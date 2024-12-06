В Шебекино при атаке дрона ВСУ на легковой автомобиль пострадала женщина
Гладков: жительница белгородского Шебекино ранена при атаке дрона ВСУ на машину
© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки со стороны ВСУ в Шебекино Белгородской области. 6 декабря 2024
Последствия атаки со стороны ВСУ в Шебекино Белгородской области. 6 декабря 2024
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БЕЛГОРОД, 6 дек - РИА Новости. Жительница города Шебекино ранена при атаке украинского дрона на легковой автомобиль, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
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"В результате атаки БПЛА на легковой автомобиль ранена женщина. Пострадавшую с минно-взрывной травмой, баротравмой и осколочным ранением спины бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи она будет переведена в областную клиническую больницу. Транспортное средство повреждено, а также посечен рядом стоящий автомобиль", - написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что в Шебекино в результате прямого попадания снаряда в жилой дом перебита газовая труба, аварийными бригадами газ оперативно перекрыт. На территории другого домовладения посечен легковой автомобиль. Кроме того, вследствие атаки еще одного FPV-дрона выбиты стекла и посечен кузов грузового автомобиля, уточнил глава региона.
Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.
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