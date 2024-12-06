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Журналисты РИА Новости получили награды на конкурсе "ПРО Образование" - РИА Новости, 06.12.2024
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17:31 06.12.2024
https://ria.ru/20241206/konkurs-1987780396.html
Журналисты РИА Новости получили награды на конкурсе "ПРО Образование"
Журналисты РИА Новости получили награды на конкурсе "ПРО Образование" - РИА Новости, 06.12.2024
Журналисты РИА Новости получили награды на конкурсе "ПРО Образование"
Проект "Социальный навигатор" медиагруппы "Россия сегодня" получил первое место на Всероссийском конкурсе журналистских работ "ПРО Образование - 2024" в... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T17:31
2024-12-06T17:31
россия
москва
социальный навигатор
миа "россия сегодня"
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Проект "Социальный навигатор" медиагруппы "Россия сегодня" получил первое место на Всероссийском конкурсе журналистских работ "ПРО Образование - 2024" в номинации "Лучшее издание, освещающее тему образования". Кроме того, специальный корреспондент РИА Новости Алиса Осипова заняла второе место в номинации "Журналист года, рассказывающий ПРО Образование". Церемония награждения прошла на площадке Национального центра "Россия" в Москве. "Социальный навигатор" - это коллектив единомышленников, который ежедневно трудится над освещением общественно-значимых проблем и вопросов в сфере образования и воспитания детей. И для меня огромная честь представлять здесь команду проекта. Хочу сказать спасибо, каждому сотруднику, причастному к нашему общему делу!", - сказал шеф-редактор "Социального навигатора" медиагруппы "Россия сегодня" Денис Морозов. В этом году для участия в 19 номинациях на конкурс "ПРО Образование" поступило порядка четырех тысяч заявок из 89 регионов России. Лауреатами стали 57 участников - журналисты, индивидуальные авторы, сообщества образовательных организаций в социальных сетях, блогеры и средства массовой информации. Всероссийский конкурс "ПРО Образование" – площадка открытого диалога Минпросвещения России с профессиональными журналистскими коллективами и индивидуальными авторами. За более чем двадцатилетнюю историю мероприятие стало главным событием образовательной журналистики страны. Среди основных критериев, по которым жюри оценивало победителей, – социальная значимость, достоверность, выразительность подачи информации и соответствие материалов современным требованиям журналистики.
https://ria.ru/20241204/premiya-1987270468.html
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РИА Новости
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5
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96
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РИА Новости
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353
60
353
60
россия, москва, социальный навигатор, миа "россия сегодня"
Россия, Москва, Социальный навигатор, МИА "Россия сегодня"
Журналисты РИА Новости получили награды на конкурсе "ПРО Образование"

Проект медиагруппы "Россия сегодня" выиграл в конкурсе "ПРО Образование - 2024"

© РИА НовостиЛоготип международного информационного агентства "Россия сегодня"
Логотип международного информационного агентства Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
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Логотип международного информационного агентства "Россия сегодня". Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Проект "Социальный навигатор" медиагруппы "Россия сегодня" получил первое место на Всероссийском конкурсе журналистских работ "ПРО Образование - 2024" в номинации "Лучшее издание, освещающее тему образования". Кроме того, специальный корреспондент РИА Новости Алиса Осипова заняла второе место в номинации "Журналист года, рассказывающий ПРО Образование".
Церемония награждения прошла на площадке Национального центра "Россия" в Москве.
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"Социальный навигатор" - это коллектив единомышленников, который ежедневно трудится над освещением общественно-значимых проблем и вопросов в сфере образования и воспитания детей. И для меня огромная честь представлять здесь команду проекта. Хочу сказать спасибо, каждому сотруднику, причастному к нашему общему делу!", - сказал шеф-редактор "Социального навигатора" медиагруппы "Россия сегодня" Денис Морозов.
В этом году для участия в 19 номинациях на конкурс "ПРО Образование" поступило порядка четырех тысяч заявок из 89 регионов России. Лауреатами стали 57 участников - журналисты, индивидуальные авторы, сообщества образовательных организаций в социальных сетях, блогеры и средства массовой информации.
Всероссийский конкурс "ПРО Образование" – площадка открытого диалога Минпросвещения России с профессиональными журналистскими коллективами и индивидуальными авторами. За более чем двадцатилетнюю историю мероприятие стало главным событием образовательной журналистики страны.
Среди основных критериев, по которым жюри оценивало победителей, – социальная значимость, достоверность, выразительность подачи информации и соответствие материалов современным требованиям журналистики.
Логотип РИА Новости - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
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РоссияМоскваСоциальный навигаторМИА "Россия сегодня"
 
 
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