https://ria.ru/20241206/aleshki-1987708470.html

Число пострадавших при ударе ВСУ в Алешках выросло до четырех

Число пострадавших при ударе ВСУ в Алешках выросло до четырех - РИА Новости, 06.12.2024

Число пострадавших при ударе ВСУ в Алешках выросло до четырех

Число пострадавших после удара ВСУ по пункту выдачи гуманитарной помощи в городе Алешки Херсонской области возросло до четырех, в больницу поступил еще один... РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T13:34

2024-12-06T13:34

2024-12-06T13:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости. Число пострадавших после удара ВСУ по пункту выдачи гуманитарной помощи в городе Алешки Херсонской области возросло до четырех, в больницу поступил еще один человек, сообщает министерство здравоохранения региона в Telegram-канале.Ранее в пятницу губернатор Владимир Сальдо сообщил, что три человека погибли и трое ранены из-за удара дронов-камикадзе по пункту выдачи гуманитарной помощи в Алешках. Губернатор назвал атаку актом агрессии против мирного населения."Количество пострадавших возросло до четырех человек - еще один пациент госпитализирован в хирургическое отделение. Врачи оценивают состояние пациента как средней степени тяжести", - говорится в сообщении.Пострадавший доставлен в местную больницу с осколочным ранением мягких тканей бедра.При этом, по данным минздрава, состояние одного из трех пациентов, поступивших ранее, тяжёлое - врачи диагностировали осколочное ранение грудной клетки, нижних конечностей и открытый перелом голени. Он находится в реанимации. Еще двое пациентов с множественными осколочными ранениями госпитализированы в хирургическое отделение в состоянии средней степени тяжести.

https://ria.ru/20241205/shebekino-1987551367.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

херсонская область , вооруженные силы украины, в мире