https://ria.ru/20241206/khinshteyn-1987662013.html

Песков прокомментировал назначение Хинштейна врио главы Курской области

Песков прокомментировал назначение Хинштейна врио главы Курской области - РИА Новости, 06.12.2024

Песков прокомментировал назначение Хинштейна врио главы Курской области

Александр Хинштейн на посту главы Курской области будет работать полноформатно, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T10:08

2024-12-06T10:08

2024-12-06T10:53

политика

курская область

александр хинштейн

дмитрий песков

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Александр Хинштейн на посту главы Курской области будет работать полноформатно, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Разумеется, когда человек возглавляет регион, он приходит туда работать полноформатно, на долго. Тем более, что президент сказал, что потребуется восстановление всего хозяйства Курской области после того, как вся территория будет освобождена", - сказал он, добавив, что точные сроки назвать нельзя.По его словам, Хинштейн - "человек энергичный, талантливый, способный на эффективную работу"."В установленном порядке (согласовывалась кандидатура). Президент (РФ Владимир Путин) четко сказал, что востребовано кризисное управление, и с учетом его опыта на предыдущих должностях пришли к выводу, что его кандидатура может быть наиболее эффективной. И президент принял такое решение", - добавил Песков.

https://ria.ru/20241205/khinshteyn-1987624572.html

https://ria.ru/20241205/hinshtejn-1987625044.html

курская область

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Варвара Скокшина

политика, курская область, александр хинштейн, дмитрий песков