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Песков прокомментировал назначение Хинштейна врио главы Курской области
Песков прокомментировал назначение Хинштейна врио главы Курской области - РИА Новости, 06.12.2024
Песков прокомментировал назначение Хинштейна врио главы Курской области
Александр Хинштейн на посту главы Курской области будет работать полноформатно, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T10:08
2024-12-06T10:08
2024-12-06T10:53
политика
курская область
александр хинштейн
дмитрий песков
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Александр Хинштейн на посту главы Курской области будет работать полноформатно, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Разумеется, когда человек возглавляет регион, он приходит туда работать полноформатно, на долго. Тем более, что президент сказал, что потребуется восстановление всего хозяйства Курской области после того, как вся территория будет освобождена", - сказал он, добавив, что точные сроки назвать нельзя.По его словам, Хинштейн - "человек энергичный, талантливый, способный на эффективную работу"."В установленном порядке (согласовывалась кандидатура). Президент (РФ Владимир Путин) четко сказал, что востребовано кризисное управление, и с учетом его опыта на предыдущих должностях пришли к выводу, что его кандидатура может быть наиболее эффективной. И президент принял такое решение", - добавил Песков.
https://ria.ru/20241205/khinshteyn-1987624572.html
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курская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, курская область, александр хинштейн, дмитрий песков
Политика, Курская область, Александр Хинштейн, Дмитрий Песков
Песков прокомментировал назначение Хинштейна врио главы Курской области
Песков заявил, что Хинштейна назначили врио курского главы с учетом его опыта