В Калифорнии объявили чрезвычайное положение из-за землетрясения
Губернатор Калифорнии Ньюсом объявил чрезвычайное положение из-за землетрясения
© Getty Images / Anadolu/Tayfun CoskunВид на побережье Тихого океана после землетрясения в Северной Калифорнии. 5 декабря 2024 года
© Getty Images / Anadolu/Tayfun Coskun
Вид на побережье Тихого океана после землетрясения в Северной Калифорнии. 5 декабря 2024 года
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение в штате из-за землетрясения.
Геологическая служба США зафиксировала ранее в штате землетрясение магнитудой 7,0. О жертвах и пострадавших не сообщалось.
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"Я только что одобрил чрезвычайное положение, чтобы позволить большему количеству ресурсов пойти туда, где это необходимо для экстренного реагирования на утреннее землетрясение магнитудой 7,0", — написал Ньюсом в соцсети Х.
Власти штата занимаются информированием жителей.
Ранее сообщалось, что после мощного землетрясения у берегов Калифорнии объявили предупреждение о цунами. Позднее Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) отменило угрозу.
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