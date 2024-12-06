Рейтинг@Mail.ru
В Екатеринбурге открыли памятный бюст Александра I - РИА Новости, 06.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:46 06.12.2024
https://ria.ru/20241206/ekaterinburg-1987807666.html
В Екатеринбурге открыли памятный бюст Александра I
В Екатеринбурге открыли памятный бюст Александра I - РИА Новости, 06.12.2024
В Екатеринбурге открыли памятный бюст Александра I
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова приняла участие в открытии памятного бюста Александра I в Екатеринбурге в честь 200-летней годовщины визита... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T18:46
2024-12-06T18:46
екатеринбург
россия
александр i
мария захарова
николай i
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/06/1987806256_0:45:1600:945_1920x0_80_0_0_2b0b8a6bbf11611b3e867adee0399dd7.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова приняла участие в открытии памятного бюста Александра I в Екатеринбурге в честь 200-летней годовщины визита императора на Урал, передает корреспондент РИА Новости. Открытие бюста состоялось на Вознесенской горке около Храма на Крови в уральской столице - на том месте, где жил император Александр I во время своего визита в Екатеринбург и где был расстрелян последний российский император Николай II. Автором памятника выступила Анастасия Клыкова, внучка народного художника России Вячеслава Клыкова и дочь скульптора Андрея Клыкова. "Мы присутствуем на церемонии исторической - открытии памятника Александру I, Александру Благословенному в год 200-летия его визита в Екатеринбург… Сегодняшнее событие - не просто дань памяти историческому юбилею, но и свидетельство того, что на Урале история жива. Она живет сегодня и будет жить. Она связывает через настоящее и прошлое нас всех… Мы устремлены в будущее, а без истории будущее невозможно, иначе мы опять обречены на ошибки", - сказала Захарова на открытии бюста.
https://ria.ru/20240823/krasnov-1968008014.html
екатеринбург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/06/1987806256_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_ae692f469f7e4a890cc894eb312b9548.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
екатеринбург, россия, александр i, мария захарова, николай i
Екатеринбург, Россия, Александр I, Мария Захарова, Николай I
В Екатеринбурге открыли памятный бюст Александра I

Захарова приняла участие в открытии памятного бюста Александра I в Екатеринбурге

© Фото : Екатеринбургская ЕпархияПамятный бюст Александра I установили перед Храмом-памятником на Крови в Екатеринбурге
Памятный бюст Александра I установили перед Храмом-памятником на Крови в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© Фото : Екатеринбургская Епархия
Памятный бюст Александра I установили перед Храмом-памятником на Крови в Екатеринбурге
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова приняла участие в открытии памятного бюста Александра I в Екатеринбурге в честь 200-летней годовщины визита императора на Урал, передает корреспондент РИА Новости.
Открытие бюста состоялось на Вознесенской горке около Храма на Крови в уральской столице - на том месте, где жил император Александр I во время своего визита в Екатеринбург и где был расстрелян последний российский император Николай II. Автором памятника выступила Анастасия Клыкова, внучка народного художника России Вячеслава Клыкова и дочь скульптора Андрея Клыкова.
«
"Мы присутствуем на церемонии исторической - открытии памятника Александру I, Александру Благословенному в год 200-летия его визита в Екатеринбург… Сегодняшнее событие - не просто дань памяти историческому юбилею, но и свидетельство того, что на Урале история жива. Она живет сегодня и будет жить. Она связывает через настоящее и прошлое нас всех… Мы устремлены в будущее, а без истории будущее невозможно, иначе мы опять обречены на ошибки", - сказала Захарова на открытии бюста.
Российский император Николай II, императрица Александра Федоровна, великие княжны Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия и цесаревич Алексей - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
Стали известны новые подробности убийства царской семьи
23 августа, 12:54
 
ЕкатеринбургРоссияАлександр IМария ЗахароваНиколай I
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала