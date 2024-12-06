https://ria.ru/20241206/kandidat-1987780560.html

Кандидат в президенты Румынии осудила решение КС об отмене итогов выборов

Кандидат в президенты Румынии осудила решение КС об отмене итогов выборов - РИА Новости, 06.12.2024

Кандидат в президенты Румынии осудила решение КС об отмене итогов выборов

Прозападный кандидат в президенты Румынии, лидер партии "Союз спасения Румынии" (USR) Елена Ласкони осудила решение Конституционного суда об отмене итогов... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T17:31

2024-12-06T17:31

2024-12-06T18:08

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КИШИНЕВ, 6 дек — РИА Новости. Прозападный кандидат в президенты Румынии, лидер партии "Союз спасения Румынии" (USR) Елена Ласкони осудила решение Конституционного суда об отмене итогов первого тура президентских выборов, заявив, что в стране была растоптана демократия. Ранее в пятницу судьи Конституционного суда приняли решение об аннулировании первого тура выборов после повторного рассмотрения жалоб общественных организаций, кандидатов в президенты и государственных структур. В запросах приводились рассекреченные Высшим советом безопасности страны документы, согласно которым предвыборная кампания прошла с нарушениями. "Это решение Конституционного суда незаконное и аморальное. Это момент, когда румынское государство растоптало демократию. Эти выборы должны были продолжиться, чтобы уважать волю румынского народа", — заявила Ласкони в видеообращении в социальных сетях. Лидер партии "Союз спасения Румынии" также подчеркнула, что "президенты не назначаются закулисными переговорами", и заявила, что у нее украли победу. "Я должна была победить на этих выборах. Такое решение приведет к серьезным последствиям в будущем", — добавила она. В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы, они проводятся раз в пять лет. По итогам первого тура первое место занял независимый кандидат Кэлин Джеорджеску с 22,94% голосов, который проводил кампанию в TikTok. У Ласкони, которая поддерживает партнерство с НАТО и США, 19,18% голосов. Второй тур был запланирован на 8 ноября, решением суда его проведение отменяется. Президент Румынии Клаус Йоханнис 28 ноября провел заседание Высшего совета национальной обороны, в рамках которого МВД и спецслужбы представили закрытые отчеты о нарушениях в рамках избирательной кампании. По просьбам политиков и СМИ эти отчеты были рассекречены. Йоханнис в среду опубликовал отчеты МВД и спецслужб, из которых следует, что сотни блогеров якобы получили оплату за продвижение Джеорджеску. Румынская служба информации заявляет, что для продвижения Джеорджеску использовалась платформа TikTok, в рамках которой было создано более 25 тысяч аккаунтов, большинство из которых активизировались за две недели до первого тура выборов. Расследование спецслужб установило, что деятельность этих аккаунтов контролировала через Telegram-каналы.

https://ria.ru/20241205/rumyniya-1987444342.html

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в мире, технологии, румыния, сша, клаус йоханнис, tiktok, нато