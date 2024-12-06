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Почти 4 тыс человек в Приангарье прошли обучение новым профессиям - РИА Новости, 06.12.2024
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Иркутская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Иркутская область
 
16:59 06.12.2024
https://ria.ru/20241206/kobzev-1987768531.html
Почти 4 тыс человек в Приангарье прошли обучение новым профессиям
Почти 4 тыс человек в Приангарье прошли обучение новым профессиям - РИА Новости, 06.12.2024
Почти 4 тыс человек в Приангарье прошли обучение новым профессиям
Более 3,9 тысячи человек, обратившихся в кадровые центры Иркутской области, прошли обучение новым профессиям, в том числе в рамках нацпроекта "Демография",... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T16:59
2024-12-06T16:59
иркутская область
иркутская область
игорь кобзев
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ИРКУТСК, 6 дек - РИА Новости. Более 3,9 тысячи человек, обратившихся в кадровые центры Иркутской области, прошли обучение новым профессиям, в том числе в рамках нацпроекта "Демография", сообщил журналистам губернатор Приангарья Игорь Кобзев. В Иркутской области подвели предварительные итоги исполнения мероприятий по организации обучения граждан на востребованные на рынке труда профессии в 2024 году. Обучение проводилось, в том числе в рамках федерального проекта "Содействия занятости" президентского национального проекта "Демография". Основной целью проекта является помощь в трудоустройстве путем организации профессионального обучения, дополнительного профобразования для приобретения или развития имеющихся знаний, компетенций и навыков. По словам губернатора Иркутской области Игоря Кобзева регион ведет подготовку к участию в новом нацпроекте "Кадры". Он отметил, что ключевая идея реализации программ обучения – обеспечение конкурентоспособности и профессиональной мобильности граждан на рынке труда. Обучение доступно, в том числе с использованием дистанционных технологий. Это позволяет каждому желающему освоить новые компетенции в удобное для него время. По окончанию курсов участники получают документы установленного образца, подтверждающие их квалификацию. "С начала года более 3,9 тысячи жителей Иркутской области, обратившихся в филиалы Кадрового центра региона, прошли обучение по более 500 образовательным программам, в том числе более 2 тысяч человек по нацпроекту "Демография", - сказал Игорь Кобзев. Из общей численности прошедших обучение 2374 человека составили безработные, 422 – женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком и имеющие детей в возрасте до семи лет, 379 граждан пенсионного и предпенсионного возраста, а также 24 инвалида, 91 гражданин в возрасте до 35 лет, 608 граждан, ищущих работу. Наибольшим спросом среди жителей Приангарья в этом году пользовались образовательные программы по управлению персоналом, бухгалтерскому учету, программированию, графическому дизайну, системной аналитике. Популярными остаются курсы по повышению квалификации "цифровой учитель", "педагог по обучению детей с ОВЗ", "web-программист", "специалист по закупкам", "психолог". Женщины, воспитывающие детей-дошкольников, предпочитали обучение по профессиям, связанным с продвижением рекламы в социальных сетях. Ветераны боевых действий обучились в этом году на сварщика, аналитика данных, специалиста по эксплуатации беспилотных авиационных систем и тракториста. В период обучения специалисты центра оказывают содействие в поиске работы, подготовке к собеседованию, составлении резюме. После обучения в текущем году свыше 3,1 тысячи граждан были трудоустроены с помощью карьерных консультантов. Программа бесплатного переобучения и повышения квалификации, в том числе в рамках нацпроекта "Демография" продолжится в регионе в следующем году.
https://ria.ru/20241204/priangare-1987291511.html
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иркутская область, игорь кобзев
Иркутская область, Иркутская область, Игорь Кобзев
Почти 4 тыс человек в Приангарье прошли обучение новым профессиям

Кобзев: в Приангарье более 3,9 тысяч человек прошли обучение новым профессиям

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГубернатор Иркутской области Игорь Кобзев
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев . Архивное фото
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ИРКУТСК, 6 дек - РИА Новости. Более 3,9 тысячи человек, обратившихся в кадровые центры Иркутской области, прошли обучение новым профессиям, в том числе в рамках нацпроекта "Демография", сообщил журналистам губернатор Приангарья Игорь Кобзев.
В Иркутской области подвели предварительные итоги исполнения мероприятий по организации обучения граждан на востребованные на рынке труда профессии в 2024 году. Обучение проводилось, в том числе в рамках федерального проекта "Содействия занятости" президентского национального проекта "Демография". Основной целью проекта является помощь в трудоустройстве путем организации профессионального обучения, дополнительного профобразования для приобретения или развития имеющихся знаний, компетенций и навыков.
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По словам губернатора Иркутской области Игоря Кобзева регион ведет подготовку к участию в новом нацпроекте "Кадры". Он отметил, что ключевая идея реализации программ обучения – обеспечение конкурентоспособности и профессиональной мобильности граждан на рынке труда. Обучение доступно, в том числе с использованием дистанционных технологий. Это позволяет каждому желающему освоить новые компетенции в удобное для него время. По окончанию курсов участники получают документы установленного образца, подтверждающие их квалификацию.
"С начала года более 3,9 тысячи жителей Иркутской области, обратившихся в филиалы Кадрового центра региона, прошли обучение по более 500 образовательным программам, в том числе более 2 тысяч человек по нацпроекту "Демография", - сказал Игорь Кобзев.
Из общей численности прошедших обучение 2374 человека составили безработные, 422 – женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком и имеющие детей в возрасте до семи лет, 379 граждан пенсионного и предпенсионного возраста, а также 24 инвалида, 91 гражданин в возрасте до 35 лет, 608 граждан, ищущих работу.
Наибольшим спросом среди жителей Приангарья в этом году пользовались образовательные программы по управлению персоналом, бухгалтерскому учету, программированию, графическому дизайну, системной аналитике. Популярными остаются курсы по повышению квалификации "цифровой учитель", "педагог по обучению детей с ОВЗ", "web-программист", "специалист по закупкам", "психолог". Женщины, воспитывающие детей-дошкольников, предпочитали обучение по профессиям, связанным с продвижением рекламы в социальных сетях. Ветераны боевых действий обучились в этом году на сварщика, аналитика данных, специалиста по эксплуатации беспилотных авиационных систем и тракториста.
В период обучения специалисты центра оказывают содействие в поиске работы, подготовке к собеседованию, составлении резюме. После обучения в текущем году свыше 3,1 тысячи граждан были трудоустроены с помощью карьерных консультантов.
Программа бесплатного переобучения и повышения квалификации, в том числе в рамках нацпроекта "Демография" продолжится в регионе в следующем году.
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