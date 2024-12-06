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Песков прокомментировал назначение Хинштейна врио главы Курской области - РИА Новости, 06.12.2024
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10:08 06.12.2024 (обновлено: 10:53 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/khinshteyn-1987662013.html
Песков прокомментировал назначение Хинштейна врио главы Курской области
Песков прокомментировал назначение Хинштейна врио главы Курской области - РИА Новости, 06.12.2024
Песков прокомментировал назначение Хинштейна врио главы Курской области
Александр Хинштейн на посту главы Курской области будет работать полноформатно, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T10:08
2024-12-06T10:53
политика
курская область
александр хинштейн
дмитрий песков
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Александр Хинштейн на посту главы Курской области будет работать полноформатно, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Разумеется, когда человек возглавляет регион, он приходит туда работать полноформатно, на долго. Тем более, что президент сказал, что потребуется восстановление всего хозяйства Курской области после того, как вся территория будет освобождена", - сказал он, добавив, что точные сроки назвать нельзя.По его словам, Хинштейн - "человек энергичный, талантливый, способный на эффективную работу"."В установленном порядке (согласовывалась кандидатура). Президент (РФ Владимир Путин) четко сказал, что востребовано кризисное управление, и с учетом его опыта на предыдущих должностях пришли к выводу, что его кандидатура может быть наиболее эффективной. И президент принял такое решение", - добавил Песков.
https://ria.ru/20241205/khinshteyn-1987624572.html
https://ria.ru/20241205/hinshtejn-1987625044.html
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политика, курская область, александр хинштейн, дмитрий песков
Политика, Курская область, Александр Хинштейн, Дмитрий Песков
Песков прокомментировал назначение Хинштейна врио главы Курской области

Песков заявил, что Хинштейна назначили врио курского главы с учетом его опыта

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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Александр Хинштейн. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Александр Хинштейн на посту главы Курской области будет работать полноформатно, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Разумеется, когда человек возглавляет регион, он приходит туда работать полноформатно, на долго. Тем более, что президент сказал, что потребуется восстановление всего хозяйства Курской области после того, как вся территория будет освобождена", - сказал он, добавив, что точные сроки назвать нельзя.
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
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5 декабря, 23:45
По его словам, Хинштейн - "человек энергичный, талантливый, способный на эффективную работу".
"В установленном порядке (согласовывалась кандидатура). Президент (РФ Владимир Путин) четко сказал, что востребовано кризисное управление, и с учетом его опыта на предыдущих должностях пришли к выводу, что его кандидатура может быть наиболее эффективной. И президент принял такое решение", - добавил Песков.
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
Хинштейн: жители Курской области должны чувствовать себя частью страны
5 декабря, 23:40
 
ПолитикаКурская областьАлександр ХинштейнДмитрий Песков
 
 
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