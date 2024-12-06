https://ria.ru/20241206/kandidat-1987780560.html
Кандидат в президенты Румынии осудила решение КС об отмене итогов выборов
Кандидат в президенты Румынии осудила решение КС об отмене итогов выборов - РИА Новости, 06.12.2024
Кандидат в президенты Румынии осудила решение КС об отмене итогов выборов
Прозападный кандидат в президенты Румынии, лидер партии "Союз спасения Румынии" (USR) Елена Ласкони осудила решение Конституционного суда об отмене итогов... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T17:31
2024-12-06T17:31
2024-12-06T18:08
в мире
технологии
румыния
сша
клаус йоханнис
tiktok
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/06/1987791366_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_016f3703bca27751eb0533c472130062.jpg
КИШИНЕВ, 6 дек — РИА Новости. Прозападный кандидат в президенты Румынии, лидер партии "Союз спасения Румынии" (USR) Елена Ласкони осудила решение Конституционного суда об отмене итогов первого тура президентских выборов, заявив, что в стране была растоптана демократия. Ранее в пятницу судьи Конституционного суда приняли решение об аннулировании первого тура выборов после повторного рассмотрения жалоб общественных организаций, кандидатов в президенты и государственных структур. В запросах приводились рассекреченные Высшим советом безопасности страны документы, согласно которым предвыборная кампания прошла с нарушениями. "Это решение Конституционного суда незаконное и аморальное. Это момент, когда румынское государство растоптало демократию. Эти выборы должны были продолжиться, чтобы уважать волю румынского народа", — заявила Ласкони в видеообращении в социальных сетях. Лидер партии "Союз спасения Румынии" также подчеркнула, что "президенты не назначаются закулисными переговорами", и заявила, что у нее украли победу. "Я должна была победить на этих выборах. Такое решение приведет к серьезным последствиям в будущем", — добавила она. В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы, они проводятся раз в пять лет. По итогам первого тура первое место занял независимый кандидат Кэлин Джеорджеску с 22,94% голосов, который проводил кампанию в TikTok. У Ласкони, которая поддерживает партнерство с НАТО и США, 19,18% голосов. Второй тур был запланирован на 8 ноября, решением суда его проведение отменяется. Президент Румынии Клаус Йоханнис 28 ноября провел заседание Высшего совета национальной обороны, в рамках которого МВД и спецслужбы представили закрытые отчеты о нарушениях в рамках избирательной кампании. По просьбам политиков и СМИ эти отчеты были рассекречены. Йоханнис в среду опубликовал отчеты МВД и спецслужб, из которых следует, что сотни блогеров якобы получили оплату за продвижение Джеорджеску. Румынская служба информации заявляет, что для продвижения Джеорджеску использовалась платформа TikTok, в рамках которой было создано более 25 тысяч аккаунтов, большинство из которых активизировались за две недели до первого тура выборов. Расследование спецслужб установило, что деятельность этих аккаунтов контролировала через Telegram-каналы.
https://ria.ru/20241205/rumyniya-1987444342.html
https://ria.ru/20241206/rumyniya-1987753114.html
румыния
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/06/1987791366_151:0:2880:2047_1920x0_80_0_0_7c71af45be64bb9cbe30e7305d905c24.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, румыния, сша, клаус йоханнис, tiktok, нато
В мире, Технологии, Румыния, США, Клаус Йоханнис, TikTok, НАТО
Кандидат в президенты Румынии осудила решение КС об отмене итогов выборов
Кандидат в президенты Румынии Ласкони заявила, что страна растоптала демократию
КИШИНЕВ, 6 дек — РИА Новости. Прозападный кандидат в президенты Румынии, лидер партии "Союз спасения Румынии" (USR) Елена Ласкони осудила решение Конституционного суда об отмене итогов первого тура президентских выборов, заявив, что в стране была растоптана демократия.
Ранее в пятницу судьи Конституционного суда приняли решение об аннулировании первого тура выборов после повторного рассмотрения жалоб общественных организаций, кандидатов в президенты и государственных структур. В запросах приводились рассекреченные Высшим советом безопасности страны документы, согласно которым предвыборная кампания прошла с нарушениями.
"Это решение Конституционного суда незаконное и аморальное. Это момент, когда румынское государство растоптало демократию. Эти выборы должны были продолжиться, чтобы уважать волю румынского народа", — заявила Ласкони в видеообращении в социальных сетях.
Лидер партии "Союз спасения Румынии" также подчеркнула, что "президенты не назначаются закулисными переговорами", и заявила, что у нее украли победу. "Я должна была победить на этих выборах. Такое решение приведет к серьезным последствиям в будущем", — добавила она.
В Румынии
24 ноября прошли президентские выборы, они проводятся раз в пять лет. По итогам первого тура первое место занял независимый кандидат Кэлин Джеорджеску с 22,94% голосов, который проводил кампанию в TikTok
. У Ласкони, которая поддерживает партнерство с НАТО
и США
, 19,18% голосов. Второй тур был запланирован на 8 ноября, решением суда его проведение отменяется.
Президент Румынии Клаус Йоханнис
28 ноября провел заседание Высшего совета национальной обороны, в рамках которого МВД и спецслужбы представили закрытые отчеты о нарушениях в рамках избирательной кампании. По просьбам политиков и СМИ эти отчеты были рассекречены. Йоханнис в среду опубликовал отчеты МВД и спецслужб, из которых следует, что сотни блогеров якобы получили оплату за продвижение Джеорджеску.
Румынская служба информации заявляет, что для продвижения Джеорджеску использовалась платформа TikTok, в рамках которой было создано более 25 тысяч аккаунтов, большинство из которых активизировались за две недели до первого тура выборов. Расследование спецслужб установило, что деятельность этих аккаунтов контролировала через Telegram-каналы.