https://ria.ru/20241205/yunesko-1987608530.html
СПЧ обратился к ЮНЕСКО из-за угрозы сноса памятника Пушкину в Одессе
СПЧ обратился к ЮНЕСКО из-за угрозы сноса памятника Пушкину в Одессе - РИА Новости, 05.12.2024
СПЧ обратился к ЮНЕСКО из-за угрозы сноса памятника Пушкину в Одессе
Члены постоянной комиссии СПЧ по социальным и культурным правам сообщили, что направили обращение гендиректору ЮНЕСКО Одри Азуле в связи с угрозой сноса... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T20:40
2024-12-05T20:40
2024-12-05T20:40
одесса
украина
россия
александр пушкин
одри азуле
юнеско
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987321118_0:0:2791:1570_1920x0_80_0_0_68b170a17b83c77b2e27fcce37e03a7a.jpg
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Члены постоянной комиссии СПЧ по социальным и культурным правам сообщили, что направили обращение гендиректору ЮНЕСКО Одри Азуле в связи с угрозой сноса памятника Александру Пушкину в Одессе. Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщило, что депутаты Одесского горсовета поддержали снос памятника Пушкину на Приморском бульваре. "Уничтожение исторического объекта, имеющего значение не только для российской, но и всей общеевропейской культуры, не может быть оправдано никакими соображениями", - говорится в письме членов СПЧ гендиректору ЮНЕСКО, опубликованном в Telegram-канале СПЧ. Правозащитники отметили, что вандализм в отношении культурных ценностей является грубым нарушением права людей на сохранение исторической и культурной идентичности. Кроме того, члены СПЧ подчеркнули что памятник Пушкину в Одессе входит в состав объекта Всемирного наследия "Исторический центр Одессы", который подлежит государственной охране в соответствии с международной Конвенцией об охране всемирного культурного и природного наследия 1972 года. "Просим вас предпринять безотлагательные меры по предотвращению акта антикультурного вандализма", - отмечается в письме. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
https://ria.ru/20241204/vena-1987221706.html
https://ria.ru/20241203/pushkin-1987002631.html
одесса
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987321118_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_659c929084eb73c4e64a2fcefa6efd3d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
одесса, украина, россия, александр пушкин, одри азуле, юнеско, в мире
Одесса, Украина, Россия, Александр Пушкин, Одри Азуле, ЮНЕСКО, В мире
СПЧ обратился к ЮНЕСКО из-за угрозы сноса памятника Пушкину в Одессе
Члены СПЧ обратились к ЮНЕСКО из-за угрозы сноса памятника Пушкину в Одессе