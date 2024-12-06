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Ле Пен допустила голосование за вотум недоверия новому премьеру Франции - РИА Новости, 06.12.2024
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22:56 06.12.2024
https://ria.ru/20241206/frantsiya-1987834172.html
Ле Пен допустила голосование за вотум недоверия новому премьеру Франции
Ле Пен допустила голосование за вотум недоверия новому премьеру Франции - РИА Новости, 06.12.2024
Ле Пен допустила голосование за вотум недоверия новому премьеру Франции
Лидер фракции французской правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен допустила, что может проголосовать за вотум недоверия следующему... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T22:56
2024-12-06T22:56
в мире
франция
марин ле пен
мишель барнье
эммануэль макрон
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Лидер фракции французской правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен допустила, что может проголосовать за вотум недоверия следующему премьер-министру Франции в случае, если он не будет учитывать мнение ее политической силы. "Наши условия остались такими же, какими мы их выдвинули в июле (после внеочередных парламентских выборов – ред.). Мишель Барнье их не учел, что привело к представлению бюджета, из-за которого последовал вотум недоверия. Если следующий премьер-министр не понял, как это работает, то стоит отчаяться… Я действительно могу вновь проголосовать за вотум недоверия", - заявила Ле Пен в интервью газете Figaro. Помимо этого, Ле Пен подчеркнула, что Франция может оказаться в патовой ситуации, если новый кабмин также не найдет поддержки у парламента страны. "Генерал (и экс-президент Франции Шарль) де Голль считал, что, когда между президентом и национальным собранием существует серьезный и продолжительный разлад, то (ситуацию) должен разрешить французский народ – (проголосовав за) роспуск парламента или отставку президента. Эта та тупиковая ситуация, в которой мы можем оказаться в ближайшее время", - отметила Ле Пен. Накануне в обращении к французам президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что поручит новому премьеру сформировать правительство из представителей "всех политических сил" при условии, что они обязуются не выдвигать ему вотум недоверия. После внеочередных выборов в парламент Франции в июле ни один блок не получил абсолютного большинства, но блок левых получил больше мест в Нацсобрании, чем коалиция президента и правое "Национальное объединение". Они выдвинули своего кандидата в премьеры, но Макрон его отверг, заявив, что "левые не будут принимать участия в формировании правительства". Через 50 дней он назначил на пост премьера республиканца Мишеля Барнье. В среду вотум недоверия премьеру Барнье, выдвинутый левой партией "Непокорившаяся Франция", был поддержан большинством депутатов и был принят. Правительство Франции было отправлено в отставку впервые с 1962 года. Оно проработало 90 дней и стало самым недолговечным в истории страны. В четверг Барнье подал прошение об отставке Макрону и он его принял. Кабмин продолжит выполнять свои обязанности до назначения нового правительства.
https://ria.ru/20241130/globalisty-1986534930.html
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в мире, франция, марин ле пен, мишель барнье, эммануэль макрон
В мире, Франция, Марин Ле Пен, Мишель Барнье, Эммануэль Макрон
Ле Пен допустила голосование за вотум недоверия новому премьеру Франции

Ле Пен допустила, что проголосует за вотум недоверия следующему премьеру Франции

© РИА Новости / Кристина Афанасьева | Перейти в медиабанкМарин Ле Пен
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
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Марин Ле Пен. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Лидер фракции французской правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен допустила, что может проголосовать за вотум недоверия следующему премьер-министру Франции в случае, если он не будет учитывать мнение ее политической силы.
"Наши условия остались такими же, какими мы их выдвинули в июле (после внеочередных парламентских выборов – ред.). Мишель Барнье их не учел, что привело к представлению бюджета, из-за которого последовал вотум недоверия. Если следующий премьер-министр не понял, как это работает, то стоит отчаяться… Я действительно могу вновь проголосовать за вотум недоверия", - заявила Ле Пен в интервью газете Figaro.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
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Помимо этого, Ле Пен подчеркнула, что Франция может оказаться в патовой ситуации, если новый кабмин также не найдет поддержки у парламента страны.
"Генерал (и экс-президент Франции Шарль) де Голль считал, что, когда между президентом и национальным собранием существует серьезный и продолжительный разлад, то (ситуацию) должен разрешить французский народ – (проголосовав за) роспуск парламента или отставку президента. Эта та тупиковая ситуация, в которой мы можем оказаться в ближайшее время", - отметила Ле Пен.
Накануне в обращении к французам президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что поручит новому премьеру сформировать правительство из представителей "всех политических сил" при условии, что они обязуются не выдвигать ему вотум недоверия.
После внеочередных выборов в парламент Франции в июле ни один блок не получил абсолютного большинства, но блок левых получил больше мест в Нацсобрании, чем коалиция президента и правое "Национальное объединение". Они выдвинули своего кандидата в премьеры, но Макрон его отверг, заявив, что "левые не будут принимать участия в формировании правительства". Через 50 дней он назначил на пост премьера республиканца Мишеля Барнье.
В среду вотум недоверия премьеру Барнье, выдвинутый левой партией "Непокорившаяся Франция", был поддержан большинством депутатов и был принят. Правительство Франции было отправлено в отставку впервые с 1962 года. Оно проработало 90 дней и стало самым недолговечным в истории страны. В четверг Барнье подал прошение об отставке Макрону и он его принял. Кабмин продолжит выполнять свои обязанности до назначения нового правительства.
Лидер партии Национальное объединение Марин Ле Пен выступает в эфире телеканала после второго тура выборов в Национальное собрание Франции - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
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