрразведкой", - пишет агентство со ссылкой на сообщение, отправленное журналистам.Ранее сообщалось, эти подразделения были задействованы для блокировки парламента, работа которого в соответствии с указом командования военным положением должна была быть приостановлена.
https://ria.ru/20241206/koreja-1987651516.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
южная корея, в мире, обстановка в южной корее
Южная Корея, В мире, Обстановка в Южной Корее
Минобороны Южной Кореи приостановило полномочия трех командующих
Минобороны Южной Кореи отстранило трех командующих, блокировавших парламент