https://ria.ru/20241206/konkurs-1987780396.html

Журналисты РИА Новости получили награды на конкурсе "ПРО Образование"

Журналисты РИА Новости получили награды на конкурсе "ПРО Образование" - РИА Новости, 06.12.2024

Журналисты РИА Новости получили награды на конкурсе "ПРО Образование"

Проект "Социальный навигатор" медиагруппы "Россия сегодня" получил первое место на Всероссийском конкурсе журналистских работ "ПРО Образование - 2024" в... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T17:31

2024-12-06T17:31

2024-12-06T17:31

россия

москва

социальный навигатор

миа "россия сегодня"

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Проект "Социальный навигатор" медиагруппы "Россия сегодня" получил первое место на Всероссийском конкурсе журналистских работ "ПРО Образование - 2024" в номинации "Лучшее издание, освещающее тему образования". Кроме того, специальный корреспондент РИА Новости Алиса Осипова заняла второе место в номинации "Журналист года, рассказывающий ПРО Образование". Церемония награждения прошла на площадке Национального центра "Россия" в Москве. "Социальный навигатор" - это коллектив единомышленников, который ежедневно трудится над освещением общественно-значимых проблем и вопросов в сфере образования и воспитания детей. И для меня огромная честь представлять здесь команду проекта. Хочу сказать спасибо, каждому сотруднику, причастному к нашему общему делу!", - сказал шеф-редактор "Социального навигатора" медиагруппы "Россия сегодня" Денис Морозов. В этом году для участия в 19 номинациях на конкурс "ПРО Образование" поступило порядка четырех тысяч заявок из 89 регионов России. Лауреатами стали 57 участников - журналисты, индивидуальные авторы, сообщества образовательных организаций в социальных сетях, блогеры и средства массовой информации. Всероссийский конкурс "ПРО Образование" – площадка открытого диалога Минпросвещения России с профессиональными журналистскими коллективами и индивидуальными авторами. За более чем двадцатилетнюю историю мероприятие стало главным событием образовательной журналистики страны. Среди основных критериев, по которым жюри оценивало победителей, – социальная значимость, достоверность, выразительность подачи информации и соответствие материалов современным требованиям журналистики.

https://ria.ru/20241204/premiya-1987270468.html

https://ria.ru/20241125/kongress-1985610483.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, социальный навигатор, миа "россия сегодня"