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Минобороны Южной Кореи приостановило полномочия трех командующих - РИА Новости, 06.12.2024
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10:33 06.12.2024 (обновлено: 11:07 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/koreya-1987668973.html
Минобороны Южной Кореи приостановило полномочия трех командующих
Минобороны Южной Кореи приостановило полномочия трех командующих - РИА Новости, 06.12.2024
Минобороны Южной Кореи приостановило полномочия трех командующих
Министерство обороны Южной Кореи приостановило полномочия трех командующих, участвовавших в блокировке парламента во время военного положения, сообщило... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T10:33
2024-12-06T11:07
южная корея
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обстановка в южной корее
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СЕУЛ, 6 дек - РИА Новости. Министерство обороны Южной Кореи приостановило полномочия трех командующих, участвовавших в блокировке парламента во время военного положения, сообщило агентство Ренхап."Министерство обороны приостановило полномочия командующего обороной столицы, командующего специальными операциями и командующего контрразведкой", - пишет агентство со ссылкой на сообщение, отправленное журналистам.Ранее сообщалось, эти подразделения были задействованы для блокировки парламента, работа которого в соответствии с указом командования военным положением должна была быть приостановлена.
https://ria.ru/20241206/koreja-1987651516.html
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южная корея, в мире, обстановка в южной корее
Южная Корея, В мире, Обстановка в Южной Корее
Минобороны Южной Кореи приостановило полномочия трех командующих

Минобороны Южной Кореи отстранило трех командующих, блокировавших парламент

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФлаг Республики Корея
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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СЕУЛ, 6 дек - РИА Новости. Министерство обороны Южной Кореи приостановило полномочия трех командующих, участвовавших в блокировке парламента во время военного положения, сообщило агентство Ренхап.
"Министерство обороны приостановило полномочия командующего обороной столицы, командующего специальными операциями и командующего контрразведкой", - пишет агентство со ссылкой на сообщение, отправленное журналистам.
Ранее сообщалось, эти подразделения были задействованы для блокировки парламента, работа которого в соответствии с указом командования военным положением должна была быть приостановлена.
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