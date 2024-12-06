https://ria.ru/20241206/hinshtejn-1987809205.html

Хинштейн заявил, что остался в Москве для проведения консультаций

Хинштейн заявил, что остался в Москве для проведения консультаций - РИА Новости, 06.12.2024

Хинштейн заявил, что остался в Москве для проведения консультаций

Назначенный врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил РИА Новости, что в пятницу остался на один день в Москве для проведения максимального... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T18:54

2024-12-06T18:54

2024-12-06T19:09

политика

москва

россия

курская область

александр хинштейн

владимир путин

алексей смирнов (политик)

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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Назначенный врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил РИА Новости, что в пятницу остался на один день в Москве для проведения максимального количества встреч и рабочих консультаций, чтобы уехать уже подготовленным в регион. В четверг президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об исполняющем обязанности губернатора Курской области". В связи с заявлением губернатора Курской области Алексея Смирнова о досрочном прекращении полномочий временно исполняющим обязанности главы региона был назначен Хинштейн. Хинштейн напомнил, что в пятницу он встретился с заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным, где обсуждались в том числе вопросы жилищных сертификатов. "Обсуждали, в том числе, с ним эти вопросы. Не только с ним. Сегодня остался один день в Москве, чтобы провести максимальное число встреч, консультаций рабочих и для того, чтобы уехать уже в регион подготовленным. По-прежнему буду стараться работать максимально открыто", - добавил он.

https://ria.ru/20241206/khinshteyn-1987714843.html

москва

россия

курская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, москва, россия, курская область, александр хинштейн, владимир путин, алексей смирнов (политик)