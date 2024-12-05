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Ярославская область направит пять миллиардов рублей на ЖКХ
Ярославская область направит пять миллиардов рублей на ЖКХ - РИА Новости, 05.12.2024
Ярославская область направит пять миллиардов рублей на ЖКХ
Более 5 миллиардов рублей направят в Ярославской области на компенсацию льготных тарифов и меры поддержки по оплате коммунальных услуг, сообщает правительство... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T11:49
2024-12-05T11:49
2024-12-05T11:49
ярославская область
ярославская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 дек - РИА Новости. Более 5 миллиардов рублей направят в Ярославской области на компенсацию льготных тарифов и меры поддержки по оплате коммунальных услуг, сообщает правительство региона. Правительство Ярославской области информирует, что в случае, когда применение экономически обоснованных тарифов приводит к превышению предельного индекса роста, утверждаются льготные тарифы для населения. "Разница между обоснованным и льготным тарифом субсидируется ресурсоснабжающей организации из областного бюджета. На эти цели в 2025 году будет направлено более 2 миллиардов рублей. Кроме того, льготные категории граждан, которым в соответствии с законодательством установлены меры поддержки по оплате коммунальных услуг, получат компенсацию в оплате через органы соцобеспечения. Указанные расходы за счет областного и федерального бюджетов составят около 3 млрд рублей", - говорится в сообщении областного правительства. Министр тарифного регулирования региона Мария Сачкова, чьи слова приводит областное правительство, уточнила, что для жителей Ярославской области будут действовать меры социальной поддержки в части компенсаций и субсидий на оплату коммунальных услуг за счет средств областного бюджета. "Если расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг превышают 22% совокупного дохода всех членов семьи, назначаются субсидии. Данная мера социальной поддержки носит заявительный характер и оформляется через единые центры социальных выплат, которые расположены в каждом муниципальном образовании, либо через электронную форму на страницах ЕЦСВ", - сообщила Сачкова.
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ярославская область
Ярославская область, Ярославская область
Ярославская область направит пять миллиардов рублей на ЖКХ
Ярославская область направит пять млрд рублей на меры поддержки в сфере ЖКХ
ЯРОСЛАВЛЬ, 5 дек - РИА Новости. Более 5 миллиардов рублей направят в Ярославской области на компенсацию льготных тарифов и меры поддержки по оплате коммунальных услуг, сообщает правительство региона.
Правительство Ярославской области информирует, что в случае, когда применение экономически обоснованных тарифов приводит к превышению предельного индекса роста, утверждаются льготные тарифы для населения.
"Разница между обоснованным и льготным тарифом субсидируется ресурсоснабжающей организации из областного бюджета. На эти цели в 2025 году будет направлено более 2 миллиардов рублей. Кроме того, льготные категории граждан, которым в соответствии с законодательством установлены меры поддержки по оплате коммунальных услуг, получат компенсацию в оплате через органы соцобеспечения. Указанные расходы за счет областного и федерального бюджетов составят около 3 млрд рублей", - говорится в сообщении областного правительства.
Министр тарифного регулирования региона Мария Сачкова, чьи слова приводит областное правительство, уточнила, что для жителей Ярославской области будут действовать меры социальной поддержки в части компенсаций и субсидий на оплату коммунальных услуг за счет средств областного бюджета.
"Если расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг превышают 22% совокупного дохода всех членов семьи, назначаются субсидии. Данная мера социальной поддержки носит заявительный характер и оформляется через единые центры социальных выплат, которые расположены в каждом муниципальном образовании, либо через электронную форму на страницах ЕЦСВ", - сообщила Сачкова.