https://ria.ru/20241206/izbienie-1987789454.html

В Нижнем Новгороде рассказали подробности избиения учителя истории

В Нижнем Новгороде рассказали подробности избиения учителя истории - РИА Новости, 06.12.2024

В Нижнем Новгороде рассказали подробности избиения учителя истории

Восьмиклассник, который избил учителя истории во время урока в одной из школ Нижнего Новгорода, регулярно нарушает дисциплину и оскорбляет педагогов, сообщили... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T17:53

2024-12-06T17:53

2024-12-06T18:18

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 дек — РИА Новости. Восьмиклассник, который избил учителя истории во время урока в одной из школ Нижнего Новгорода, регулярно нарушает дисциплину и оскорбляет педагогов, сообщили РИА Новости в управлении образования администрации Автозаводского района. Ранее региональная трудовая инспекция сообщила о том, что 5 декабря во время урока ученик избил учителя истории школы №144. У педагога диагностировали закрытую черепно-мозговую травму в виде сотрясения головного мозга и ссадины на лице. "Во время урока истории в 8-м классе один из учеников сначала стал выкрикивать оскорбительные слова в адрес учителя, а потом встал из-за парты и несколько раз ударил преподавателя по голове. Информация о случившемся была направлена в отдел по делам несовершеннолетних отдела полиции №1. В этот же день на беседу в школу были приглашены родители подростка", - рассказали в районной администрации. В управлении образования отметили, что "ребенок постоянно нарушал дисциплину, высказывался в нецензурной форме, в том числе в адрес педагогов". Для того, чтобы обуздать буйного ученика, администрация школы регулярно "проводит беседы при директоре в присутствии матери на тему уважительного отношения к педагогам, недопустимости пропусков уроков, использования ненормативной лексики". Как рассказали агентству в региональном управлении МВД, в полицию поступило заявление от пострадавшего учителя, проводится проверка.

https://ria.ru/20241205/vladivostok-1987460158.html

https://ria.ru/20241205/podrostki-1987605126.html

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происшествия, нижний новгород, россия