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Глава Чувашии поздравил с 90-летием первый хлебозавод Чебоксар
Глава Чувашии поздравил с 90-летием первый хлебозавод Чебоксар - РИА Новости, 06.12.2024
Глава Чувашии поздравил с 90-летием первый хлебозавод Чебоксар
Глава Чувашии Олег Николаев поздравил с 90-летием первого хлебозавода Чебоксар коллектив предприятия, сообщает пресс-служба администрации главы Чувашской... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T21:51
2024-12-06T21:51
2024-12-06T21:51
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Глава Чувашии Олег Николаев поздравил с 90-летием первого хлебозавода Чебоксар коллектив предприятия, сообщает пресс-служба администрации главы Чувашской Республики. В честь юбилея лучшие сотрудники были награждены почетными званиями и благодарственными письмами. "Сегодня завод является признанным лидером отрасли в регионе. Ежесуточно вырабатывается около 42 тонн продукции. В ассортименте предприятия - более 250 наименований хлебобулочных, бараночных и кондитерских изделий. Его продукция завоевала не только любовь покупателей, но и признание экспертов в виде золотых медалей на различных выставках", – приводи пресс-служба слова Николаева. В июне 2024 года на конкурсе "Всероссийская марка (III тысячелетие) знак качества XXI века" Золотым Знаком были отмечены баранки с ароматом ванили, батон нарезной, хлеб дарницкий. На международной выставке "Золотая осень", которая проходила в Москве в октябре, баранки с ароматом ванили, а также хлеб Фермерский новый, хлеб "Сурский", батон чайный признаны лучшими в России.
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общество, чебоксары, чувашская республика (чувашия), москва, олег николаев (политик), россия
Общество, Чебоксары, Чувашская Республика (Чувашия), Москва, Олег Николаев (политик), Россия
Глава Чувашии поздравил с 90-летием первый хлебозавод Чебоксар
Николаев поздравил коллектив хлебозавода Чебоксар с юбилеем предприятия
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Глава Чувашии Олег Николаев поздравил с 90-летием первого хлебозавода Чебоксар коллектив предприятия, сообщает пресс-служба администрации главы Чувашской Республики.
В честь юбилея лучшие сотрудники были награждены почетными званиями и благодарственными письмами.
"Сегодня завод является признанным лидером отрасли в регионе. Ежесуточно вырабатывается около 42 тонн продукции. В ассортименте предприятия - более 250 наименований хлебобулочных, бараночных и кондитерских изделий. Его продукция завоевала не только любовь покупателей, но и признание экспертов в виде золотых медалей на различных выставках", – приводи пресс-служба слова Николаева.
В июне 2024 года на конкурсе "Всероссийская марка (III тысячелетие) знак качества XXI века" Золотым Знаком были отмечены баранки с ароматом ванили, батон нарезной, хлеб дарницкий. На международной выставке "Золотая осень", которая проходила в Москве в октябре, баранки с ароматом ванили, а также хлеб Фермерский новый, хлеб "Сурский", батон чайный признаны лучшими в России.