Рейтинг@Mail.ru
В Нижнем Новгороде рассказали подробности избиения учителя истории - РИА Новости, 06.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:53 06.12.2024 (обновлено: 18:18 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/izbienie-1987789454.html
В Нижнем Новгороде рассказали подробности избиения учителя истории
В Нижнем Новгороде рассказали подробности избиения учителя истории - РИА Новости, 06.12.2024
В Нижнем Новгороде рассказали подробности избиения учителя истории
Восьмиклассник, который избил учителя истории во время урока в одной из школ Нижнего Новгорода, регулярно нарушает дисциплину и оскорбляет педагогов, сообщили... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T17:53
2024-12-06T18:18
происшествия
нижний новгород
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/17/1571890572_0:135:3161:1913_1920x0_80_0_0_25cd85f0c7a366727d144f1d49b54501.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 дек — РИА Новости. Восьмиклассник, который избил учителя истории во время урока в одной из школ Нижнего Новгорода, регулярно нарушает дисциплину и оскорбляет педагогов, сообщили РИА Новости в управлении образования администрации Автозаводского района. Ранее региональная трудовая инспекция сообщила о том, что 5 декабря во время урока ученик избил учителя истории школы №144. У педагога диагностировали закрытую черепно-мозговую травму в виде сотрясения головного мозга и ссадины на лице. "Во время урока истории в 8-м классе один из учеников сначала стал выкрикивать оскорбительные слова в адрес учителя, а потом встал из-за парты и несколько раз ударил преподавателя по голове. Информация о случившемся была направлена в отдел по делам несовершеннолетних отдела полиции №1. В этот же день на беседу в школу были приглашены родители подростка", - рассказали в районной администрации. В управлении образования отметили, что "ребенок постоянно нарушал дисциплину, высказывался в нецензурной форме, в том числе в адрес педагогов". Для того, чтобы обуздать буйного ученика, администрация школы регулярно "проводит беседы при директоре в присутствии матери на тему уважительного отношения к педагогам, недопустимости пропусков уроков, использования ненормативной лексики". Как рассказали агентству в региональном управлении МВД, в полицию поступило заявление от пострадавшего учителя, проводится проверка.
https://ria.ru/20241205/vladivostok-1987460158.html
https://ria.ru/20241205/podrostki-1987605126.html
нижний новгород
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/17/1571890572_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_94bc9319ad6add1d3852769ea212e692.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, нижний новгород, россия
Происшествия, Нижний Новгород, Россия
В Нижнем Новгороде рассказали подробности избиения учителя истории

Избивший учителя в Нижнем Новгороде школьник регулярно оскорблял педагогов

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкУчебный класс
Учебный класс - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
Учебный класс . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 дек — РИА Новости. Восьмиклассник, который избил учителя истории во время урока в одной из школ Нижнего Новгорода, регулярно нарушает дисциплину и оскорбляет педагогов, сообщили РИА Новости в управлении образования администрации Автозаводского района.
Ранее региональная трудовая инспекция сообщила о том, что 5 декабря во время урока ученик избил учителя истории школы №144. У педагога диагностировали закрытую черепно-мозговую травму в виде сотрясения головного мозга и ссадины на лице.
Карета скорой помощи на улицах Владивостока - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
Во Владивостоке мужчина избил сотрудников скорой из-за обуви
5 декабря, 09:20
"Во время урока истории в 8-м классе один из учеников сначала стал выкрикивать оскорбительные слова в адрес учителя, а потом встал из-за парты и несколько раз ударил преподавателя по голове. Информация о случившемся была направлена в отдел по делам несовершеннолетних отдела полиции №1. В этот же день на беседу в школу были приглашены родители подростка", - рассказали в районной администрации.
В управлении образования отметили, что "ребенок постоянно нарушал дисциплину, высказывался в нецензурной форме, в том числе в адрес педагогов". Для того, чтобы обуздать буйного ученика, администрация школы регулярно "проводит беседы при директоре в присутствии матери на тему уважительного отношения к педагогам, недопустимости пропусков уроков, использования ненормативной лексики".
Как рассказали агентству в региональном управлении МВД, в полицию поступило заявление от пострадавшего учителя, проводится проверка.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
В Самарской области трое подростков избили двух знакомых
5 декабря, 20:03
 
ПроисшествияНижний НовгородРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала