https://ria.ru/20241206/bloger-1987694771.html

Блогера из Дагестана, растоптавший крест, осудили на семь лет

Блогера из Дагестана, растоптавший крест, осудили на семь лет - РИА Новости, 06.12.2024

Блогера из Дагестана, растоптавший крест, осудили на семь лет

Дорогомиловский суд Москвы приговорил к 7 годам мужчину, растоптавшего христианский крест и распространявшего порнографию с участием несовершеннолетних,... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T12:30

2024-12-06T12:30

2024-12-06T12:43

москва

происшествия

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы приговорил к 7 годам мужчину, растоптавшего христианский крест и распространявшего порнографию с участием несовершеннолетних, сообщили РИА Новости в суде."Приговором суда Ярмагомедов Хавиер Шухретович признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 148, частью 3 статьи 242, частью 2 статьи 242.1 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий; незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов; изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних), ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет", - сказали в суде.Отбывать наказание уроженцу Дагестана предстоит в исправительной колонии общего режима. Также его лишили права администрировать сайты на 8 лет.Суд установил, что летом 28-летний Ярмагомедов, находясь в помещении столичной школы, топтал ногой лежащий на полу христианский крест, снимал все на камеру и транслировал в прямом эфире. Кроме того, фигурант распространял в мессенджере видеофрагменты с порнографическими изображениями несовершеннолетних, в том числе ребенка младше 14 лет.

https://ria.ru/20241123/oreshnik-1985394136.html

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москва

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, происшествия