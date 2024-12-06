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"Аэрофлот" запустит регулярные рейсы в Улан-Удэ - РИА Новости, 06.12.2024
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12:20 06.12.2024
https://ria.ru/20241206/aeroflot-1987691804.html
"Аэрофлот" запустит регулярные рейсы в Улан-Удэ
"Аэрофлот" запустит регулярные рейсы в Улан-Удэ - РИА Новости, 06.12.2024
"Аэрофлот" запустит регулярные рейсы в Улан-Удэ
Авиакомпания "Аэрофлот" запускает собственные регулярные рейсы из аэропорта Шереметьево в Улан-Удэ, сообщает пресс-служба перевозчика. РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T12:20
2024-12-06T12:20
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" запускает собственные регулярные рейсы из аэропорта Шереметьево в Улан-Удэ, сообщает пресс-служба перевозчика. Полеты стартуют 28 декабря. Продажа билетов открыта. Рейсы будут выполняться на самолетах Boeing 737-800 в двухклассной компоновке салона: 20 кресел класса "бизнес" и 138 кресел класса "эконом". С расписанием полетов можно ознакомиться на сайте авиакомпании. На борту для пассажиров всех классов обслуживания доступна беспроводная система развлечений. В бизнес-классе также предусмотрена стационарная мультимедийная система развлечений с встроенными в кресло широкоформатными мониторами диагональю 11 дюймов. Доступ к программе систем развлечений с широким выбором видео- и аудиоконтента для всех пассажиров бесплатный. Новые рейсы "Аэрофлота" в столицу Республики Бурятия увеличат транспортную доступность региона и будут способствовать развитию внутреннего туризма. Для путешественников это отличный шанс познакомиться с самобытной местной культурной и увидеть самое глубокое озеро в мире — Байкал. Любителей активного отдыха ждут склоны гор Соболиная и Мамай. На рейсах в/из Улан-Удэ действует ежегодная акция Аэрофлота по бесплатной перевозке спортивного снаряжения. В ноябре 2024 года открылся новый терминал Международного аэропорта Байкал, который оснащен всем необходимым для удобства авиапутешественников. Здание оборудовано телетрапами для комфортной посадки и высадки пассажиров и обновленной зоной выдачи багажа. Пассажиры и гости аэропорта могут воспользоваться расширенной привокзальной парковкой.
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"Аэрофлот" запустит регулярные рейсы в Улан-Удэ

"Аэрофлот" запустит регулярные рейсы в Улан-Удэ из Шереметьево

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкСимволика "Аэрофлота" на стойке в аэропорту
Символика Аэрофлота на стойке в аэропорту - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Символика "Аэрофлота" на стойке в аэропорту . Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" запускает собственные регулярные рейсы из аэропорта Шереметьево в Улан-Удэ, сообщает пресс-служба перевозчика.
Полеты стартуют 28 декабря. Продажа билетов открыта.
Рейсы будут выполняться на самолетах Boeing 737-800 в двухклассной компоновке салона: 20 кресел класса "бизнес" и 138 кресел класса "эконом". С расписанием полетов можно ознакомиться на сайте авиакомпании.
На борту для пассажиров всех классов обслуживания доступна беспроводная система развлечений. В бизнес-классе также предусмотрена стационарная мультимедийная система развлечений с встроенными в кресло широкоформатными мониторами диагональю 11 дюймов. Доступ к программе систем развлечений с широким выбором видео- и аудиоконтента для всех пассажиров бесплатный.
Новые рейсы "Аэрофлота" в столицу Республики Бурятия увеличат транспортную доступность региона и будут способствовать развитию внутреннего туризма. Для путешественников это отличный шанс познакомиться с самобытной местной культурной и увидеть самое глубокое озеро в мире — Байкал. Любителей активного отдыха ждут склоны гор Соболиная и Мамай. На рейсах в/из Улан-Удэ действует ежегодная акция Аэрофлота по бесплатной перевозке спортивного снаряжения.
В ноябре 2024 года открылся новый терминал Международного аэропорта Байкал, который оснащен всем необходимым для удобства авиапутешественников. Здание оборудовано телетрапами для комфортной посадки и высадки пассажиров и обновленной зоной выдачи багажа. Пассажиры и гости аэропорта могут воспользоваться расширенной привокзальной парковкой.
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