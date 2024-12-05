https://ria.ru/20241205/zhirinovskiy-1987557835.html
Слуцкий анонсировал съемки сериала о жизни Жириновского
Слуцкий анонсировал съемки сериала о жизни Жириновского - РИА Новости, 05.12.2024
Слуцкий анонсировал съемки сериала о жизни Жириновского
Съемки сериала, который расскажет о жизни основателя ЛДПР Владимира Жириновского, начнутся в ближайший год, сообщил лидер партии Леонид Слуцкий. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T16:16
2024-12-05T16:16
2024-12-05T16:16
культура
владимир жириновский
леонид слуцкий (политик)
лдпр
россия
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Съемки сериала, который расскажет о жизни основателя ЛДПР Владимира Жириновского, начнутся в ближайший год, сообщил лидер партии Леонид Слуцкий. "Сериал (про Владимира Жириновского - ред.) обязательно будет. Я не буду выдавать сейчас всех секретов, по некоторым вопросам решение еще не принято окончательно… надеемся, что в ближайший год у нас съемки сериала пойдут… пойдут достаточно быстро", - сказал Слуцкий журналистам. Он добавил, что есть несколько сценариев, по каждому из которых будут сняты отдельные фильмы. Слуцкий отметил, что важно максимально точно передать образ Жириновского, каким он был в реальной жизни.
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владимир жириновский, леонид слуцкий (политик), лдпр, россия
Культура, Владимир Жириновский, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР, Россия
Слуцкий анонсировал съемки сериала о жизни Жириновского
Слуцкий: съемки сериала о жизни Жириновского начнутся в ближайший год