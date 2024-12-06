https://ria.ru/20241206/gosizmena-1987662632.html
Жителя Крыма признали виновным в госизмене
Жителя Крыма признали виновным в госизмене - РИА Новости, 06.12.2024
Жителя Крыма признали виновным в госизмене
Верховный суд Крыма приговорил 44-летнего мужчину к 13 годам колонии по обвинению в государственной измене, сообщила пресс-служба суда. РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T10:12
2024-12-06T10:12
2024-12-06T10:26
происшествия
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости. Верховный суд Крыма приговорил 44-летнего мужчину к 13 годам колонии по обвинению в государственной измене, сообщила пресс-служба суда."Верховный суд республики Крым признал подсудимого виновным в инкриминируемом ему преступлении и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима" , - сообщили в суде.Жителю Ленинского района, 1980 года рождения, которого судили по ст. 275 УК РФ, также назначено ограничение свободы на 1,5 года.Рассмотрение уголовного дела проходило в закрытом судебном заседании, поскольку материалы дела содержат сведения, составляющие государственную тайну, отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240112/gosizmena-1920870025.html
https://ria.ru/20240701/gosizmena-1956577879.html
республика крым
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика крым
Происшествия, Республика Крым
Жителя Крыма признали виновным в госизмене
Жителя Крыма приговорили к 13 годам колонии строго режима за госизмену