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Олимпийцы и танцы на льду: как прошло открытие ГУМ-катка - РИА Новости, 06.12.2024
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10:57 06.12.2024 (обновлено: 12:14 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/katok-1987657534.html
Олимпийцы и танцы на льду: как прошло открытие ГУМ-катка
Олимпийцы и танцы на льду: как прошло открытие ГУМ-катка - РИА Новости, 06.12.2024
Олимпийцы и танцы на льду: как прошло открытие ГУМ-катка
На Красной площади в Москве открылся ГУМ-каток. Яркие кадры с праздничного мероприятия — в фотоленте ria.ru. РИА Новости, 06.12.2024
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камила валиева
татьяна навка
москва
общество
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На Красной площади в Москве открылся ГУМ-каток. Яркие кадры с праздничного мероприятия — в фотоленте ria.ru.
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фото, фото, камила валиева, татьяна навка, москва, общество
Фото, Камила Валиева, Татьяна Навка, Москва, Общество

Олимпийцы и танцы на льду: как прошло открытие ГУМ-катка

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Дзен
На Красной площади в Москве открылся ГУМ-каток. Яркие кадры с праздничного мероприятия — в фотоленте ria.ru.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Открытие ознаменовалось шоу-программой с участием ведущих фигуристов страны.

Фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов выступают на открытии ГУМ-катка на Красной площади в Москве

Открытие ознаменовалось шоу-программой с участием ведущих фигуристов страны.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

В мероприятии также приняла участие олимпийская чемпионка Татьяна Навка.

Фигуристка Татьяна Навка на открытии ГУМ-катка на Красной площади в Москве

В мероприятии также приняла участие олимпийская чемпионка Татьяна Навка.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Одновременно с катком на Красной площади начала работу знаменитая ГУМ-ярмарка.

ГУМ-Ярмарка на Красной площади в Москве

Одновременно с катком на Красной площади начала работу знаменитая ГУМ-ярмарка.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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3 из 12
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Фигуристка Камила Валиева выступает на открытии ГУМ-катка.

Фигуристка Камила Валиева выступает на открытии ГУМ-катка на Красной площади в Москве

Фигуристка Камила Валиева выступает на открытии ГУМ-катка.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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4 из 12
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Каждую субботу на льду ГУМ-катка под руководством опытных тренеров "Красной машины" — национальной программы подготовки хоккеистов — гости смогут учиться играть в хоккей или совершенствовать свои умения в этом виде спорта.

ГУМ-Ярмарка на Красной площади в Москве

Каждую субботу на льду ГУМ-катка под руководством опытных тренеров "Красной машины" — национальной программы подготовки хоккеистов — гости смогут учиться играть в хоккей или совершенствовать свои умения в этом виде спорта.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

По воскресеньям любители фигурного катания под руководством наставников из школы Анастасии Гребенкиной будут оттачивать скольжение и выполнять несложные элементы: спирали, пробежки, вращения.

Открытие ГУМ-катка на Красной площади в Москве

По воскресеньям любители фигурного катания под руководством наставников из школы Анастасии Гребенкиной будут оттачивать скольжение и выполнять несложные элементы: спирали, пробежки, вращения.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Посетителей ждут карусели для детей и взрослых, аппетитные угощения — пирожки и блинчики, жареные колбаски и пончики, пряники и ванильные крутиши, ароматный чай с имбирем, глинтвейн и сбитень на меду.

ГУМ-Ярмарка на Красной площади в Москве

Посетителей ждут карусели для детей и взрослых, аппетитные угощения — пирожки и блинчики, жареные колбаски и пончики, пряники и ванильные крутиши, ароматный чай с имбирем, глинтвейн и сбитень на меду.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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7 из 12
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

В сказочных домиках-ларцах москвичи и гости столицы смогут приобрести национальные сувениры, елочные игрушки, теплые варежки и товары русского народного промысла.

ГУМ-Ярмарка на Красной площади в Москве

В сказочных домиках-ларцах москвичи и гости столицы смогут приобрести национальные сувениры, елочные игрушки, теплые варежки и товары русского народного промысла.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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8 из 12
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Киоск на ГУМ-ярмарке на Красной площади в Москве.

ГУМ-Ярмарка на Красной площади в Москве

Киоск на ГУМ-ярмарке на Красной площади в Москве.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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9 из 12
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Посетители катаются на ГУМ-катке после завершения шоу-программы.

Открытие ГУМ-катка на Красной площади в Москве

Посетители катаются на ГУМ-катке после завершения шоу-программы.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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10 из 12
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

ГУМ-каток будет работать для всех гостей ежедневно с 6 декабря 2024 года по 9 марта 2025 года с 9:00 до 23:30. Первые четыре утренних сеанса в будние дни будут бесплатными.

Открытие ГУМ-катка на Красной площади в Москве

ГУМ-каток будет работать для всех гостей ежедневно с 6 декабря 2024 года по 9 марта 2025 года с 9:00 до 23:30. Первые четыре утренних сеанса в будние дни будут бесплатными.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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11 из 12
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Новогодний сеанс на ГУМ-катке стартует в 22:00 31 декабря и продлится до 2:00 1 января.

ГУМ-Ярмарка на Красной площади в Москве

Новогодний сеанс на ГУМ-катке стартует в 22:00 31 декабря и продлится до 2:00 1 января.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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