https://ria.ru/20241206/aeroflot-1987688918.html

"Аэрофлот" откроет полеты в Улан-Удэ

"Аэрофлот" откроет полеты в Улан-Удэ - РИА Новости, 06.12.2024

"Аэрофлот" откроет полеты в Улан-Удэ

"Аэрофлот" запускает собственные регулярные рейсы из аэропорта Шереметьево в Улан-Удэ. Полеты стартуют 28 декабря. Продажа билетов открыта. РИА Новости, 06.12.2024

2024-12-06T12:08

2024-12-06T12:08

2024-12-06T12:08

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МОСКВА, 6 дек - пресс-служба ПАО "Аэрофлот". "Аэрофлот" запускает собственные регулярные рейсы из аэропорта Шереметьево в Улан-Удэ. Полеты стартуют 28 декабря. Продажа билетов открыта. Рейсы будут выполняться на комфортабельных самолетах Boeing 737-800 в двухклассной компоновке салона: 20 кресел класса "Бизнес" и 138 кресел класса "Эконом". С расписанием полетов можно ознакомиться на сайте перевозчика. На борту для пассажиров всех классов обслуживания доступна беспроводная система развлечений. В классе "Бизнес" также предусмотрена стационарная мультимедийная система развлечений с встроенными в кресло широкоформатными мониторами диагональю 11 дюймов. Доступ к программе систем развлечений с широким выбором видео- и аудиоконтента для всех пассажиров бесплатный. Новые рейсы "Аэрофлота" в столицу Республики Бурятия увеличат транспортную доступность региона и будут способствовать развитию внутреннего туризма. Для путешественников это отличный шанс познакомиться с самобытной местной культурной и увидеть самое глубокое озеро в мире — Байкал. Любителей активного отдыха ждут склоны гор Соболиная и Мамай. На рейсах в/из Улан-Удэ действует ежегодная акция "Аэрофлота" по бесплатной перевозке спортивного снаряжения. В ноябре 2024 года открылся новый терминал Международного аэропорта Байкал, который оснащен всем необходимым для удобства авиапутешественников. Здание оборудовано телетрапами для комфортной посадки и высадки пассажиров и обновленной зоной выдачи багажа. Пассажиры и гости аэропорта могут воспользоваться расширенной привокзальной парковкой. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.

https://ria.ru/20241129/aeroflot-1986480555.html

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