https://ria.ru/20241206/blinken-1987647081.html

"Бессовестно". Блинкена поставили на место после выпада в адрес Лаврова

"Бессовестно". Блинкена поставили на место после выпада в адрес Лаврова - РИА Новости, 06.12.2024

"Бессовестно". Блинкена поставили на место после выпада в адрес Лаврова

Полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom напомнил госсекретарю США Энтони Блинкену о контактах с российской стороной после... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T07:47

2024-12-06T07:47

2024-12-06T15:40

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom напомнил госсекретарю США Энтони Блинкену о контактах с российской стороной после того, как тот раскритиковал заявление главы МИД России Сергея Лаврова на полях саммита ОБСЕ.Блинкен подверг критике слова российского коллеги о неделимой безопасности, обвинив саму Россию в одностороннем подходе к данной концепции и заявив, что речь о безопасности Москвы никогда не шла из-за ее якобы "имперских амбиций".Уилкерсон ответил Блинкену, напомнив ему об отсутствии контактов с российским посольством и, в частности, с бывшим послом России в США, обвинив американского госсекретаря в установлении антироссийского режима."Блинкен несет ответственность. Это бессовестно, что госсекретарь мог установить такой режим", — возмутился офицер.В интервью американскому обозревателю Такеру Карлсону Лавров ранее рассказал, что не видел Блинкена с 2021 года, когда они встречались на полях саммита "Большой двадцатки" в Риме. На вопрос Карлсона о том, говорил ли он с тех пор с кем-то из чиновников администрации Байдена, Лавров ответил: "Не хочу портить их карьеру".Ранее на пресс-конференции в Брюсселе Блинкен назвал критически важным вопрос мобилизации на Украине, заявив, что Киеву предстоит принять сложные решения по мобилизации, но это необходимо.

https://ria.ru/20241206/berbok-1987645261.html

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в мире, сша, россия, энтони блинкен, сергей лавров, такер карлсон, обсе