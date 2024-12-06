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Число пострадавших при ударе ВСУ в Алешках выросло до четырех - РИА Новости, 06.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:34 06.12.2024 (обновлено: 13:43 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/aleshki-1987708470.html
Число пострадавших при ударе ВСУ в Алешках выросло до четырех
Число пострадавших при ударе ВСУ в Алешках выросло до четырех - РИА Новости, 06.12.2024
Число пострадавших при ударе ВСУ в Алешках выросло до четырех
Число пострадавших после удара ВСУ по пункту выдачи гуманитарной помощи в городе Алешки Херсонской области возросло до четырех, в больницу поступил еще один... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T13:34
2024-12-06T13:43
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости. Число пострадавших после удара ВСУ по пункту выдачи гуманитарной помощи в городе Алешки Херсонской области возросло до четырех, в больницу поступил еще один человек, сообщает министерство здравоохранения региона в Telegram-канале.Ранее в пятницу губернатор Владимир Сальдо сообщил, что три человека погибли и трое ранены из-за удара дронов-камикадзе по пункту выдачи гуманитарной помощи в Алешках. Губернатор назвал атаку актом агрессии против мирного населения."Количество пострадавших возросло до четырех человек - еще один пациент госпитализирован в хирургическое отделение. Врачи оценивают состояние пациента как средней степени тяжести", - говорится в сообщении.Пострадавший доставлен в местную больницу с осколочным ранением мягких тканей бедра.При этом, по данным минздрава, состояние одного из трех пациентов, поступивших ранее, тяжёлое - врачи диагностировали осколочное ранение грудной клетки, нижних конечностей и открытый перелом голени. Он находится в реанимации. Еще двое пациентов с множественными осколочными ранениями госпитализированы в хирургическое отделение в состоянии средней степени тяжести.
https://ria.ru/20241205/shebekino-1987551367.html
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херсонская область , вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, В мире
Число пострадавших при ударе ВСУ в Алешках выросло до четырех

Число пострадавших при ударе ВСУ по пункту гумпомощи в Алешках достигло четырех

© Фото : Владимир Сальдо/TelegramПоследствия удара по пункту выдачи гуманитарной помощи в Алешках
Последствия удара по пункту выдачи гуманитарной помощи в Алешках - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© Фото : Владимир Сальдо/Telegram
Последствия удара по пункту выдачи гуманитарной помощи в Алешках
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости. Число пострадавших после удара ВСУ по пункту выдачи гуманитарной помощи в городе Алешки Херсонской области возросло до четырех, в больницу поступил еще один человек, сообщает министерство здравоохранения региона в Telegram-канале.
Ранее в пятницу губернатор Владимир Сальдо сообщил, что три человека погибли и трое ранены из-за удара дронов-камикадзе по пункту выдачи гуманитарной помощи в Алешках. Губернатор назвал атаку актом агрессии против мирного населения.
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"Количество пострадавших возросло до четырех человек - еще один пациент госпитализирован в хирургическое отделение. Врачи оценивают состояние пациента как средней степени тяжести", - говорится в сообщении.
Пострадавший доставлен в местную больницу с осколочным ранением мягких тканей бедра.
При этом, по данным минздрава, состояние одного из трех пациентов, поступивших ранее, тяжёлое - врачи диагностировали осколочное ранение грудной клетки, нижних конечностей и открытый перелом голени. Он находится в реанимации. Еще двое пациентов с множественными осколочными ранениями госпитализированы в хирургическое отделение в состоянии средней степени тяжести.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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