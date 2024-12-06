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В России установили требования для мест проведения экзаменов для мигрантов - РИА Новости, 06.12.2024
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23:46 06.12.2024
https://ria.ru/20241206/ekzamen-1987836805.html
В России установили требования для мест проведения экзаменов для мигрантов
В России установили требования для мест проведения экзаменов для мигрантов - РИА Новости, 06.12.2024
В России установили требования для мест проведения экзаменов для мигрантов
Правительство РФ установило требования для мест проведения экзамена по русскому для мигрантов, соответствующий документ опубликован на портале правовой... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T23:46
2024-12-06T23:46
общество
россия
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Правительство РФ установило требования для мест проведения экзамена по русскому для мигрантов, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. "Настоящее Положение определяет порядок и критерии включения государственных учреждений в перечень государственных учреждений, проводящих экзамен по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации для иностранных граждан и лиц без гражданства (далее соответственно - экзамен, перечень), порядок ведения перечня, порядок и основания исключения из перечня государственных учреждений, включенных в перечень", - говорится в документе. В перечень включаются государственные учреждения, соответствующие следующим критериям: государственное учреждение подведомственно федеральному органу исполнительной власти или исполнительному органу субъекта РФ; наличие в организационно-штатной структуре государственного учреждения работников, имеющих высшее образование по направлениям подготовки "Филология" и (или) "Лингвистика", "История" и "Юриспруденция". "Наличие в местах проведения экзамена материально-технической базы для подготовки, проведения экзамена, в том числе с помощью компьютерных технологий, и хранения результатов обеспечивающей предотвращение хищения, утраты или порчи материалов проведения экзамена, искажения, подделки или утраты содержащейся в них информации с учетом требований законодательства РФ о персональных данных", - добавляется в документе. Кроме того, в местах проведения экзамена помещений, отвечающих следующим требованиям: наличие не менее трех отдельных оборудованных рабочих мест для иностранных граждан и лиц без гражданства для единовременного проведения экзамена; наличие средств видео- и аудиозаписи для осуществления видеозаписи процедуры экзамена. Также у должностных лиц государственного учреждения, ответственных за организацию и проведение экзамена, должна отсутствовать судимость за совершение преступлений, предусмотренных статьей 322 Уголовного кодекса РФ (Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации).
https://ria.ru/20241206/pravitelstvo-1987832204.html
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общество, россия, мигранты, правительство рф
Общество, Россия, Мигранты, Правительство РФ
В России установили требования для мест проведения экзаменов для мигрантов

Установлены требования для мест проведения экзамена по русскому для мигрантов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкОбучение мигрантов русскому языку
Обучение мигрантов русскому языку - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Обучение мигрантов русскому языку. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Правительство РФ установило требования для мест проведения экзамена по русскому для мигрантов, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
«
"Настоящее Положение определяет порядок и критерии включения государственных учреждений в перечень государственных учреждений, проводящих экзамен по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации для иностранных граждан и лиц без гражданства (далее соответственно - экзамен, перечень), порядок ведения перечня, порядок и основания исключения из перечня государственных учреждений, включенных в перечень", - говорится в документе.
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В перечень включаются государственные учреждения, соответствующие следующим критериям: государственное учреждение подведомственно федеральному органу исполнительной власти или исполнительному органу субъекта РФ; наличие в организационно-штатной структуре государственного учреждения работников, имеющих высшее образование по направлениям подготовки "Филология" и (или) "Лингвистика", "История" и "Юриспруденция".
"Наличие в местах проведения экзамена материально-технической базы для подготовки, проведения экзамена, в том числе с помощью компьютерных технологий, и хранения результатов обеспечивающей предотвращение хищения, утраты или порчи материалов проведения экзамена, искажения, подделки или утраты содержащейся в них информации с учетом требований законодательства РФ о персональных данных", - добавляется в документе.
Кроме того, в местах проведения экзамена помещений, отвечающих следующим требованиям: наличие не менее трех отдельных оборудованных рабочих мест для иностранных граждан и лиц без гражданства для единовременного проведения экзамена; наличие средств видео- и аудиозаписи для осуществления видеозаписи процедуры экзамена.
Также у должностных лиц государственного учреждения, ответственных за организацию и проведение экзамена, должна отсутствовать судимость за совершение преступлений, предусмотренных статьей 322 Уголовного кодекса РФ (Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации).
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