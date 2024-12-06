В Екатеринбурге открыли памятный бюст Александра I
Захарова приняла участие в открытии памятного бюста Александра I в Екатеринбурге
© Фото : Екатеринбургская ЕпархияПамятный бюст Александра I установили перед Храмом-памятником на Крови в Екатеринбурге
Памятный бюст Александра I установили перед Храмом-памятником на Крови в Екатеринбурге
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова приняла участие в открытии памятного бюста Александра I в Екатеринбурге в честь 200-летней годовщины визита императора на Урал, передает корреспондент РИА Новости.
Открытие бюста состоялось на Вознесенской горке около Храма на Крови в уральской столице - на том месте, где жил император Александр I во время своего визита в Екатеринбург и где был расстрелян последний российский император Николай II. Автором памятника выступила Анастасия Клыкова, внучка народного художника России Вячеслава Клыкова и дочь скульптора Андрея Клыкова.
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"Мы присутствуем на церемонии исторической - открытии памятника Александру I, Александру Благословенному в год 200-летия его визита в Екатеринбург… Сегодняшнее событие - не просто дань памяти историческому юбилею, но и свидетельство того, что на Урале история жива. Она живет сегодня и будет жить. Она связывает через настоящее и прошлое нас всех… Мы устремлены в будущее, а без истории будущее невозможно, иначе мы опять обречены на ошибки", - сказала Захарова на открытии бюста.
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