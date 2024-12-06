https://ria.ru/20241206/glebnikitin-1987765253.html

Около 10 млрд рублей вложили в модернизацию нижегородских больниц

Около 10 млрд рублей вложили в модернизацию нижегородских больниц - РИА Новости, 06.12.2024

Около 10 млрд рублей вложили в модернизацию нижегородских больниц

Около 10 миллиардов рублей вложили в модернизацию центральных районных больниц (ЦРБ) региона за годы осуществления нацпроекта "Здравоохранение", заявил... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T16:49

2024-12-06T16:49

2024-12-06T16:49

нижегородская область

нижегородская область

россия

глеб никитин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 дек - РИА Новости. Около 10 миллиардов рублей вложили в модернизацию центральных районных больниц (ЦРБ) региона за годы осуществления нацпроекта "Здравоохранение", заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. "Во время своих рабочих поездок в районы стараюсь всегда заезжать в ЦРБ. Те объекты, которые я уже посещал, производили очень хорошее впечатление. Если шесть лет назад жители воспринимали систему здравоохранения как нечто очень уставшее, руинированное, то сейчас большинство районных больниц выглядит очень неплохо... За годы реализации национального проекта "Здравоохранение" в модернизацию нижегородских центральных районных больниц вложено уже около 10 миллиардов рублей", – рассказал Никитин в ходе прямой линии с жителями региона. Глава Нижегородской области отметил, что в 2025 году Нижегородская область включится в осуществление нового нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь". По словам губернатора, в Нижегородской области продолжится не только ремонт больниц, но и строительство объектов здравоохранения, в частности, на следующий год запланировано строительство 24 новых фельдшерско-акушерских пункта. Кроме того, медучреждения будут дооснащать самым современным оборудованием. "Министерство здравоохранения Нижегородской области провело очень серьёзную детальную работу по структурированию территориальной системы объектов здравоохранения. Мы проанализировали не только материально-техническую базу, но и кадровый состав в каждом учреждении. Сейчас предложена модель формирования в области 15 межрайонных медицинских центров, в каждом из них будет достаточное количество узких специалистов. Медики будут не только вести регулярные приёмы в головном учреждении, но и выезжать в участковые больницы, сельские амбулатории, офисы врачей общей практики. Это позволит повысить доступность медицинской помощи для нижегородцев", – заявил Никитин. Глава региона напомнил, что Нижегородская область разрабатывает собственные меры поддержки для устранения нехватки медицинских кадров: денежные выплаты для врачей дефицитных специальностей, аренда жилья для иногородних медиков, финансовая поддержка студентов. "Проблема нехватки специалистов достаточно наболевшая, она актуальна для всех субъектов РФ. Мы видим "свет в конце туннеля" у себя в регионе. За последний год на объекты здравоохранения в населённых пунктах, где проживают до 50 тысяч жителей, мы привлекли 72 новых специалиста, а в медучреждения в крупных населённых пунктах – 117 человек", – поделился губернатор Нижегородской области.

https://ria.ru/20241202/proekt-1986923701.html

https://ria.ru/20241129/obem-1986413287.html

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нижегородская область, россия, глеб никитин