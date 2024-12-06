Олимпийцы и танцы на льду: как прошло открытие ГУМ-катка
Открытие ознаменовалось шоу-программой с участием ведущих фигуристов страны.
Открытие ознаменовалось шоу-программой с участием ведущих фигуристов страны.
В мероприятии также приняла участие олимпийская чемпионка Татьяна Навка.
В мероприятии также приняла участие олимпийская чемпионка Татьяна Навка.
Одновременно с катком на Красной площади начала работу знаменитая ГУМ-ярмарка.
Одновременно с катком на Красной площади начала работу знаменитая ГУМ-ярмарка.
Фигуристка Камила Валиева выступает на открытии ГУМ-катка.
Фигуристка Камила Валиева выступает на открытии ГУМ-катка.
Каждую субботу на льду ГУМ-катка под руководством опытных тренеров "Красной машины" — национальной программы подготовки хоккеистов — гости смогут учиться играть в хоккей или совершенствовать свои умения в этом виде спорта.
Каждую субботу на льду ГУМ-катка под руководством опытных тренеров "Красной машины" — национальной программы подготовки хоккеистов — гости смогут учиться играть в хоккей или совершенствовать свои умения в этом виде спорта.
По воскресеньям любители фигурного катания под руководством наставников из школы Анастасии Гребенкиной будут оттачивать скольжение и выполнять несложные элементы: спирали, пробежки, вращения.
По воскресеньям любители фигурного катания под руководством наставников из школы Анастасии Гребенкиной будут оттачивать скольжение и выполнять несложные элементы: спирали, пробежки, вращения.
Посетителей ждут карусели для детей и взрослых, аппетитные угощения — пирожки и блинчики, жареные колбаски и пончики, пряники и ванильные крутиши, ароматный чай с имбирем, глинтвейн и сбитень на меду.
Посетителей ждут карусели для детей и взрослых, аппетитные угощения — пирожки и блинчики, жареные колбаски и пончики, пряники и ванильные крутиши, ароматный чай с имбирем, глинтвейн и сбитень на меду.
В сказочных домиках-ларцах москвичи и гости столицы смогут приобрести национальные сувениры, елочные игрушки, теплые варежки и товары русского народного промысла.
В сказочных домиках-ларцах москвичи и гости столицы смогут приобрести национальные сувениры, елочные игрушки, теплые варежки и товары русского народного промысла.
Киоск на ГУМ-ярмарке на Красной площади в Москве.
Киоск на ГУМ-ярмарке на Красной площади в Москве.
Посетители катаются на ГУМ-катке после завершения шоу-программы.
Посетители катаются на ГУМ-катке после завершения шоу-программы.
ГУМ-каток будет работать для всех гостей ежедневно с 6 декабря 2024 года по 9 марта 2025 года с 9:00 до 23:30. Первые четыре утренних сеанса в будние дни будут бесплатными.
ГУМ-каток будет работать для всех гостей ежедневно с 6 декабря 2024 года по 9 марта 2025 года с 9:00 до 23:30. Первые четыре утренних сеанса в будние дни будут бесплатными.
Новогодний сеанс на ГУМ-катке стартует в 22:00 31 декабря и продлится до 2:00 1 января.
Новогодний сеанс на ГУМ-катке стартует в 22:00 31 декабря и продлится до 2:00 1 января.