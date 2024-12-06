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"Следующая стадия". В Израиле высказались о переговорах России и США - РИА Новости, 06.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:26 06.12.2024 (обновлено: 12:32 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/dialog-1987642577.html
"Следующая стадия". В Израиле высказались о переговорах России и США
"Следующая стадия". В Израиле высказались о переговорах России и США - РИА Новости, 06.12.2024
"Следующая стадия". В Израиле высказались о переговорах России и США
Перед началом переговорного процесса между Россией и США сначала необходимо установить диалог между странами. Об этом заявил бывший глава израильской спецслужбы РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T05:26
2024-12-06T12:32
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
украина
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Перед началом переговорного процесса между Россией и США сначала необходимо установить диалог между странами. Об этом заявил бывший глава израильской спецслужбы "Натив", политолог Яков Кедми в интервью болгарскому порталу "Поглед Инфо".&quot;Переговоры — это следующая стадия. &lt;...&gt; Что такое диалог? И в понимании русского и в понимании греческого (языков. — Прим. ред.) это изложение своих мыслей каждой стороной, то есть готовы выслушать, потому что до сих пор даже диалога не было между Западом и Россией&quot;, — выразил мнение политолог.По его словам, будущее переговоров между Россией и США будет определяться развитием диалога, в ходе которого стороны проведут только обмен мнениями касательно решения конфликта."Когда переходят к переговорам, начинают конкретно искать способы решения. &lt;...&gt; Сегодня ситуация на пороге диалога между Соединенными Штатами и Россией", — добавил он.Ранее Трамп пообещал, что сможет добиться урегулирования конфликта на Украине путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет сделать это за один день. В России считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Владимира Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.
https://ria.ru/20241206/leopard-1987628893.html
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в мире, россия, сша, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Украина
"Следующая стадия". В Израиле высказались о переговорах России и США

Кедми: перед началом переговоров необходимо установить диалог между РФ и США

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Перед началом переговорного процесса между Россией и США сначала необходимо установить диалог между странами. Об этом заявил бывший глава израильской спецслужбы "Натив", политолог Яков Кедми в интервью болгарскому порталу "Поглед Инфо".
«

"Переговоры — это следующая стадия. <...> Что такое диалог? И в понимании русского и в понимании греческого (языков. — Прим. ред.) это изложение своих мыслей каждой стороной, то есть готовы выслушать, потому что до сих пор даже диалога не было между Западом и Россией", — выразил мнение политолог.

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По его словам, будущее переговоров между Россией и США будет определяться развитием диалога, в ходе которого стороны проведут только обмен мнениями касательно решения конфликта.
"Когда переходят к переговорам, начинают конкретно искать способы решения. <...> Сегодня ситуация на пороге диалога между Соединенными Штатами и Россией", — добавил он.
Ранее Трамп пообещал, что сможет добиться урегулирования конфликта на Украине путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет сделать это за один день. В России считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Владимира Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.
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