https://ria.ru/20241206/gaza-1987816262.html

ЦАХАЛ ликвидировала главу воздушного подразделения ХАМАС в Газе

ЦАХАЛ ликвидировала главу воздушного подразделения ХАМАС в Газе - РИА Новости, 06.12.2024

ЦАХАЛ ликвидировала главу воздушного подразделения ХАМАС в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации в городе Газа главы воздушного подразделения движения ХАМАС, который был одним из организаторов воздушного... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T19:40

2024-12-06T19:40

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ТЕЛЬ-АВИВ, 6 дек - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации в городе Газа главы воздушного подразделения движения ХАМАС, который был одним из организаторов воздушного налета на юг Израиля в день атаки 7 октября 2023 года. "В ходе совместной операции ЦАХАЛ и Общей службы безопасности (ШАБАК) 3 декабря 2024 года был ликвидирован Нидаль аль-Наджар, глава воздушного подразделения ХАМАС в городе Газа и ответственный за систему ПВО ХАМАС в секторе Газа. Аль-Наджар был одним из организаторов воздушного нападения на Израиль 7 октября", - говорится в сообщении армейской пресс-службы. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 250 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 44,4 тысячи палестинцев, пострадали свыше 105,3 тысячи. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утверждённой СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20241205/izrail-1987437902.html

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