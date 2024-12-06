https://ria.ru/20241206/efimov-1987687982.html

Ефимов: здание пожарного отряда в Коммунарке достроят в следующем году

Ефимов: здание пожарного отряда в Коммунарке достроят в следующем году - РИА Новости, 06.12.2024

Ефимов: здание пожарного отряда в Коммунарке достроят в следующем году

Здание пожарного отряда на шесть машино-мест на территории района Коммунарка в деревне Картмазово Новой Москвы достроят в следующем году, сообщил заммэра... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T14:05

2024-12-06T14:05

2024-12-06T14:05

москва

градостроительный комплекс москвы

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Здание пожарного отряда на шесть машино-мест на территории района Коммунарка в деревне Картмазово Новой Москвы достроят в следующем году, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Здание пожарного отряда на шесть машино-мест возводят в рамках программы "Безопасный город", которая входит в столичную адресную инвестиционную программу. Общая площадь объекта составит 4,2 тысячи квадратных метров. Полностью выполнено устройство монолитных конструкций основного здания, учебно-тренировочной башни, кладка наружных стен, а также завершены фасадные работы", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что сейчас объект готов более чем на 90%. Его планируют достроить в первом квартале 2025 года.Сейчас специалисты занимаются внутренней чистовой отделкой и монтажом внутренних инженерных систем пожарного отряда, добавляется в пресс-релизе. Также уже начались пуско-наладочные работы. На территории появились здание газовой котельной и склад материалов.В свою очередь глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин рассказал, что в здании планируют обустроить учебно-тренировочную башню со скалодромом, спортивную площадку, учебные пожарные гидранты. В отряде смогут разместиться144 человека личного состава.Кроме того, объект предусматривает помещения для специальной техники, ее обслуживания и мойки, пункт связи, комнаты отдыха и приема пищи, учебные классы. Для комфорта сотрудников подготовят тренажерный зал, конференц-зал, кабинет фельдшера с процедурной.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что на данный момент в столичном гарнизоне работают около 18 тысяч высококвалифицированных специалистов.

https://ria.ru/20241206/efimov-1987612039.html

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москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)