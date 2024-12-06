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Минфин Абхазии заявил об отсутствии средств для выплаты зарплат бюджетникам - РИА Новости, 06.12.2024
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11:45 06.12.2024 (обновлено: 17:46 06.12.2024)
https://ria.ru/20241206/abhazija-1987683731.html
Минфин Абхазии заявил об отсутствии средств для выплаты зарплат бюджетникам
Минфин Абхазии заявил об отсутствии средств для выплаты зарплат бюджетникам - РИА Новости, 06.12.2024
Минфин Абхазии заявил об отсутствии средств для выплаты зарплат бюджетникам
У Абхазии нет денег на выплаты бюджетникам, в том числе силовикам, сообщил исполняющий обязанности министра финансов республики Владимир Делба на совещании с... РИА Новости, 06.12.2024
2024-12-06T11:45
2024-12-06T17:46
абхазия
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СУХУМ, 6 дек — РИА Новости. У Абхазии нет денег на выплаты бюджетникам, в том числе силовикам, сообщил исполняющий обязанности министра финансов республики Владимир Делба на совещании с исполняющим обязанности президента Бадрой Гунбой.&quot;На сегодняшний день за счет средств республиканского бюджета не выплачивается заработная плата &lt;...&gt; ни одному работнику бюджетной сферы. Вообще не выплачивается. Прежде всего, конечно, обращаю внимание на силовой блок, правоохранительные органы. Сегодня они находятся без финансирования как заработной платы, так и, разумеется, других обязательных расходов&quot;, — сказал исполняющий обязанности главы Минфина.По его словам, все деньги из казны уходят на оплату электроэнергии из России."Если мы будем и дальше консолидировать усилия на поиск средств для приобретения электроэнергии, то надо, наверное, смело сказать, что заработную плату мы не будем выплачивать", — заключил Делба.Сезонный дефицит электричестваРоссия 1 сентября приостановила социальные выплаты в рамках финансово-экономической помощи Абхазии, которые шли на доплаты учителям, врачам и силовикам. Также в республику во время осенне-зимнего энергодефицита стали поставлять электричество по коммерческой стоимости.Эти решения стали следствием невыполнения абхазской стороной обязательств, взятых на себя в рамках гармонизации законодательств России и Абхазии. Ежегодно с ноября по апрель республика испытывает дефицит электроэнергии из-за роста потребления. Приток на ИнгурГЭС, питающей Абхазию, сокращается, и уровень водохранилища падает. Чтобы покрыть нехватку, республика вынуждена импортировать электричество из России — ежедневно это обходится в 15 миллионов рублей. Эти деньги не были заложены в бюджет 2024 года, поэтому правительство прибегает к чрезвычайным мерам. В частности, действует режим веерных отключений по четыре часа в сутки.Отказ от инвестиционного соглашенияТридцатого октября представители Москвы и Сухума подписали соглашение об инвестициях. Парламент Абхазии должен был рассматривать вопрос о ратификации 15 ноября, но оппозиция выступила против и организовала беспорядки.Как утверждали противники, в случае вступления документа в силу российские компании собирались строить в республике апартаменты, что привело бы к росту цен на жилье, создало риски для экономики, из-за чего пострадал бы малый и средний бизнес.Протестующие взяли штурмом комплекс правительственных зданий и потребовали отставки президента. В результате глава республики Аслан Бжания покинул пост. Досрочные выборы назначили на 15 февраля.
https://ria.ru/20241112/abkhaziya-1983303638.html
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абхазия, россия, в мире
Абхазия, Россия, В мире
Минфин Абхазии заявил об отсутствии средств для выплаты зарплат бюджетникам

Глава Минфина Абхазии сообщил о дефиците средств на зарплаты бюджетникам

© Фото : Администрация Президента АбхазииСовещание исполняющего обязанности президента Абхазии в Сухуме. 5 декабря 2024 года
Совещание исполняющего обязанности президента Абхазии в Сухуме. 5 декабря 2024 года - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© Фото : Администрация Президента Абхазии
Совещание исполняющего обязанности президента Абхазии в Сухуме. 5 декабря 2024 года
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СУХУМ, 6 дек — РИА Новости. У Абхазии нет денег на выплаты бюджетникам, в том числе силовикам, сообщил исполняющий обязанности министра финансов республики Владимир Делба на совещании с исполняющим обязанности президента Бадрой Гунбой.
«

"На сегодняшний день за счет средств республиканского бюджета не выплачивается заработная плата <...> ни одному работнику бюджетной сферы. Вообще не выплачивается. Прежде всего, конечно, обращаю внимание на силовой блок, правоохранительные органы. Сегодня они находятся без финансирования как заработной платы, так и, разумеется, других обязательных расходов", — сказал исполняющий обязанности главы Минфина.

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По его словам, все деньги из казны уходят на оплату электроэнергии из России.
«
"Если мы будем и дальше консолидировать усилия на поиск средств для приобретения электроэнергии, то надо, наверное, смело сказать, что заработную плату мы не будем выплачивать", — заключил Делба.

Сезонный дефицит электричества

Россия 1 сентября приостановила социальные выплаты в рамках финансово-экономической помощи Абхазии, которые шли на доплаты учителям, врачам и силовикам. Также в республику во время осенне-зимнего энергодефицита стали поставлять электричество по коммерческой стоимости.
Эти решения стали следствием невыполнения абхазской стороной обязательств, взятых на себя в рамках гармонизации законодательств России и Абхазии.
Ежегодно с ноября по апрель республика испытывает дефицит электроэнергии из-за роста потребления. Приток на ИнгурГЭС, питающей Абхазию, сокращается, и уровень водохранилища падает. Чтобы покрыть нехватку, республика вынуждена импортировать электричество из России — ежедневно это обходится в 15 миллионов рублей. Эти деньги не были заложены в бюджет 2024 года, поэтому правительство прибегает к чрезвычайным мерам. В частности, действует режим веерных отключений по четыре часа в сутки.
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Отказ от инвестиционного соглашения

Тридцатого октября представители Москвы и Сухума подписали соглашение об инвестициях. Парламент Абхазии должен был рассматривать вопрос о ратификации 15 ноября, но оппозиция выступила против и организовала беспорядки.
Как утверждали противники, в случае вступления документа в силу российские компании собирались строить в республике апартаменты, что привело бы к росту цен на жилье, создало риски для экономики, из-за чего пострадал бы малый и средний бизнес.
Протестующие взяли штурмом комплекс правительственных зданий и потребовали отставки президента. В результате глава республики Аслан Бжания покинул пост. Досрочные выборы назначили на 15 февраля.
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