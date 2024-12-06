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Профсоюзы сельхозпроизводителей ЕС проведут акцию протеста

Профсоюзы сельхозпроизводителей ЕС проведут акцию протеста - РИА Новости, 06.12.2024

Профсоюзы сельхозпроизводителей ЕС проведут акцию протеста

Объединения профсоюзов сельхозпроизводителей стран Евросоюза объявили о проведении акции протеста 9 декабря в Брюсселе против заключения соглашения о свободной... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T17:34

2024-12-06T17:34

2024-12-06T17:34

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БРЮССЕЛЬ, 6 дек – РИА Новости. Объединения профсоюзов сельхозпроизводителей стран Евросоюза объявили о проведении акции протеста 9 декабря в Брюсселе против заключения соглашения о свободной торговле со странами Южной Америки (Меркосур), говорится в заявлении профсоюзов, которое имеется в распоряжении РИА Новости. "Мы приглашаем всех журналистов в Брюсселе прийти и встретиться с нами 9 декабря на флеш-акцию… в присутствии наших президентов и евродепутатов на тему "ЕС-Меркосур: Кто будет платить по счетам?", - говорится в документе. Там пояснили, что "опасения сельскохозяйственного сообщества материализовались: сегодня Европейская комиссия от имени ЕС и должностные лица Меркосур достигли соглашения по их двусторонней торговой сделке". "Если это соглашение будет принято государствами-членами и Европейским парламентом, оно будет иметь глубокие последствия для фермерства по всей Европе", - добавили в сельхозпрофсоюзах. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, несмотря на протест ряда ведущих стран Евросоюза во главе с Францией, заключила в пятницу в столице Уругвая Монтевидео спорное политическое соглашение о создании крупнейшей в мире зоны свободной торговли с более чем 700 миллионами потребителей из стран ЕС и Южной Америки. Теперь соглашение должно быть ратифицировано странами ЕС и поддержано в Европейском парламенте. Ранее Фон дер Ляйен прилетела в Уругвай для участия в саммите государств общего рынка стран Южной Америки - Меркосур и заявила, что рассчитывает на скорейшее подписание вызвавшего протесты соглашения о свободной торговле между Евросоюзом и объединенным рынком южноамериканских государств, переговоры по которому ведутся с 1999 года. Меркосур - общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай, Боливию и Бразилию. Как полноправное объединение был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет свыше 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента. Ранее в странах ЕС, в том числе во Франции, Германии, Нидерландах, Италии, Бельгии и Польше прошли протесты фермеров против соглашения о свободной торговле с Меркосур. Они опасаются, что Европа будет завалена дешевым импортом из стран с менее строгими санитарными и экологическими стандартами. СМИ сообщали, что президент Франции Эммануэль Макрон на фоне протестов фермеров призвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен прекратить текущий раунд переговоров со странами Меркосур по заключению торгового соглашения. Европейские фермеры, переживающие не лучшие времена, опасаются, что готовящийся договор с организацией Меркосур может привести к дальнейшему снижению продаж европейских сельхозпроизводителей "из-за нечестной конкуренции" с коллегами из Латинской Америки. Критики спорного соглашения также говорят о том, что его реализация негативно отразится на окружающей среде, о необходимости охраны которой так много говорила Фон дер Ляйен в первый срок на посту главы Еврокомиссии. В частности, экоактивисты говорят о неминуемом ускорении в ближайшем будущем вырубки лесов Амазонии и увеличении выбросов парниковых газов, что усугубит климатический кризис.

https://ria.ru/20241026/shtrafy-1980276554.html

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в мире, цены на нефть, франция, южная америка, урсула фон дер ляйен, эммануэль макрон, евросоюз, еврокомиссия, меркосур