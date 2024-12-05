https://ria.ru/20241205/zaharova-1987568969.html
Посол Мальты объяснил аннулирование визы Захаровой
Посол Мальты объяснил аннулирование визы Захаровой - РИА Новости, 05.12.2024
Посол Мальты объяснил аннулирование визы Захаровой
Официальному представителю МИД России Марии Захаровой аннулировали визу на заседание СМИД ОБСЕ на Мальте из-за возражений со стороны "некоторых стран" ЕС,... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T16:46
2024-12-05T16:46
2024-12-05T21:02
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Официальному представителю МИД России Марии Захаровой аннулировали визу на заседание СМИД ОБСЕ на Мальте из-за возражений со стороны "некоторых стран" ЕС, сообщил посол Мальты в России Кармело Ингуанез, не уточнив, о каких странах идет речь. "После того как некоторые государства — члены ЕС высказали возражения против ее поездки — и это также предусмотрено в решении, что государства-члены могут возразить принимающей стороне, — министр (иностранных дел Мальты. — Прим. ред.) решил, что перед лицом этих возражений мы аннулируем визу", — сообщил дипломат RTVI. При этом Ингуанез не уточнил, от каких именно стран поступили возражения, но отметил, что это были "несколько стран". В среду МИД России сообщил, что Захаровой аннулировали уже выданную Мальтой визу накануне встречи министров иностранных дел ОБСЕ. В ведомстве назвали этот случай беспрецедентным. Как отметила Захарова, в ОБСЕ не осталось "ни сотрудничества, ни взаимодействия, а вместо принципов — беспринципность".
https://ria.ru/20241204/zaharova-1987398493.html
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в мире, россия, мальта, мария захарова, обсе, евросоюз
В мире, Россия, Мальта, Мария Захарова, ОБСЕ, Евросоюз
Посол Мальты объяснил аннулирование визы Захаровой
Посол Мальты: Захаровой аннулировали визу из-за позиции некоторых стран ЕС