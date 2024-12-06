https://ria.ru/20241206/dialog-1987642577.html

"Следующая стадия". В Израиле высказались о переговорах России и США

"Следующая стадия". В Израиле высказались о переговорах России и США - РИА Новости, 06.12.2024

"Следующая стадия". В Израиле высказались о переговорах России и США

Перед началом переговорного процесса между Россией и США сначала необходимо установить диалог между странами. Об этом заявил бывший глава израильской спецслужбы РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T05:26

2024-12-06T05:26

2024-12-06T12:32

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Перед началом переговорного процесса между Россией и США сначала необходимо установить диалог между странами. Об этом заявил бывший глава израильской спецслужбы "Натив", политолог Яков Кедми в интервью болгарскому порталу "Поглед Инфо"."Переговоры — это следующая стадия. <...> Что такое диалог? И в понимании русского и в понимании греческого (языков. — Прим. ред.) это изложение своих мыслей каждой стороной, то есть готовы выслушать, потому что до сих пор даже диалога не было между Западом и Россией", — выразил мнение политолог.По его словам, будущее переговоров между Россией и США будет определяться развитием диалога, в ходе которого стороны проведут только обмен мнениями касательно решения конфликта."Когда переходят к переговорам, начинают конкретно искать способы решения. <...> Сегодня ситуация на пороге диалога между Соединенными Штатами и Россией", — добавил он.Ранее Трамп пообещал, что сможет добиться урегулирования конфликта на Украине путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет сделать это за один день. В России считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Владимира Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.

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