https://ria.ru/20241206/kaliforniya-1987638386.html

В Калифорнии объявили чрезвычайное положение из-за землетрясения

В Калифорнии объявили чрезвычайное положение из-за землетрясения - РИА Новости, 06.12.2024

В Калифорнии объявили чрезвычайное положение из-за землетрясения

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение в штате из-за землетрясения. РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T03:25

2024-12-06T03:25

2024-12-06T15:37

в мире

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сша

гэвин ньюсом

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение в штате из-за землетрясения. Геологическая служба США зафиксировала ранее в штате землетрясение магнитудой 7,0. О жертвах и пострадавших не сообщалось. "Я только что одобрил чрезвычайное положение, чтобы позволить большему количеству ресурсов пойти туда, где это необходимо для экстренного реагирования на утреннее землетрясение магнитудой 7,0", — написал Ньюсом в соцсети Х.Власти штата занимаются информированием жителей.Ранее сообщалось, что после мощного землетрясения у берегов Калифорнии объявили предупреждение о цунами. Позднее Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) отменило угрозу.

https://ria.ru/20240612/ssha-1952441644.html

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в мире, калифорния, сша, гэвин ньюсом