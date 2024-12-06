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Россия и Белоруссия утвердили постановление о концепции безопасности СГ
Россия и Белоруссия утвердили постановление о концепции безопасности СГ - РИА Новости, 06.12.2024
Россия и Белоруссия утвердили постановление о концепции безопасности СГ
Российская и белорусская стороны утвердили постановление о концепции безопасности Союзного государства, список подписанных документов опубликован на сайте... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T17:25
2024-12-06T17:25
2024-12-06T17:35
союзное государство
россия
белоруссия
владимир путин
безопасность
александр лукашенко
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МИНСК, 6 дек - РИА Новости. Российская и белорусская стороны утвердили постановление о концепции безопасности Союзного государства, список подписанных документов опубликован на сайте Кремля.Церемония подписания документов состоялась на полях заседания Высшего Госсовета Союзного государства. В нем приняли участие президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
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Подписание Договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства
Президенты России и Белоруссии подписали межгосударственный Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства и межгосударственный Договор о формировании объединённого рынка электрической энергии Союзного государства
2024-12-06T17:25
true
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россия, белоруссия, владимир путин, безопасность, александр лукашенко, видео
Союзное государство, Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Безопасность, Александр Лукашенко
Россия и Белоруссия утвердили постановление о концепции безопасности СГ
РФ и Белоруссия на заседании ВГС Союзного государства подписали 11 документов