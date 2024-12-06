https://ria.ru/20241206/aeroflot-1987688918.html
"Аэрофлот" откроет полеты в Улан-Удэ
"Аэрофлот" откроет полеты в Улан-Удэ - РИА Новости, 06.12.2024
"Аэрофлот" откроет полеты в Улан-Удэ
"Аэрофлот" запускает собственные регулярные рейсы из аэропорта Шереметьево в Улан-Удэ. Полеты стартуют 28 декабря. Продажа билетов открыта. РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T12:08
2024-12-06T12:08
2024-12-06T12:08
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МОСКВА, 6 дек - пресс-служба ПАО "Аэрофлот". "Аэрофлот" запускает собственные регулярные рейсы из аэропорта Шереметьево в Улан-Удэ. Полеты стартуют 28 декабря. Продажа билетов открыта. Рейсы будут выполняться на комфортабельных самолетах Boeing 737-800 в двухклассной компоновке салона: 20 кресел класса "Бизнес" и 138 кресел класса "Эконом". С расписанием полетов можно ознакомиться на сайте перевозчика. На борту для пассажиров всех классов обслуживания доступна беспроводная система развлечений. В классе "Бизнес" также предусмотрена стационарная мультимедийная система развлечений с встроенными в кресло широкоформатными мониторами диагональю 11 дюймов. Доступ к программе систем развлечений с широким выбором видео- и аудиоконтента для всех пассажиров бесплатный. Новые рейсы "Аэрофлота" в столицу Республики Бурятия увеличат транспортную доступность региона и будут способствовать развитию внутреннего туризма. Для путешественников это отличный шанс познакомиться с самобытной местной культурной и увидеть самое глубокое озеро в мире — Байкал. Любителей активного отдыха ждут склоны гор Соболиная и Мамай. На рейсах в/из Улан-Удэ действует ежегодная акция "Аэрофлота" по бесплатной перевозке спортивного снаряжения. В ноябре 2024 года открылся новый терминал Международного аэропорта Байкал, который оснащен всем необходимым для удобства авиапутешественников. Здание оборудовано телетрапами для комфортной посадки и высадки пассажиров и обновленной зоной выдачи багажа. Пассажиры и гости аэропорта могут воспользоваться расширенной привокзальной парковкой. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пресс-релизы
"Аэрофлот" откроет полеты в Улан-Удэ
"Аэрофлот" откроет полеты в Улан-Удэ, полеты стартуют 28 декабря
МОСКВА, 6 дек - пресс-служба ПАО "Аэрофлот". "Аэрофлот" запускает собственные регулярные рейсы из аэропорта Шереметьево в Улан-Удэ. Полеты стартуют 28 декабря. Продажа билетов открыта.
Рейсы будут выполняться на комфортабельных самолетах Boeing 737-800 в двухклассной компоновке салона: 20 кресел класса "Бизнес" и 138 кресел класса "Эконом". С расписанием полетов можно ознакомиться на сайте перевозчика.
На борту для пассажиров всех классов обслуживания доступна беспроводная система развлечений. В классе "Бизнес" также предусмотрена стационарная мультимедийная система развлечений с встроенными в кресло широкоформатными мониторами диагональю 11 дюймов. Доступ к программе систем развлечений с широким выбором видео- и аудиоконтента для всех пассажиров бесплатный.
Новые рейсы "Аэрофлота" в столицу Республики Бурятия увеличат транспортную доступность региона и будут способствовать развитию внутреннего туризма. Для путешественников это отличный шанс познакомиться с самобытной местной культурной и увидеть самое глубокое озеро в мире — Байкал. Любителей активного отдыха ждут склоны гор Соболиная и Мамай. На рейсах в/из Улан-Удэ действует ежегодная акция "Аэрофлота" по бесплатной перевозке спортивного снаряжения.
В ноябре 2024 года открылся новый терминал Международного аэропорта Байкал, который оснащен всем необходимым для удобства авиапутешественников. Здание оборудовано телетрапами для комфортной посадки и высадки пассажиров и обновленной зоной выдачи багажа. Пассажиры и гости аэропорта могут воспользоваться расширенной привокзальной парковкой.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.