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В Калифорнии объявили чрезвычайное положение из-за землетрясения - РИА Новости, 06.12.2024
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03:25 06.12.2024 (обновлено: 15:37 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/kaliforniya-1987638386.html
В Калифорнии объявили чрезвычайное положение из-за землетрясения
В Калифорнии объявили чрезвычайное положение из-за землетрясения - РИА Новости, 06.12.2024
В Калифорнии объявили чрезвычайное положение из-за землетрясения
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение в штате из-за землетрясения. РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T03:25
2024-12-06T15:37
в мире
калифорния
сша
гэвин ньюсом
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение в штате из-за землетрясения. Геологическая служба США зафиксировала ранее в штате землетрясение магнитудой 7,0. О жертвах и пострадавших не сообщалось. &quot;Я только что одобрил чрезвычайное положение, чтобы позволить большему количеству ресурсов пойти туда, где это необходимо для экстренного реагирования на утреннее землетрясение магнитудой 7,0&quot;, — написал Ньюсом в соцсети Х.Власти штата занимаются информированием жителей.Ранее сообщалось, что после мощного землетрясения у берегов Калифорнии объявили предупреждение о цунами. Позднее Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) отменило угрозу.
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в мире, калифорния, сша, гэвин ньюсом
В мире, Калифорния, США, Гэвин Ньюсом
В Калифорнии объявили чрезвычайное положение из-за землетрясения

Губернатор Калифорнии Ньюсом объявил чрезвычайное положение из-за землетрясения

© Getty Images / Anadolu/Tayfun CoskunВид на побережье Тихого океана после землетрясения в Северной Калифорнии. 5 декабря 2024 года
Вид на побережье Тихого океана после землетрясения в Северной Калифорнии. 5 декабря 2024 года - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© Getty Images / Anadolu/Tayfun Coskun
Вид на побережье Тихого океана после землетрясения в Северной Калифорнии. 5 декабря 2024 года
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение в штате из-за землетрясения.
Геологическая служба США зафиксировала ранее в штате землетрясение магнитудой 7,0. О жертвах и пострадавших не сообщалось.
«

"Я только что одобрил чрезвычайное положение, чтобы позволить большему количеству ресурсов пойти туда, где это необходимо для экстренного реагирования на утреннее землетрясение магнитудой 7,0", — написал Ньюсом в соцсети Х.

Власти штата занимаются информированием жителей.
Ранее сообщалось, что после мощного землетрясения у берегов Калифорнии объявили предупреждение о цунами. Позднее Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) отменило угрозу.
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В миреКалифорнияСШАГэвин Ньюсом
 
 
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