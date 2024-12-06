Дроны-камикадзе атаковали пункт выдачи гумпомощи в Херсонской области
Дроны-камикадзе атаковали пункт выдачи гумпомощи в Алешках, три человека погибли
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек — РИА Новости. ВСУ атаковали дронами-камикадзе пункт выдачи гуманитарной помощи в Алешках Херсонской области, есть погибшие и раненые, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.
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"В результате удара <...> погибли три человека. Еще трое граждан получили тяжелые ранения и были госпитализированы в Алешкинскую центральную районную больницу, где сейчас находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии", — говорится в публикации.
Губернатор назвал атаку актом агрессии, который направлен исключительно против мирного населения.
Как указал Сальдо, украинские операторы видели и знали, что атакуют беспилотниками не просто гражданскую цель, а место помощи людям, живущим в тяжелой обстановке фронтового города.
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"Варварство киевского режима выходит за рамки обычных военных преступлений", — подчеркнул губернатор.
Он выразил соболезнования родным и близким погибших и пообещал оказать всю необходимую помощь. Обстоятельства трагедии будут тщательно расследованы, а виновные понесут ответственность, заключил глава региона.
Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Регион вошел в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и ведет обстрелы населенных пунктов. Сейчас под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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