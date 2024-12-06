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В Херсонской области осудили мужчину за сбор данных о дислокации ВС России
В Херсонской области осудили мужчину за сбор данных о дислокации ВС России - РИА Новости, 06.12.2024
В Херсонской области осудили мужчину за сбор данных о дислокации ВС России
Херсонский суд приговорил гражданина Украины к 11 годам колонии за шпионаж, в Новой Каховке он собирал сведения о дислокации ВС РФ для спецслужб Украины,... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T16:04
2024-12-06T16:04
2024-12-06T16:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости. Херсонский суд приговорил гражданина Украины к 11 годам колонии за шпионаж, в Новой Каховке он собирал сведения о дислокации ВС РФ для спецслужб Украины, сообщила пресс-служба УФСБ Крыма и Севастополя. Как установил суд, фигурант в марте 2022 года добровольно собирал данные о передвижении и местах дислокации военной техники, а также личного состава Вооруженных сил России в Новой Каховке. Сведения он передавал посредством интернет-мессенджера представителю службы безопасности Украины. Мужчина был задержан сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. "Херсонский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 37-летнего гражданина Украины, задержанного за шпионаж. Суд приговорил подсудимого к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима" , - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20241125/shpionazh-1985615936.html
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происшествия, украина, россия, новая каховка, херсонская область
Происшествия, Украина, Россия, Новая Каховка, Херсонская область
В Херсонской области осудили мужчину за сбор данных о дислокации ВС России
Херсонский суд приговорил мужчину к 11 годам колонии за сбор данных о ВС России