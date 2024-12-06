https://ria.ru/20241206/katok-1987657534.html

Олимпийцы и танцы на льду: как прошло открытие ГУМ-катка

Олимпийцы и танцы на льду: как прошло открытие ГУМ-катка - РИА Новости, 06.12.2024

Олимпийцы и танцы на льду: как прошло открытие ГУМ-катка

На Красной площади в Москве открылся ГУМ-каток. Яркие кадры с праздничного мероприятия — в фотоленте ria.ru. РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T10:57

2024-12-06T10:57

2024-12-06T12:14

фото

камила валиева

татьяна навка

москва

общество

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На Красной площади в Москве открылся ГУМ-каток. Яркие кадры с праздничного мероприятия — в фотоленте ria.ru.

москва

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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