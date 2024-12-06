https://ria.ru/20241206/konkurs-1987780396.html
Журналисты РИА Новости получили награды на конкурсе "ПРО Образование"
Журналисты РИА Новости получили награды на конкурсе "ПРО Образование" - РИА Новости, 06.12.2024
Журналисты РИА Новости получили награды на конкурсе "ПРО Образование"
Проект "Социальный навигатор" медиагруппы "Россия сегодня" получил первое место на Всероссийском конкурсе журналистских работ "ПРО Образование - 2024" в... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T17:31
2024-12-06T17:31
2024-12-06T17:31
россия
москва
социальный навигатор
миа "россия сегодня"
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Проект "Социальный навигатор" медиагруппы "Россия сегодня" получил первое место на Всероссийском конкурсе журналистских работ "ПРО Образование - 2024" в номинации "Лучшее издание, освещающее тему образования". Кроме того, специальный корреспондент РИА Новости Алиса Осипова заняла второе место в номинации "Журналист года, рассказывающий ПРО Образование". Церемония награждения прошла на площадке Национального центра "Россия" в Москве. "Социальный навигатор" - это коллектив единомышленников, который ежедневно трудится над освещением общественно-значимых проблем и вопросов в сфере образования и воспитания детей. И для меня огромная честь представлять здесь команду проекта. Хочу сказать спасибо, каждому сотруднику, причастному к нашему общему делу!", - сказал шеф-редактор "Социального навигатора" медиагруппы "Россия сегодня" Денис Морозов. В этом году для участия в 19 номинациях на конкурс "ПРО Образование" поступило порядка четырех тысяч заявок из 89 регионов России. Лауреатами стали 57 участников - журналисты, индивидуальные авторы, сообщества образовательных организаций в социальных сетях, блогеры и средства массовой информации. Всероссийский конкурс "ПРО Образование" – площадка открытого диалога Минпросвещения России с профессиональными журналистскими коллективами и индивидуальными авторами. За более чем двадцатилетнюю историю мероприятие стало главным событием образовательной журналистики страны. Среди основных критериев, по которым жюри оценивало победителей, – социальная значимость, достоверность, выразительность подачи информации и соответствие материалов современным требованиям журналистики.
https://ria.ru/20241204/premiya-1987270468.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, социальный навигатор, миа "россия сегодня"
Россия, Москва, Социальный навигатор, МИА "Россия сегодня"
Журналисты РИА Новости получили награды на конкурсе "ПРО Образование"
Проект медиагруппы "Россия сегодня" выиграл в конкурсе "ПРО Образование - 2024"
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Проект "Социальный навигатор" медиагруппы "Россия сегодня" получил первое место на Всероссийском конкурсе журналистских работ "ПРО Образование - 2024" в номинации "Лучшее издание, освещающее тему образования". Кроме того, специальный корреспондент РИА Новости Алиса Осипова заняла второе место в номинации "Журналист года, рассказывающий ПРО Образование".
Церемония награждения прошла на площадке Национального центра "Россия" в Москве
.
"Социальный навигатор" - это коллектив единомышленников, который ежедневно трудится над освещением общественно-значимых проблем и вопросов в сфере образования и воспитания детей. И для меня огромная честь представлять здесь команду проекта. Хочу сказать спасибо, каждому сотруднику, причастному к нашему общему делу!", - сказал шеф-редактор "Социального навигатора
" медиагруппы "Россия сегодня" Денис Морозов.
В этом году для участия в 19 номинациях на конкурс "ПРО Образование" поступило порядка четырех тысяч заявок из 89 регионов России
. Лауреатами стали 57 участников - журналисты, индивидуальные авторы, сообщества образовательных организаций в социальных сетях, блогеры и средства массовой информации.
Всероссийский конкурс "ПРО Образование" – площадка открытого диалога Минпросвещения России с профессиональными журналистскими коллективами и индивидуальными авторами. За более чем двадцатилетнюю историю мероприятие стало главным событием образовательной журналистики страны.
Среди основных критериев, по которым жюри оценивало победителей, – социальная значимость, достоверность, выразительность подачи информации и соответствие материалов современным требованиям журналистики.