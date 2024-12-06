https://ria.ru/20241206/biryukov-1987690609.html

Круглогодичный спортивный бульвар появился на востоке Москвы

Круглогодичный спортивный бульвар появился на востоке Москвы - РИА Новости, 06.12.2024

Круглогодичный спортивный бульвар появился на востоке Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства обустроили спортивный бульвар в районе Гольяново на востоке столицы, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T12:14

2024-12-06T12:14

2024-12-06T12:14

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петр бирюков

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городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства обустроили спортивный бульвар в районе Гольяново на востоке столицы, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Завершили начатое годом ранее благоустройство территории вдоль Красноярской улицы, там обустроили современные детские площадки и спортивный бульвар со скейт-парком и памп-треком. Очень важно, что местные жители получили возможность круглогодично заниматься спортом на свежем воздухе, вся необходимая инфраструктура теперь есть", - сообщил Бирюков. Заместитель мэра отметил, что в скейт-парке и на памп-треке разместили подиумы, трамплины и другие конструкции для оттачивания навыков катания и выполнения трюков на скейтборде, самокате или велосипеде BMХ. Площадки подойдут как для новичков, так и для опытных спортсменов. "В спорткластере можно поиграть в настольный теннис, волейбол, стритбол и панна-футбол. На обновленном футбольном поле заработал каток с искусственным льдом, возле него установлены обогреваемые раздевалки и трибуны для зрителей. На спортивном бульваре оборудован комплекс для отработки навыков скалолазания "Русский ниндзя", возле него расположены уличные тренажеры под навесами и различные комплексы для воркаута", - сообщил Бирюков. Он рассказал, что в новом благоустроенном пространстве сделали зоны с лавочками и лежаками для отдыха, напротив дома 5/36 по Красноярской улице появилась детская игровая зона. На территории установили современные опоры освещения с энергоэффективными светильниками. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в этом году проведена реабилитация Красноярских прудов, расположенных недалеко от спортивного бульвара. Их очистили от ила, обновили береговые полосы, создали зоны биоплато, в которые высадили водные растения.

https://ria.ru/20241206/biryukov-1987690072.html

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петр бирюков, москва, городское хозяйство москвы