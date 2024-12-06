https://ria.ru/20241206/khinshteyn-1987647774.html

Хинштейн заявил, что в ближайшее время поедет в Курскую область

Хинштейн заявил, что в ближайшее время поедет в Курскую область - РИА Новости, 06.12.2024

Хинштейн заявил, что в ближайшее время поедет в Курскую область

Назначенный врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в ближайшее время выдвигается в регион и приступит к работе. РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T08:09

2024-12-06T08:09

2024-12-06T08:14

курская область

политика

александр хинштейн

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Назначенный врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в ближайшее время выдвигается в регион и приступит к работе.В четверг президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об исполняющем обязанности губернатора Курской области", соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. В связи с заявлением губернатора Курской области Алексея Смирнова о досрочном прекращении полномочий временно исполняющим обязанности главы региона назначен Александр Хинштейн."Наш президент назначил меня врио губернатора Курской области. Нет большего счастья, чем служить нашей стране, нашему народу и нашему президенту. В ближайшее время выдвигаюсь в Курскую область и приступаю к работе. Служу России! Победа будет за нами!" - написал он в своем Telegram-канале.Хинштейн отметил, что назначение для него - огромная честь и большая ответственность, "регион непростой, работы много". Врио главы региона подчеркнул, что сделает все, чтобы выполнить поставленные президентом задачи и завоевать доверие курян.

https://ria.ru/20241206/khinshteyn-1987625884.html

курская область

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Варвара Скокшина

курская область, политика, александр хинштейн