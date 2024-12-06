Рейтинг@Mail.ru
Россия и Белоруссия утвердили постановление о концепции безопасности СГ - РИА Новости, 06.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги Союзного государства - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Союзное государство
 
17:25 06.12.2024 (обновлено: 17:35 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/kontseptsiya-1987778579.html
Россия и Белоруссия утвердили постановление о концепции безопасности СГ
Россия и Белоруссия утвердили постановление о концепции безопасности СГ - РИА Новости, 06.12.2024
Россия и Белоруссия утвердили постановление о концепции безопасности СГ
Российская и белорусская стороны утвердили постановление о концепции безопасности Союзного государства, список подписанных документов опубликован на сайте... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T17:25
2024-12-06T17:35
союзное государство
россия
белоруссия
владимир путин
безопасность
александр лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898672780_0:219:3072:1947_1920x0_80_0_0_da7f96e7cfe7b7e06764e287bd132168.jpg
МИНСК, 6 дек - РИА Новости. Российская и белорусская стороны утвердили постановление о концепции безопасности Союзного государства, список подписанных документов опубликован на сайте Кремля.Церемония подписания документов состоялась на полях заседания Высшего Госсовета Союзного государства. В нем приняли участие президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Подписание Договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства
Президенты России и Белоруссии подписали межгосударственный Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства и межгосударственный Договор о формировании объединённого рынка электрической энергии Союзного государства
2024-12-06T17:25
true
PT1M14S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898672780_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2dbeacc8059ad55ac1b7943c236d70ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, белоруссия, владимир путин, безопасность, александр лукашенко, видео
Союзное государство, Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Безопасность, Александр Лукашенко
Россия и Белоруссия утвердили постановление о концепции безопасности СГ
МИНСК, 6 дек - РИА Новости. Российская и белорусская стороны утвердили постановление о концепции безопасности Союзного государства, список подписанных документов опубликован на сайте Кремля.
2024-12-06T17:25
true
PT1M14S
Россия и Белоруссия утвердили постановление о концепции безопасности СГ

РФ и Белоруссия на заседании ВГС Союзного государства подписали 11 документов

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкФлажки России и Белоруссии
Флажки России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Флажки России и Белоруссии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 6 дек - РИА Новости. Российская и белорусская стороны утвердили постановление о концепции безопасности Союзного государства, список подписанных документов опубликован на сайте Кремля.
Церемония подписания документов состоялась на полях заседания Высшего Госсовета Союзного государства. В нем приняли участие президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
 
Союзное государствоРоссияБелоруссияВладимир ПутинБезопасностьАлександр Лукашенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала