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"Думает о своей судьбе": в США высказались о планах Зеленского - РИА Новости, 05.12.2024
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15:31 05.12.2024
https://ria.ru/20241205/zelenskiy-1987543820.html
"Думает о своей судьбе": в США высказались о планах Зеленского
"Думает о своей судьбе": в США высказались о планах Зеленского - РИА Новости, 05.12.2024
"Думает о своей судьбе": в США высказались о планах Зеленского
Владимир Зеленский в преддверии тяжелой для Украины зимы пытается повысить свою популярность среди жителей страны, но это ему не удается, пишет The New York... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T15:31
2024-12-05T15:31
в мире
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский в преддверии тяжелой для Украины зимы пытается повысить свою популярность среди жителей страны, но это ему не удается, пишет The New York Times со ссылкой на экспертов.На Украине на прошлой неделе вступил в силу закон о повышении налогов — военный сбор повысится с 1,5% до 5%, а налог на прибыль банков до 50%, это приведет к снижению доходов населения и закрытию предприятий. Одновременно Зеленский запустил госпрограмму помощи украинцам в зимний период в размере 1 000 гривен (около 24 долларов). Это скромная сумма даже по сравнению со средней ежемесячной зарплатой на Украине (примерно 500 долларов)."Одной рукой они берут деньги, а другой — отдают их обратно. Это бессмысленно", — сказал в телефонном интервью депутат Верховной рады Ярослав Железняк.По словам критиков, такие шаги Зеленского послали противоречивый сигнал украинцам, которые все больше устают от конфликта."Это популистский шаг", — заявил политический эксперт украинского аналитического центра Democracy House Анатолий Октысюк. По его словам, Зеленский уже "думает о своей судьбе на будущих выборах" и обеспокоен тем, что может проиграть, потому что "люди хотят свежих лиц".Ранее газета Times сообщила, что популярность Владимира Зеленского среди граждан Украины неуклонно снижается, а его шансы на переизбрание становятся все меньше. Газета со ссылкой на соцопрос отметила, что только 16 процентов респондентов проголосовали бы за переизбрание Зеленского на второй срок, а 60 процентов предпочли бы, чтобы он вообще не баллотировался повторно.Срок должностных полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".Президент России Владимир Путин указывал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда пришлось бы отменять закон о военном положении — его действие не означает пролонгации результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".
https://ria.ru/20241205/spectator-1987470889.html
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, владимир путин, верховная рада украины
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Верховная Рада Украины
"Думает о своей судьбе": в США высказались о планах Зеленского

NYT: Зеленский тщетно пытается вернуть симпатии уставших от конфликта украинцев

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский в преддверии тяжелой для Украины зимы пытается повысить свою популярность среди жителей страны, но это ему не удается, пишет The New York Times со ссылкой на экспертов.
На Украине на прошлой неделе вступил в силу закон о повышении налогов — военный сбор повысится с 1,5% до 5%, а налог на прибыль банков до 50%, это приведет к снижению доходов населения и закрытию предприятий. Одновременно Зеленский запустил госпрограмму помощи украинцам в зимний период в размере 1 000 гривен (около 24 долларов). Это скромная сумма даже по сравнению со средней ежемесячной зарплатой на Украине (примерно 500 долларов).
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в бундестаге - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
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"Одной рукой они берут деньги, а другой — отдают их обратно. Это бессмысленно", — сказал в телефонном интервью депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
По словам критиков, такие шаги Зеленского послали противоречивый сигнал украинцам, которые все больше устают от конфликта.
"Это популистский шаг", — заявил политический эксперт украинского аналитического центра Democracy House Анатолий Октысюк. По его словам, Зеленский уже "думает о своей судьбе на будущих выборах" и обеспокоен тем, что может проиграть, потому что "люди хотят свежих лиц".
Ранее газета Times сообщила, что популярность Владимира Зеленского среди граждан Украины неуклонно снижается, а его шансы на переизбрание становятся все меньше. Газета со ссылкой на соцопрос отметила, что только 16 процентов респондентов проголосовали бы за переизбрание Зеленского на второй срок, а 60 процентов предпочли бы, чтобы он вообще не баллотировался повторно.
Срок должностных полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".
Президент России Владимир Путин указывал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда пришлось бы отменять закон о военном положении — его действие не означает пролонгации результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".
Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
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