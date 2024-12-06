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Блогера из Дагестана, растоптавший крест, осудили на семь лет - РИА Новости, 06.12.2024
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12:30 06.12.2024 (обновлено: 12:43 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/bloger-1987694771.html
Блогера из Дагестана, растоптавший крест, осудили на семь лет
Блогера из Дагестана, растоптавший крест, осудили на семь лет - РИА Новости, 06.12.2024
Блогера из Дагестана, растоптавший крест, осудили на семь лет
Дорогомиловский суд Москвы приговорил к 7 годам мужчину, растоптавшего христианский крест и распространявшего порнографию с участием несовершеннолетних,... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T12:30
2024-12-06T12:43
москва
происшествия
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы приговорил к 7 годам мужчину, растоптавшего христианский крест и распространявшего порнографию с участием несовершеннолетних, сообщили РИА Новости в суде."Приговором суда Ярмагомедов Хавиер Шухретович признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 148, частью 3 статьи 242, частью 2 статьи 242.1 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий; незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов; изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних), ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет", - сказали в суде.Отбывать наказание уроженцу Дагестана предстоит в исправительной колонии общего режима. Также его лишили права администрировать сайты на 8 лет.Суд установил, что летом 28-летний Ярмагомедов, находясь в помещении столичной школы, топтал ногой лежащий на полу христианский крест, снимал все на камеру и транслировал в прямом эфире. Кроме того, фигурант распространял в мессенджере видеофрагменты с порнографическими изображениями несовершеннолетних, в том числе ребенка младше 14 лет.
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москва, происшествия
Москва, Происшествия
Блогера из Дагестана, растоптавший крест, осудили на семь лет

Блогер из Дагестана Ярмагомедов, растоптавший крест в Москве, получил семь лет

© Суды общей юрисдикции города Москвы/TelegramБлогер из Дагестана, растоптавший крест, во время оглашения приговора в зале суда
Блогер из Дагестана, растоптавший крест, во время оглашения приговора в зале суда - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram
Блогер из Дагестана, растоптавший крест, во время оглашения приговора в зале суда
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы приговорил к 7 годам мужчину, растоптавшего христианский крест и распространявшего порнографию с участием несовершеннолетних, сообщили РИА Новости в суде.
"Приговором суда Ярмагомедов Хавиер Шухретович признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 148, частью 3 статьи 242, частью 2 статьи 242.1 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий; незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов; изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних), ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет", - сказали в суде.
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Отбывать наказание уроженцу Дагестана предстоит в исправительной колонии общего режима. Также его лишили права администрировать сайты на 8 лет.
Суд установил, что летом 28-летний Ярмагомедов, находясь в помещении столичной школы, топтал ногой лежащий на полу христианский крест, снимал все на камеру и транслировал в прямом эфире. Кроме того, фигурант распространял в мессенджере видеофрагменты с порнографическими изображениями несовершеннолетних, в том числе ребенка младше 14 лет.
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