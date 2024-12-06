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В Шебекино при атаке дрона ВСУ на легковой автомобиль пострадала женщина - РИА Новости, 06.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:59 06.12.2024 (обновлено: 18:39 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/ataka-1987790640.html
В Шебекино при атаке дрона ВСУ на легковой автомобиль пострадала женщина
В Шебекино при атаке дрона ВСУ на легковой автомобиль пострадала женщина - РИА Новости, 06.12.2024
В Шебекино при атаке дрона ВСУ на легковой автомобиль пострадала женщина
Жительница города Шебекино ранена при атаке украинского дрона на легковой автомобиль, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T17:59
2024-12-06T18:39
специальная военная операция на украине
шебекино
вооруженные силы украины
белгородская область
украина
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 6 дек - РИА Новости. Жительница города Шебекино ранена при атаке украинского дрона на легковой автомобиль, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."В результате атаки БПЛА на легковой автомобиль ранена женщина. Пострадавшую с минно-взрывной травмой, баротравмой и осколочным ранением спины бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи она будет переведена в областную клиническую больницу. Транспортное средство повреждено, а также посечен рядом стоящий автомобиль", - написал Гладков в Telegram-канале.Губернатор добавил, что в Шебекино в результате прямого попадания снаряда в жилой дом перебита газовая труба, аварийными бригадами газ оперативно перекрыт. На территории другого домовладения посечен легковой автомобиль. Кроме того, вследствие атаки еще одного FPV-дрона выбиты стекла и посечен кузов грузового автомобиля, уточнил глава региона.Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.
https://ria.ru/20241202/zelenskiy-1986730694.html
шебекино
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шебекино, вооруженные силы украины, белгородская область, украина, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Вооруженные силы Украины, Белгородская область, Украина, Вячеслав Гладков
В Шебекино при атаке дрона ВСУ на легковой автомобиль пострадала женщина

Гладков: жительница белгородского Шебекино ранена при атаке дрона ВСУ на машину

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки со стороны ВСУ в Шебекино Белгородской области. 6 декабря 2024
Последствия атаки со стороны ВСУ в Шебекино Белгородской области. 6 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки со стороны ВСУ в Шебекино Белгородской области. 6 декабря 2024
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БЕЛГОРОД, 6 дек - РИА Новости. Жительница города Шебекино ранена при атаке украинского дрона на легковой автомобиль, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«
"В результате атаки БПЛА на легковой автомобиль ранена женщина. Пострадавшую с минно-взрывной травмой, баротравмой и осколочным ранением спины бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи она будет переведена в областную клиническую больницу. Транспортное средство повреждено, а также посечен рядом стоящий автомобиль", - написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что в Шебекино в результате прямого попадания снаряда в жилой дом перебита газовая труба, аварийными бригадами газ оперативно перекрыт. На территории другого домовладения посечен легковой автомобиль. Кроме того, вследствие атаки еще одного FPV-дрона выбиты стекла и посечен кузов грузового автомобиля, уточнил глава региона.
Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
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Специальная военная операция на УкраинеШебекиноВооруженные силы УкраиныБелгородская областьУкраинаВячеслав Гладков
 
 
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