https://ria.ru/20241206/belorussiya-1987749364.html

В Белоруссии хотят изучить опыт России перед принятием закона о волонтерах

В Белоруссии хотят изучить опыт России перед принятием закона о волонтерах - РИА Новости, 06.12.2024

В Белоруссии хотят изучить опыт России перед принятием закона о волонтерах

Генсек Белорусского Красного Креста, депутат Палаты представителей Дмитрий Шевцов сообщил, что Россия прошла большой путь развития волонтерства, ее опыт нужно... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T15:55

2024-12-06T15:55

2024-12-06T15:55

парламентское собрание союза беларуси и россии

белоруссия

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898672780_0:219:3072:1947_1920x0_80_0_0_da7f96e7cfe7b7e06764e287bd132168.jpg

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Генсек Белорусского Красного Креста, депутат Палаты представителей Дмитрий Шевцов сообщил, что Россия прошла большой путь развития волонтерства, ее опыт нужно изучить, сообщает Sputnik. Депутат подчеркнул, что в России с 1995 года действует закон о добровольчестве, который претерпел изменения. "Сейчас для того, чтобы рассматривать необходимость проработки создания законопроекта о волонтерстве у нас (в Беларуси - Sputnik), мы должны всесторонне изучить опыт Российской Федерации", - подчеркнул депутат. Например, белорусскую сторону заинтересовал электронный учет волонтеров."Там, насколько я понимаю, мы можем открыть какую-то персональную карточку волонтера и посмотреть, как давно он работает, в каких направлениях он работает", - пояснил Шевцов.Глава Белорусского Красного Креста подчеркнул, что такая система, если волонтер "не разовый", позволяет поощрить людей. Например, в некоторых случаях молодежь получает баллы, которые учитываются при поступлении в вузы.В то же время, добровольчество не должно превратиться в оплачиваемую деятельность."Мы не должны убить понятие "волонтерство". Это добровольчество, и когда мы пытаемся монетизировать эти вещи, это уже не волонтерство... Это уже возмездное оказание каких-то услуг. Волонтер - априори человек, который пришел и работает бесплатно, бескорыстно", - отметил Шевцов.С другой стороны, считает парламентарий, нельзя вести себя в отношении волонтера как потребитель.Он отметил, что был проведен круглый стол, в рамках которого "наша молодежь говорила, что зачастую сталкиваются с потребительским отношением к волонтерам, особенно к молодым"."...Молодой человек пришел, поволонтерил, увидел такое потребительское отношение к своему труду бескорыстному, и он больше не хочет стать волонтером. Мы не должны этого упустить", - считает Шевцов.В пятницу генсек Белорусского Красного Креста принял участие в заседании профильной комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, на котором, в том числе, говорили о волонтерстве. Была достигнута предварительная договоренность о том, что в следующем году депутаты из Беларуси поедут в РФ изучать опыт организации волонтерского движения.

https://ria.ru/20241203/sg-1987133826.html

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белоруссия, россия