https://ria.ru/20241206/efimov-1987687982.html
Ефимов: здание пожарного отряда в Коммунарке достроят в следующем году
Ефимов: здание пожарного отряда в Коммунарке достроят в следующем году - РИА Новости, 06.12.2024
Ефимов: здание пожарного отряда в Коммунарке достроят в следующем году
Здание пожарного отряда на шесть машино-мест на территории района Коммунарка в деревне Картмазово Новой Москвы достроят в следующем году, сообщил заммэра... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T14:05
2024-12-06T14:05
2024-12-06T14:05
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Здание пожарного отряда на шесть машино-мест на территории района Коммунарка в деревне Картмазово Новой Москвы достроят в следующем году, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Здание пожарного отряда на шесть машино-мест возводят в рамках программы "Безопасный город", которая входит в столичную адресную инвестиционную программу. Общая площадь объекта составит 4,2 тысячи квадратных метров. Полностью выполнено устройство монолитных конструкций основного здания, учебно-тренировочной башни, кладка наружных стен, а также завершены фасадные работы", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что сейчас объект готов более чем на 90%. Его планируют достроить в первом квартале 2025 года.Сейчас специалисты занимаются внутренней чистовой отделкой и монтажом внутренних инженерных систем пожарного отряда, добавляется в пресс-релизе. Также уже начались пуско-наладочные работы. На территории появились здание газовой котельной и склад материалов.В свою очередь глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин рассказал, что в здании планируют обустроить учебно-тренировочную башню со скалодромом, спортивную площадку, учебные пожарные гидранты. В отряде смогут разместиться144 человека личного состава.Кроме того, объект предусматривает помещения для специальной техники, ее обслуживания и мойки, пункт связи, комнаты отдыха и приема пищи, учебные классы. Для комфорта сотрудников подготовят тренажерный зал, конференц-зал, кабинет фельдшера с процедурной.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что на данный момент в столичном гарнизоне работают около 18 тысяч высококвалифицированных специалистов.
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москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Здание пожарного отряда на шесть машино-мест на территории района Коммунарка в деревне Картмазово Новой Москвы достроят в следующем году, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Здание пожарного отряда на шесть машино-мест возводят в рамках программы "Безопасный город", которая входит в столичную адресную инвестиционную программу. Общая площадь объекта составит 4,2 тысячи квадратных метров. Полностью выполнено устройство монолитных конструкций основного здания, учебно-тренировочной башни, кладка наружных стен, а также завершены фасадные работы", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что сейчас объект готов более чем на 90%. Его планируют достроить в первом квартале 2025 года.
Сейчас специалисты занимаются внутренней чистовой отделкой и монтажом внутренних инженерных систем пожарного отряда, добавляется в пресс-релизе. Также уже начались пуско-наладочные работы. На территории появились здание газовой котельной и склад материалов.
В свою очередь глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин рассказал, что в здании планируют обустроить учебно-тренировочную башню со скалодромом, спортивную площадку, учебные пожарные гидранты. В отряде смогут разместиться
144 человека личного состава.
Кроме того, объект предусматривает помещения для специальной техники, ее обслуживания и мойки, пункт связи, комнаты отдыха и приема пищи, учебные классы. Для комфорта сотрудников подготовят тренажерный зал, конференц-зал, кабинет фельдшера с процедурной.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что на данный момент в столичном гарнизоне работают около 18 тысяч высококвалифицированных специалистов.