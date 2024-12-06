Рейтинг@Mail.ru
Жителя Крыма признали виновным в госизмене - РИА Новости, 06.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:12 06.12.2024 (обновлено: 10:26 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/gosizmena-1987662632.html
Жителя Крыма признали виновным в госизмене
Жителя Крыма признали виновным в госизмене - РИА Новости, 06.12.2024
Жителя Крыма признали виновным в госизмене
Верховный суд Крыма приговорил 44-летнего мужчину к 13 годам колонии по обвинению в государственной измене, сообщила пресс-служба суда. РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T10:12
2024-12-06T10:26
происшествия
республика крым
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости. Верховный суд Крыма приговорил 44-летнего мужчину к 13 годам колонии по обвинению в государственной измене, сообщила пресс-служба суда."Верховный суд республики Крым признал подсудимого виновным в инкриминируемом ему преступлении и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима" , - сообщили в суде.Жителю Ленинского района, 1980 года рождения, которого судили по ст. 275 УК РФ, также назначено ограничение свободы на 1,5 года.Рассмотрение уголовного дела проходило в закрытом судебном заседании, поскольку материалы дела содержат сведения, составляющие государственную тайну, отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240112/gosizmena-1920870025.html
https://ria.ru/20240701/gosizmena-1956577879.html
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, республика крым
Происшествия, Республика Крым
Жителя Крыма признали виновным в госизмене

Жителя Крыма приговорили к 13 годам колонии строго режима за госизмену

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости. Верховный суд Крыма приговорил 44-летнего мужчину к 13 годам колонии по обвинению в государственной измене, сообщила пресс-служба суда.
"Верховный суд республики Крым признал подсудимого виновным в инкриминируемом ему преступлении и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима" , - сообщили в суде.
Задержание сотрудника оборонного предприятия за шпионаж - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
Сотрудник режимного завода под Пензой признался в попытке госизмены
12 января, 10:29
Жителю Ленинского района, 1980 года рождения, которого судили по ст. 275 УК РФ, также назначено ограничение свободы на 1,5 года.
Рассмотрение уголовного дела проходило в закрытом судебном заседании, поскольку материалы дела содержат сведения, составляющие государственную тайну, отметили в пресс-службе.
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
На Кубани мужчина получил шесть лет колонии за попытку госизмены
1 июля, 11:39
 
ПроисшествияРеспублика Крым
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала