https://ria.ru/20241206/belorussiya-1987749364.html
В Белоруссии хотят изучить опыт России перед принятием закона о волонтерах
В Белоруссии хотят изучить опыт России перед принятием закона о волонтерах - РИА Новости, 06.12.2024
В Белоруссии хотят изучить опыт России перед принятием закона о волонтерах
Генсек Белорусского Красного Креста, депутат Палаты представителей Дмитрий Шевцов сообщил, что Россия прошла большой путь развития волонтерства, ее опыт нужно... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T15:55
2024-12-06T15:55
2024-12-06T15:55
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Генсек Белорусского Красного Креста, депутат Палаты представителей Дмитрий Шевцов сообщил, что Россия прошла большой путь развития волонтерства, ее опыт нужно изучить, сообщает Sputnik. Депутат подчеркнул, что в России с 1995 года действует закон о добровольчестве, который претерпел изменения. "Сейчас для того, чтобы рассматривать необходимость проработки создания законопроекта о волонтерстве у нас (в Беларуси - Sputnik), мы должны всесторонне изучить опыт Российской Федерации", - подчеркнул депутат. Например, белорусскую сторону заинтересовал электронный учет волонтеров."Там, насколько я понимаю, мы можем открыть какую-то персональную карточку волонтера и посмотреть, как давно он работает, в каких направлениях он работает", - пояснил Шевцов.Глава Белорусского Красного Креста подчеркнул, что такая система, если волонтер "не разовый", позволяет поощрить людей. Например, в некоторых случаях молодежь получает баллы, которые учитываются при поступлении в вузы.В то же время, добровольчество не должно превратиться в оплачиваемую деятельность."Мы не должны убить понятие "волонтерство". Это добровольчество, и когда мы пытаемся монетизировать эти вещи, это уже не волонтерство... Это уже возмездное оказание каких-то услуг. Волонтер - априори человек, который пришел и работает бесплатно, бескорыстно", - отметил Шевцов.С другой стороны, считает парламентарий, нельзя вести себя в отношении волонтера как потребитель.Он отметил, что был проведен круглый стол, в рамках которого "наша молодежь говорила, что зачастую сталкиваются с потребительским отношением к волонтерам, особенно к молодым"."...Молодой человек пришел, поволонтерил, увидел такое потребительское отношение к своему труду бескорыстному, и он больше не хочет стать волонтером. Мы не должны этого упустить", - считает Шевцов.В пятницу генсек Белорусского Красного Креста принял участие в заседании профильной комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, на котором, в том числе, говорили о волонтерстве. Была достигнута предварительная договоренность о том, что в следующем году депутаты из Беларуси поедут в РФ изучать опыт организации волонтерского движения.
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белоруссия, россия
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Белоруссия, Россия
В Белоруссии хотят изучить опыт России перед принятием закона о волонтерах
Шевцов призвал изучить опыт России перед принятием закона о волонтерах
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости.
Генсек Белорусского Красного Креста, депутат Палаты представителей Дмитрий Шевцов сообщил, что Россия прошла большой путь развития волонтерства, ее опыт нужно изучить, сообщает Sputnik
.
Депутат подчеркнул, что в России с 1995 года действует закон о добровольчестве, который претерпел изменения.
"Сейчас для того, чтобы рассматривать необходимость проработки создания законопроекта о волонтерстве у нас (в Беларуси - Sputnik), мы должны всесторонне изучить опыт Российской Федерации", - подчеркнул депутат.
Например, белорусскую сторону заинтересовал электронный учет волонтеров.
"Там, насколько я понимаю, мы можем открыть какую-то персональную карточку волонтера и посмотреть, как давно он работает, в каких направлениях он работает", - пояснил Шевцов.
Глава Белорусского Красного Креста подчеркнул, что такая система, если волонтер "не разовый", позволяет поощрить людей. Например, в некоторых случаях молодежь получает баллы, которые учитываются при поступлении в вузы.
В то же время, добровольчество не должно превратиться в оплачиваемую деятельность.
"Мы не должны убить понятие "волонтерство". Это добровольчество, и когда мы пытаемся монетизировать эти вещи, это уже не волонтерство... Это уже возмездное оказание каких-то услуг. Волонтер - априори человек, который пришел и работает бесплатно, бескорыстно", - отметил Шевцов.
С другой стороны, считает парламентарий, нельзя вести себя в отношении волонтера как потребитель.
Он отметил, что был проведен круглый стол, в рамках которого "наша молодежь говорила, что зачастую сталкиваются с потребительским отношением к волонтерам, особенно к молодым".
"...Молодой человек пришел, поволонтерил, увидел такое потребительское отношение к своему труду бескорыстному, и он больше не хочет стать волонтером. Мы не должны этого упустить", - считает Шевцов.
В пятницу генсек Белорусского Красного Креста принял участие в заседании профильной комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, на котором, в том числе, говорили о волонтерстве. Была достигнута предварительная договоренность о том, что в следующем году депутаты из Беларуси поедут в РФ изучать опыт организации волонтерского движения.