Рейтинг@Mail.ru
Хинштейн заявил, что остался в Москве для проведения консультаций - РИА Новости, 06.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:54 06.12.2024 (обновлено: 19:09 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/hinshtejn-1987809205.html
Хинштейн заявил, что остался в Москве для проведения консультаций
Хинштейн заявил, что остался в Москве для проведения консультаций - РИА Новости, 06.12.2024
Хинштейн заявил, что остался в Москве для проведения консультаций
Назначенный врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил РИА Новости, что в пятницу остался на один день в Москве для проведения максимального... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T18:54
2024-12-06T19:09
политика
москва
россия
курская область
александр хинштейн
владимир путин
алексей смирнов (политик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98955/35/989553504_0:27:2400:1377_1920x0_80_0_0_a09ae9d432b3d1bb8669c986521e04ed.jpg
МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Назначенный врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил РИА Новости, что в пятницу остался на один день в Москве для проведения максимального количества встреч и рабочих консультаций, чтобы уехать уже подготовленным в регион. В четверг президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об исполняющем обязанности губернатора Курской области". В связи с заявлением губернатора Курской области Алексея Смирнова о досрочном прекращении полномочий временно исполняющим обязанности главы региона был назначен Хинштейн. Хинштейн напомнил, что в пятницу он встретился с заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным, где обсуждались в том числе вопросы жилищных сертификатов. "Обсуждали, в том числе, с ним эти вопросы. Не только с ним. Сегодня остался один день в Москве, чтобы провести максимальное число встреч, консультаций рабочих и для того, чтобы уехать уже в регион подготовленным. По-прежнему буду стараться работать максимально открыто", - добавил он.
https://ria.ru/20241206/khinshteyn-1987714843.html
москва
россия
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98955/35/989553504_67:0:2200:1600_1920x0_80_0_0_29b86fc458ed6375063ed478c75d4476.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, москва, россия, курская область, александр хинштейн, владимир путин, алексей смирнов (политик)
Политика, Москва, Россия, Курская область, Александр Хинштейн, Владимир Путин, Алексей Смирнов (политик)
Хинштейн заявил, что остался в Москве для проведения консультаций

Хинштейн заявил, что остался в Москве для проведения максимального числа встреч

© РИА Новости / Анар МовсумовАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Анар Мовсумов
Александр Хинштейн. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Назначенный врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил РИА Новости, что в пятницу остался на один день в Москве для проведения максимального количества встреч и рабочих консультаций, чтобы уехать уже подготовленным в регион.
В четверг президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об исполняющем обязанности губернатора Курской области". В связи с заявлением губернатора Курской области Алексея Смирнова о досрочном прекращении полномочий временно исполняющим обязанности главы региона был назначен Хинштейн.
Хинштейн напомнил, что в пятницу он встретился с заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным, где обсуждались в том числе вопросы жилищных сертификатов.
«
"Обсуждали, в том числе, с ним эти вопросы. Не только с ним. Сегодня остался один день в Москве, чтобы провести максимальное число встреч, консультаций рабочих и для того, чтобы уехать уже в регион подготовленным. По-прежнему буду стараться работать максимально открыто", - добавил он.
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
Песков назвал задачу Хинштейна в Курской области
Вчера, 14:00
 
ПолитикаМоскваРоссияКурская областьАлександр ХинштейнВладимир ПутинАлексей Смирнов (политик)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала