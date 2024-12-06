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Пассажирский причал "Фили" на западе Москвы капитально отремонтируют - РИА Новости, 06.12.2024
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Пассажирский причал "Фили" на западе Москвы капитально отремонтируют
Пассажирский причал "Фили" на западе Москвы капитально отремонтируют - РИА Новости, 06.12.2024
Пассажирский причал "Фили" на западе Москвы капитально отремонтируют
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению капитального ремонта пассажирского причала "Фили" на западе Москвы, сообщил заммэра столицы... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T12:13
2024-12-06T12:13
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петр бирюков
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению капитального ремонта пассажирского причала "Фили" на западе Москвы, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Вопросам содержания городских причалов в надлежащем состоянии уделяется особое внимание, регулярно проводятся их комплексные обследования, по итогам которых принимается решение о выполнении текущего или капитального ремонта. Начали капремонт пассажирского причала "Фили", который расположен на правом берегу Москвы-реки в составе Филевской набережной", - рассказал журналистам Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что сооружение с момента ввода в эксплуатацию в 1974 году ни разу капитально не ремонтировали. "В рамках проекта восстановим бетонную поверхность стенок причала, проведем ремонт швов, заменим существующее покрытие площадки и отбойные устройства, обновим лестничные сходы. Работы планируем завершить в марте 2025 года", - уточнил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что ежегодно в столице проводятся масштабные гидротехнические работы по очистке причалов и углублению их акваторий. Их необходимость вызвана загрязнением дна реки крупным бытовым мусором и металлоломом, что может негативно повлиять на безопасность пассажирских перевозок.
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петр бирюков, городское хозяйство москвы, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы, Москва
Пассажирский причал "Фили" на западе Москвы капитально отремонтируют

Бирюков: пассажирский причал "Фили" на западе Москвы капитально отремонтируют

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению капитального ремонта пассажирского причала "Фили" на западе Москвы, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Вопросам содержания городских причалов в надлежащем состоянии уделяется особое внимание, регулярно проводятся их комплексные обследования, по итогам которых принимается решение о выполнении текущего или капитального ремонта. Начали капремонт пассажирского причала "Фили", который расположен на правом берегу Москвы-реки в составе Филевской набережной", - рассказал журналистам Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что сооружение с момента ввода в эксплуатацию в 1974 году ни разу капитально не ремонтировали.
"В рамках проекта восстановим бетонную поверхность стенок причала, проведем ремонт швов, заменим существующее покрытие площадки и отбойные устройства, обновим лестничные сходы. Работы планируем завершить в марте 2025 года", - уточнил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что ежегодно в столице проводятся масштабные гидротехнические работы по очистке причалов и углублению их акваторий. Их необходимость вызвана загрязнением дна реки крупным бытовым мусором и металлоломом, что может негативно повлиять на безопасность пассажирских перевозок.
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