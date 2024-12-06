https://ria.ru/20241206/konkurs-1987795107.html
Объявлены победители VII Конкурса молодых инноваторов стран БРИКС
Объявлены победители VII Конкурса молодых инноваторов стран БРИКС - РИА Новости, 06.12.2024
Объявлены победители VII Конкурса молодых инноваторов стран БРИКС
На IV Конгрессе молодых ученых в "Сириусе" объявили победителей VII Конкурса молодых инноваторов стран БРИКС, организованного при поддержке компании "ФосАгро",... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T18:17
2024-12-06T18:17
2024-12-06T18:17
технологии
брикс
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. На IV Конгрессе молодых ученых в "Сириусе" объявили победителей VII Конкурса молодых инноваторов стран БРИКС, организованного при поддержке компании "ФосАгро", сообщает пресс-служба организации. Конкурс молодых инноваторов стал одним из ключевых событий конгресса. Лидеров международное жюри выбирало в пяти направлениях: зеленые технологии для химической промышленности, зеленые технологии для пищевой промышленности, зеленые технологии для сельскохозяйственной промышленности, технологии искусственного интеллекта и в специальной номинации "Палладий в технологиях будущего". Победителем стал профессор Федерального технологического университета Параны (Бразилия) Чиаго Эдживижес. Он представил новую технологию в области переработки отходов при производстве продукции из сахарного тростника. Ее суть – в совместной переработке твердых и жидких отходов, что увеличивает эффективность выработки смеси метана и водорода и позволяет использовать их в качестве топлива. Второе место – у профессора Научно-технического университета Китая Юань У. Исследователь предложил технологию, которая значительно сокращает использование оксида цинка в каучуковой промышленности и способствует изготовлению более экологически чистых шин и другой продукции. На третьем месте проект российского ученого Сколковского института науки и технологий Дмитрия Шадрина. Исследование посвящено созданию цифровой системы для прогнозирования природных пожаров с точностью до 85%. Приз в специальной номинации получил исследователь Синь Цай из Университета Тунцзи (Китай). Он представил проект по созданию новых палладийсодержащих катализаторов для устройств водородной энергетики. Эти разработки позволят сделать топливный элемент более эффективным, а водородную энергетику – общедоступной. По словам заместителя генерального директора ПАО "ФосАгро" по продажам и маркетингу Михаила Стеркина, внимание компании к Конкурсу молодых инноваторов стран БРИКС – часть корпоративной стратегии устойчивого развития. "Для нас поддержка науки и образования – это долгосрочные инвестиции в будущее планеты. Помогая ученым, выделяя гранты на исследования, реализуя научные проекты, мы думаем о потребностях следующих поколений. Конкурс молодых инноваторов БРИКС – это эффективная площадка, на которой наука и бизнес объединяют усилия в решении проблем окружающей среды, экологической безопасности", - отметил Стеркин. Помимо поддержки конкурса молодых инноваторов стран БРИКС, "ФосАгро" приняла участие в деловой программе IV Конгресса молодых ученых. В частности, начальник Центра инноваций дирекции по маркетингу и развитию АО "Апатит" группа "ФосАгро") Дмитрий Демидов в ходе панельной сессии "Роль современных биотехнологий в обеспечении продовольственной безопасности Российской Федерации" рассказал об инновационных системах минерального питания растений "ФосАгро" и биопрепаратах, разрабатываемых компанией совместно с научными партнерами.
https://ria.ru/20241130/rosatom-1986614426.html
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технологии, брикс, россия, сколковский институт науки и технологий, фосагро
Технологии, БРИКС, Россия, Сколковский институт науки и технологий, ФосАгро
Объявлены победители VII Конкурса молодых инноваторов стран БРИКС
При поддержке "ФосАгро" прошел VII Конкурс молодых инноваторов стран БРИКС
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. На IV Конгрессе молодых ученых в "Сириусе" объявили победителей VII Конкурса молодых инноваторов стран БРИКС, организованного при поддержке компании "ФосАгро", сообщает пресс-служба организации.
Конкурс молодых инноваторов стал одним из ключевых событий конгресса. Лидеров международное жюри выбирало в пяти направлениях: зеленые технологии для химической промышленности, зеленые технологии для пищевой промышленности, зеленые технологии для сельскохозяйственной промышленности, технологии искусственного интеллекта и в специальной номинации "Палладий в технологиях будущего".
Победителем стал профессор Федерального технологического университета Параны (Бразилия) Чиаго Эдживижес. Он представил новую технологию в области переработки отходов при производстве продукции из сахарного тростника. Ее суть – в совместной переработке твердых и жидких отходов, что увеличивает эффективность выработки смеси метана и водорода и позволяет использовать их в качестве топлива.
Второе место – у профессора Научно-технического университета Китая Юань У. Исследователь предложил технологию, которая значительно сокращает использование оксида цинка в каучуковой промышленности и способствует изготовлению более экологически чистых шин и другой продукции.
На третьем месте проект российского ученого Сколковского института науки и технологий Дмитрия Шадрина. Исследование посвящено созданию цифровой системы для прогнозирования природных пожаров с точностью до 85%.
Приз в специальной номинации получил исследователь Синь Цай из Университета Тунцзи (Китай). Он представил проект по созданию новых палладийсодержащих катализаторов для устройств водородной энергетики. Эти разработки позволят сделать топливный элемент более эффективным, а водородную энергетику – общедоступной.
По словам заместителя генерального директора ПАО "ФосАгро" по продажам и маркетингу Михаила Стеркина, внимание компании к Конкурсу молодых инноваторов стран БРИКС – часть корпоративной стратегии устойчивого развития.
"Для нас поддержка науки и образования – это долгосрочные инвестиции в будущее планеты. Помогая ученым, выделяя гранты на исследования, реализуя научные проекты, мы думаем о потребностях следующих поколений. Конкурс молодых инноваторов БРИКС – это эффективная площадка, на которой наука и бизнес объединяют усилия в решении проблем окружающей среды, экологической безопасности", - отметил Стеркин.
Помимо поддержки конкурса молодых инноваторов стран БРИКС, "ФосАгро" приняла участие в деловой программе IV Конгресса молодых ученых. В частности, начальник Центра инноваций дирекции по маркетингу и развитию АО "Апатит" группа "ФосАгро") Дмитрий Демидов в ходе панельной сессии "Роль современных биотехнологий в обеспечении продовольственной безопасности Российской Федерации" рассказал об инновационных системах минерального питания растений "ФосАгро" и биопрепаратах, разрабатываемых компанией совместно с научными партнерами.