https://ria.ru/20241206/aeroflot-1987691804.html

"Аэрофлот" запустит регулярные рейсы в Улан-Удэ

"Аэрофлот" запустит регулярные рейсы в Улан-Удэ - РИА Новости, 06.12.2024

"Аэрофлот" запустит регулярные рейсы в Улан-Удэ

Авиакомпания "Аэрофлот" запускает собственные регулярные рейсы из аэропорта Шереметьево в Улан-Удэ, сообщает пресс-служба перевозчика. РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T12:20

2024-12-06T12:20

2024-12-06T12:20

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" запускает собственные регулярные рейсы из аэропорта Шереметьево в Улан-Удэ, сообщает пресс-служба перевозчика. Полеты стартуют 28 декабря. Продажа билетов открыта. Рейсы будут выполняться на самолетах Boeing 737-800 в двухклассной компоновке салона: 20 кресел класса "бизнес" и 138 кресел класса "эконом". С расписанием полетов можно ознакомиться на сайте авиакомпании. На борту для пассажиров всех классов обслуживания доступна беспроводная система развлечений. В бизнес-классе также предусмотрена стационарная мультимедийная система развлечений с встроенными в кресло широкоформатными мониторами диагональю 11 дюймов. Доступ к программе систем развлечений с широким выбором видео- и аудиоконтента для всех пассажиров бесплатный. Новые рейсы "Аэрофлота" в столицу Республики Бурятия увеличат транспортную доступность региона и будут способствовать развитию внутреннего туризма. Для путешественников это отличный шанс познакомиться с самобытной местной культурной и увидеть самое глубокое озеро в мире — Байкал. Любителей активного отдыха ждут склоны гор Соболиная и Мамай. На рейсах в/из Улан-Удэ действует ежегодная акция Аэрофлота по бесплатной перевозке спортивного снаряжения. В ноябре 2024 года открылся новый терминал Международного аэропорта Байкал, который оснащен всем необходимым для удобства авиапутешественников. Здание оборудовано телетрапами для комфортной посадки и высадки пассажиров и обновленной зоной выдачи багажа. Пассажиры и гости аэропорта могут воспользоваться расширенной привокзальной парковкой.

https://ria.ru/20241205/aeroflot-1987570316.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60