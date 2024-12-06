https://ria.ru/20241206/biryukov-1987690072.html

Пассажирский причал "Фили" на западе Москвы капитально отремонтируют

Пассажирский причал "Фили" на западе Москвы капитально отремонтируют - РИА Новости, 06.12.2024

Пассажирский причал "Фили" на западе Москвы капитально отремонтируют

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению капитального ремонта пассажирского причала "Фили" на западе Москвы, сообщил заммэра столицы... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T12:13

2024-12-06T12:13

2024-12-06T12:13

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

городское хозяйство москвы

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977644339_0:139:3148:1910_1920x0_80_0_0_6ec5710fa814210646c85017440ee15e.jpg

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению капитального ремонта пассажирского причала "Фили" на западе Москвы, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Вопросам содержания городских причалов в надлежащем состоянии уделяется особое внимание, регулярно проводятся их комплексные обследования, по итогам которых принимается решение о выполнении текущего или капитального ремонта. Начали капремонт пассажирского причала "Фили", который расположен на правом берегу Москвы-реки в составе Филевской набережной", - рассказал журналистам Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что сооружение с момента ввода в эксплуатацию в 1974 году ни разу капитально не ремонтировали. "В рамках проекта восстановим бетонную поверхность стенок причала, проведем ремонт швов, заменим существующее покрытие площадки и отбойные устройства, обновим лестничные сходы. Работы планируем завершить в марте 2025 года", - уточнил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что ежегодно в столице проводятся масштабные гидротехнические работы по очистке причалов и углублению их акваторий. Их необходимость вызвана загрязнением дна реки крупным бытовым мусором и металлоломом, что может негативно повлиять на безопасность пассажирских перевозок.

https://ria.ru/20241205/moskva-1987491510.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

петр бирюков, городское хозяйство москвы, москва