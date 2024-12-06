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В Госдуме оценили назначение Хинштейна врио губернатора Курской области
В Госдуме оценили назначение Хинштейна врио губернатора Курской области - РИА Новости, 06.12.2024
В Госдуме оценили назначение Хинштейна врио губернатора Курской области
Назначенный врио главы Курской области Александр Хинштейн оправдает доверие президента РФ Владимира Путина, он сможет отстаивать интересы жителей Курской... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T00:15
2024-12-06T00:15
2024-12-06T00:15
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Назначенный врио главы Курской области Александр Хинштейн оправдает доверие президента РФ Владимира Путина, он сможет отстаивать интересы жителей Курской области в сложный момент, заявил врио секретаря Генсовета партии "Единая Россия" Владимир Якушев. Путин в четверг провел встречу с депутатом Госдумы Александром Хинштейном, которого назначил временно исполняющим обязанности губернатора Курской области. "Александр Хинштейн зарекомендовал себя как принципиальный и слышащий людей политик. Который не боится сложных задач, неудобных вопросов и ответственности, умеет взаимодействовать с правительством. Опытный законодатель, который сможет отстаивать интересы жителей Курской области в сложный момент. Поэтому убежден, что доверие президента он оправдает", - сказал Якушев, слова которого передает Telegram-канал "Единой России".
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политика, курская область, россия, александр хинштейн, владимир путин, владимир якушев, единая россия, госдума рф
Политика, Курская область, Россия, Александр Хинштейн, Владимир Путин, Владимир Якушев, Единая Россия, Госдума РФ
В Госдуме оценили назначение Хинштейна врио губернатора Курской области
Депутат Якушев: Хинштейн оправдает доверие президента