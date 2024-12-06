https://ria.ru/20241206/kobzev-1987768531.html

Почти 4 тыс человек в Приангарье прошли обучение новым профессиям

Почти 4 тыс человек в Приангарье прошли обучение новым профессиям - РИА Новости, 06.12.2024

Почти 4 тыс человек в Приангарье прошли обучение новым профессиям

Более 3,9 тысячи человек, обратившихся в кадровые центры Иркутской области, прошли обучение новым профессиям, в том числе в рамках нацпроекта "Демография",... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T16:59

2024-12-06T16:59

2024-12-06T16:59

иркутская область

иркутская область

игорь кобзев

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ИРКУТСК, 6 дек - РИА Новости. Более 3,9 тысячи человек, обратившихся в кадровые центры Иркутской области, прошли обучение новым профессиям, в том числе в рамках нацпроекта "Демография", сообщил журналистам губернатор Приангарья Игорь Кобзев. В Иркутской области подвели предварительные итоги исполнения мероприятий по организации обучения граждан на востребованные на рынке труда профессии в 2024 году. Обучение проводилось, в том числе в рамках федерального проекта "Содействия занятости" президентского национального проекта "Демография". Основной целью проекта является помощь в трудоустройстве путем организации профессионального обучения, дополнительного профобразования для приобретения или развития имеющихся знаний, компетенций и навыков. По словам губернатора Иркутской области Игоря Кобзева регион ведет подготовку к участию в новом нацпроекте "Кадры". Он отметил, что ключевая идея реализации программ обучения – обеспечение конкурентоспособности и профессиональной мобильности граждан на рынке труда. Обучение доступно, в том числе с использованием дистанционных технологий. Это позволяет каждому желающему освоить новые компетенции в удобное для него время. По окончанию курсов участники получают документы установленного образца, подтверждающие их квалификацию. "С начала года более 3,9 тысячи жителей Иркутской области, обратившихся в филиалы Кадрового центра региона, прошли обучение по более 500 образовательным программам, в том числе более 2 тысяч человек по нацпроекту "Демография", - сказал Игорь Кобзев. Из общей численности прошедших обучение 2374 человека составили безработные, 422 – женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком и имеющие детей в возрасте до семи лет, 379 граждан пенсионного и предпенсионного возраста, а также 24 инвалида, 91 гражданин в возрасте до 35 лет, 608 граждан, ищущих работу. Наибольшим спросом среди жителей Приангарья в этом году пользовались образовательные программы по управлению персоналом, бухгалтерскому учету, программированию, графическому дизайну, системной аналитике. Популярными остаются курсы по повышению квалификации "цифровой учитель", "педагог по обучению детей с ОВЗ", "web-программист", "специалист по закупкам", "психолог". Женщины, воспитывающие детей-дошкольников, предпочитали обучение по профессиям, связанным с продвижением рекламы в социальных сетях. Ветераны боевых действий обучились в этом году на сварщика, аналитика данных, специалиста по эксплуатации беспилотных авиационных систем и тракториста. В период обучения специалисты центра оказывают содействие в поиске работы, подготовке к собеседованию, составлении резюме. После обучения в текущем году свыше 3,1 тысячи граждан были трудоустроены с помощью карьерных консультантов. Программа бесплатного переобучения и повышения квалификации, в том числе в рамках нацпроекта "Демография" продолжится в регионе в следующем году.

https://ria.ru/20241204/priangare-1987291511.html

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иркутская область

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иркутская область, игорь кобзев