https://ria.ru/20241206/bespilotniki-1987671886.html

Дроны-камикадзе атаковали пункт выдачи гумпомощи в Херсонской области

Дроны-камикадзе атаковали пункт выдачи гумпомощи в Херсонской области - РИА Новости, 06.12.2024

Дроны-камикадзе атаковали пункт выдачи гумпомощи в Херсонской области

ВСУ атаковали дронами-камикадзе пункт выдачи гуманитарной помощи в Алешках Херсонской области, есть погибшие и раненые, сообщил губернатор региона Владимир... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T10:50

2024-12-06T10:50

2024-12-06T12:21

специальная военная операция на украине

херсонская область

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек — РИА Новости. ВСУ атаковали дронами-камикадзе пункт выдачи гуманитарной помощи в Алешках Херсонской области, есть погибшие и раненые, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале."В результате удара <...> погибли три человека. Еще трое граждан получили тяжелые ранения и были госпитализированы в Алешкинскую центральную районную больницу, где сейчас находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии", — говорится в публикации.Губернатор назвал атаку актом агрессии, который направлен исключительно против мирного населения.Как указал Сальдо, украинские операторы видели и знали, что атакуют беспилотниками не просто гражданскую цель, а место помощи людям, живущим в тяжелой обстановке фронтового города."Варварство киевского режима выходит за рамки обычных военных преступлений", — подчеркнул губернатор.Он выразил соболезнования родным и близким погибших и пообещал оказать всю необходимую помощь. Обстоятельства трагедии будут тщательно расследованы, а виновные понесут ответственность, заключил глава региона.

https://ria.ru/20241205/rozlach-1987525412.html

https://ria.ru/20241204/tramp-1987275205.html

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

херсонская область , происшествия