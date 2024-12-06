Рейтинг@Mail.ru
Дроны-камикадзе атаковали пункт выдачи гумпомощи в Херсонской области - РИА Новости, 06.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:50 06.12.2024 (обновлено: 12:21 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/bespilotniki-1987671886.html
Дроны-камикадзе атаковали пункт выдачи гумпомощи в Херсонской области
Дроны-камикадзе атаковали пункт выдачи гумпомощи в Херсонской области - РИА Новости, 06.12.2024
Дроны-камикадзе атаковали пункт выдачи гумпомощи в Херсонской области
ВСУ атаковали дронами-камикадзе пункт выдачи гуманитарной помощи в Алешках Херсонской области, есть погибшие и раненые, сообщил губернатор региона Владимир... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T10:50
2024-12-06T12:21
специальная военная операция на украине
херсонская область
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/06/1987680728_0:381:960:921_1920x0_80_0_0_0dc53255c229f406c046b187e5a87d25.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек — РИА Новости. ВСУ атаковали дронами-камикадзе пункт выдачи гуманитарной помощи в Алешках Херсонской области, есть погибшие и раненые, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале."В результате удара &lt;...&gt; погибли три человека. Еще трое граждан получили тяжелые ранения и были госпитализированы в Алешкинскую центральную районную больницу, где сейчас находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии", — говорится в публикации.Губернатор назвал атаку актом агрессии, который направлен исключительно против мирного населения.Как указал Сальдо, украинские операторы видели и знали, что атакуют беспилотниками не просто гражданскую цель, а место помощи людям, живущим в тяжелой обстановке фронтового города."Варварство киевского режима выходит за рамки обычных военных преступлений", — подчеркнул губернатор.Он выразил соболезнования родным и близким погибших и пообещал оказать всю необходимую помощь. Обстоятельства трагедии будут тщательно расследованы, а виновные понесут ответственность, заключил глава региона.
https://ria.ru/20241205/rozlach-1987525412.html
https://ria.ru/20241204/tramp-1987275205.html
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/06/1987680728_0:291:960:1011_1920x0_80_0_0_8fdb166e37e5cb414c4df9ec819bcc14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Происшествия
Дроны-камикадзе атаковали пункт выдачи гумпомощи в Херсонской области

Дроны-камикадзе атаковали пункт выдачи гумпомощи в Алешках, три человека погибли

© Фото : Владимир Сальдо/TelegramПоследствия удара по пункту выдачи гуманитарной помощи в Алешках
Последствия удара по пункту выдачи гуманитарной помощи в Алешках - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© Фото : Владимир Сальдо/Telegram
Последствия удара по пункту выдачи гуманитарной помощи в Алешках
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек — РИА Новости. ВСУ атаковали дронами-камикадзе пункт выдачи гуманитарной помощи в Алешках Херсонской области, есть погибшие и раненые, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.
«
"В результате удара <...> погибли три человека. Еще трое граждан получили тяжелые ранения и были госпитализированы в Алешкинскую центральную районную больницу, где сейчас находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии", — говорится в публикации.
Павло Розлач - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
СК раскрыл, кто стоит за обстрелами Курской области запрещенными снарядами
5 декабря, 14:46
Губернатор назвал атаку актом агрессии, который направлен исключительно против мирного населения.
Как указал Сальдо, украинские операторы видели и знали, что атакуют беспилотниками не просто гражданскую цель, а место помощи людям, живущим в тяжелой обстановке фронтового города.
«
"Варварство киевского режима выходит за рамки обычных военных преступлений", — подчеркнул губернатор.
Он выразил соболезнования родным и близким погибших и пообещал оказать всю необходимую помощь. Обстоятельства трагедии будут тщательно расследованы, а виновные понесут ответственность, заключил глава региона.

Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Регион вошел в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и ведет обстрелы населенных пунктов. Сейчас под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
Reuters узнало детали плана Трампа по Украине
4 декабря, 11:47
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала