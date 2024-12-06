Число пострадавших при ударе ВСУ в Алешках выросло до четырех
Число пострадавших при ударе ВСУ по пункту гумпомощи в Алешках достигло четырех
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости. Число пострадавших после удара ВСУ по пункту выдачи гуманитарной помощи в городе Алешки Херсонской области возросло до четырех, в больницу поступил еще один человек, сообщает министерство здравоохранения региона в Telegram-канале.
Ранее в пятницу губернатор Владимир Сальдо сообщил, что три человека погибли и трое ранены из-за удара дронов-камикадзе по пункту выдачи гуманитарной помощи в Алешках. Губернатор назвал атаку актом агрессии против мирного населения.
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"Количество пострадавших возросло до четырех человек - еще один пациент госпитализирован в хирургическое отделение. Врачи оценивают состояние пациента как средней степени тяжести", - говорится в сообщении.
Пострадавший доставлен в местную больницу с осколочным ранением мягких тканей бедра.
При этом, по данным минздрава, состояние одного из трех пациентов, поступивших ранее, тяжёлое - врачи диагностировали осколочное ранение грудной клетки, нижних конечностей и открытый перелом голени. Он находится в реанимации. Еще двое пациентов с множественными осколочными ранениями госпитализированы в хирургическое отделение в состоянии средней степени тяжести.
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