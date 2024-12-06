https://ria.ru/20241206/ekaterinburg-1987807666.html

В Екатеринбурге открыли памятный бюст Александра I

В Екатеринбурге открыли памятный бюст Александра I - РИА Новости, 06.12.2024

В Екатеринбурге открыли памятный бюст Александра I

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова приняла участие в открытии памятного бюста Александра I в Екатеринбурге в честь 200-летней годовщины визита... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T18:46

2024-12-06T18:46

2024-12-06T18:46

екатеринбург

россия

александр i

мария захарова

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова приняла участие в открытии памятного бюста Александра I в Екатеринбурге в честь 200-летней годовщины визита императора на Урал, передает корреспондент РИА Новости. Открытие бюста состоялось на Вознесенской горке около Храма на Крови в уральской столице - на том месте, где жил император Александр I во время своего визита в Екатеринбург и где был расстрелян последний российский император Николай II. Автором памятника выступила Анастасия Клыкова, внучка народного художника России Вячеслава Клыкова и дочь скульптора Андрея Клыкова. "Мы присутствуем на церемонии исторической - открытии памятника Александру I, Александру Благословенному в год 200-летия его визита в Екатеринбург… Сегодняшнее событие - не просто дань памяти историческому юбилею, но и свидетельство того, что на Урале история жива. Она живет сегодня и будет жить. Она связывает через настоящее и прошлое нас всех… Мы устремлены в будущее, а без истории будущее невозможно, иначе мы опять обречены на ошибки", - сказала Захарова на открытии бюста.

https://ria.ru/20240823/krasnov-1968008014.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

екатеринбург, россия, александр i, мария захарова, николай i