https://ria.ru/20241206/kontseptsiya-1987778579.html

Россия и Белоруссия утвердили постановление о концепции безопасности СГ

Россия и Белоруссия утвердили постановление о концепции безопасности СГ - РИА Новости, 06.12.2024

Россия и Белоруссия утвердили постановление о концепции безопасности СГ

Российская и белорусская стороны утвердили постановление о концепции безопасности Союзного государства, список подписанных документов опубликован на сайте... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T17:25

2024-12-06T17:25

2024-12-06T17:35

союзное государство

россия

белоруссия

владимир путин

безопасность

александр лукашенко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898672780_0:219:3072:1947_1920x0_80_0_0_da7f96e7cfe7b7e06764e287bd132168.jpg

МИНСК, 6 дек - РИА Новости. Российская и белорусская стороны утвердили постановление о концепции безопасности Союзного государства, список подписанных документов опубликован на сайте Кремля.Церемония подписания документов состоялась на полях заседания Высшего Госсовета Союзного государства. В нем приняли участие президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Подписание Договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства Президенты России и Белоруссии подписали межгосударственный Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства и межгосударственный Договор о формировании объединённого рынка электрической энергии Союзного государства 2024-12-06T17:25 true PT1M14S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, белоруссия, владимир путин, безопасность, александр лукашенко, видео