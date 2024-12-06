Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: здание пожарного отряда в Коммунарке достроят в следующем году - РИА Новости, 06.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:05 06.12.2024
https://ria.ru/20241206/efimov-1987687982.html
Ефимов: здание пожарного отряда в Коммунарке достроят в следующем году
Ефимов: здание пожарного отряда в Коммунарке достроят в следующем году - РИА Новости, 06.12.2024
Ефимов: здание пожарного отряда в Коммунарке достроят в следующем году
Здание пожарного отряда на шесть машино-мест на территории района Коммунарка в деревне Картмазово Новой Москвы достроят в следующем году, сообщил заммэра... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T14:05
2024-12-06T14:05
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806638_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_4de4c89b43b8527b6839e3ade4b351e1.jpg
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Здание пожарного отряда на шесть машино-мест на территории района Коммунарка в деревне Картмазово Новой Москвы достроят в следующем году, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Здание пожарного отряда на шесть машино-мест возводят в рамках программы "Безопасный город", которая входит в столичную адресную инвестиционную программу. Общая площадь объекта составит 4,2 тысячи квадратных метров. Полностью выполнено устройство монолитных конструкций основного здания, учебно-тренировочной башни, кладка наружных стен, а также завершены фасадные работы", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что сейчас объект готов более чем на 90%. Его планируют достроить в первом квартале 2025 года.Сейчас специалисты занимаются внутренней чистовой отделкой и монтажом внутренних инженерных систем пожарного отряда, добавляется в пресс-релизе. Также уже начались пуско-наладочные работы. На территории появились здание газовой котельной и склад материалов.В свою очередь глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин рассказал, что в здании планируют обустроить учебно-тренировочную башню со скалодромом, спортивную площадку, учебные пожарные гидранты. В отряде смогут разместиться144 человека личного состава.Кроме того, объект предусматривает помещения для специальной техники, ее обслуживания и мойки, пункт связи, комнаты отдыха и приема пищи, учебные классы. Для комфорта сотрудников подготовят тренажерный зал, конференц-зал, кабинет фельдшера с процедурной.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что на данный момент в столичном гарнизоне работают около 18 тысяч высококвалифицированных специалистов.
https://ria.ru/20241206/efimov-1987612039.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806638_142:0:2418:1707_1920x0_80_0_0_a6d9eef4fc92504fa563004c0f969218.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)

Ефимов: здание пожарного отряда в Коммунарке достроят в следующем году

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Здание пожарного отряда на шесть машино-мест на территории района Коммунарка в деревне Картмазово Новой Москвы достроят в следующем году, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Здание пожарного отряда на шесть машино-мест возводят в рамках программы "Безопасный город", которая входит в столичную адресную инвестиционную программу. Общая площадь объекта составит 4,2 тысячи квадратных метров. Полностью выполнено устройство монолитных конструкций основного здания, учебно-тренировочной башни, кладка наружных стен, а также завершены фасадные работы", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что сейчас объект готов более чем на 90%. Его планируют достроить в первом квартале 2025 года.
Сейчас специалисты занимаются внутренней чистовой отделкой и монтажом внутренних инженерных систем пожарного отряда, добавляется в пресс-релизе. Также уже начались пуско-наладочные работы. На территории появились здание газовой котельной и склад материалов.
В свою очередь глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин рассказал, что в здании планируют обустроить учебно-тренировочную башню со скалодромом, спортивную площадку, учебные пожарные гидранты. В отряде смогут разместиться
144 человека личного состава.
Кроме того, объект предусматривает помещения для специальной техники, ее обслуживания и мойки, пункт связи, комнаты отдыха и приема пищи, учебные классы. Для комфорта сотрудников подготовят тренажерный зал, конференц-зал, кабинет фельдшера с процедурной.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что на данный момент в столичном гарнизоне работают около 18 тысяч высококвалифицированных специалистов.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
Ефимов: Москва по итогам торгов с начала года заключила 10 договоров о КРТ
Вчера, 09:22
 
МоскваГрадостроительный комплекс МосквыВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала