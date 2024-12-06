https://ria.ru/20241206/elektroenergiya-1987765750.html
Подписан договор об общем рынке электроэнергии с Белоруссией
Подписан договор об общем рынке электроэнергии с Белоруссией - РИА Новости, 06.12.2024
Подписан договор об общем рынке электроэнергии с Белоруссией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин подписали в пятницу в Минске белорусско-российский договор о формировании... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T16:52
2024-12-06T16:52
2024-12-06T17:25
союзное государство
белоруссия
александр лукашенко
владимир путин
россия
экономика
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МИНСК, 6 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин подписали в пятницу в Минске белорусско-российский договор о формировании объединенного рынка электрической энергии Союзного государства, передает корреспондент РИА Новости.Документ был подписан по итогам заседания высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России.Двумя сторонами ранее были выполнены внутригосударственные процедуры, необходимые для подписания договора на высшем уровне. Решение подписать документ на уровне глав государств обусловлено тем, что проект документа разрабатывался как документ, входящий в состав права Союзного государства и формирующий объединенный рынок. Предполагается, что договор должен будет пройти процедуру ратификации.Глава минэнерго Белоруссии Алексей Кушнаренко ранее в пятницу рассказал журналистам, что реализация первого этапа формирования объединенного рынка электроэнергии в Союзном государстве начнется в 2025 году. На данном этапе предполагается, что все отношения будут строиться через уполномоченных сетевых операторов, которые будут определены с белорусской и российской сторон. В целом планируется, что рынок будет формироваться поэтапно с учетом параллельной работы двух энергосистем с их технологическими и организационными особенностями. Рынок будет функционировать на основе правил. В первой половине следующего года будут согласованы правила функционирования объединенного рынка электроэнергии Союзного государства.
https://ria.ru/20241206/svyaz-1987777217.html
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2024-12-06T16:52
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белоруссия, александр лукашенко, владимир путин, россия, экономика
Союзное государство, Белоруссия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Россия, Экономика
Подписан договор об общем рынке электроэнергии с Белоруссией
Путин и Лукашенко подписали договор об общем рынке электроэнергии