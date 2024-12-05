Рейтинг@Mail.ru
СПЧ обратился к ЮНЕСКО из-за угрозы сноса памятника Пушкину в Одессе - РИА Новости, 05.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:40 05.12.2024
https://ria.ru/20241205/yunesko-1987608530.html
СПЧ обратился к ЮНЕСКО из-за угрозы сноса памятника Пушкину в Одессе
СПЧ обратился к ЮНЕСКО из-за угрозы сноса памятника Пушкину в Одессе - РИА Новости, 05.12.2024
СПЧ обратился к ЮНЕСКО из-за угрозы сноса памятника Пушкину в Одессе
Члены постоянной комиссии СПЧ по социальным и культурным правам сообщили, что направили обращение гендиректору ЮНЕСКО Одри Азуле в связи с угрозой сноса... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T20:40
2024-12-05T20:40
одесса
украина
россия
александр пушкин
одри азуле
юнеско
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987321118_0:0:2791:1570_1920x0_80_0_0_68b170a17b83c77b2e27fcce37e03a7a.jpg
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Члены постоянной комиссии СПЧ по социальным и культурным правам сообщили, что направили обращение гендиректору ЮНЕСКО Одри Азуле в связи с угрозой сноса памятника Александру Пушкину в Одессе. Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщило, что депутаты Одесского горсовета поддержали снос памятника Пушкину на Приморском бульваре. "Уничтожение исторического объекта, имеющего значение не только для российской, но и всей общеевропейской культуры, не может быть оправдано никакими соображениями", - говорится в письме членов СПЧ гендиректору ЮНЕСКО, опубликованном в Telegram-канале СПЧ. Правозащитники отметили, что вандализм в отношении культурных ценностей является грубым нарушением права людей на сохранение исторической и культурной идентичности. Кроме того, члены СПЧ подчеркнули что памятник Пушкину в Одессе входит в состав объекта Всемирного наследия "Исторический центр Одессы", который подлежит государственной охране в соответствии с международной Конвенцией об охране всемирного культурного и природного наследия 1972 года. "Просим вас предпринять безотлагательные меры по предотвращению акта антикультурного вандализма", - отмечается в письме. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
https://ria.ru/20241204/vena-1987221706.html
https://ria.ru/20241203/pushkin-1987002631.html
одесса
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987321118_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_659c929084eb73c4e64a2fcefa6efd3d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
одесса, украина, россия, александр пушкин, одри азуле, юнеско, в мире
Одесса, Украина, Россия, Александр Пушкин, Одри Азуле, ЮНЕСКО, В мире
СПЧ обратился к ЮНЕСКО из-за угрозы сноса памятника Пушкину в Одессе

Члены СПЧ обратились к ЮНЕСКО из-за угрозы сноса памятника Пушкину в Одессе

CC BY-SA 4.0 / Posterrr / Памятник поэту А.С.Пушкину на Приморском бульваре в Одессе, Украина
Памятник поэту А.С.Пушкину на Приморском бульваре в Одессе, Украина - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
CC BY-SA 4.0 / Posterrr /
Памятник поэту А.С.Пушкину на Приморском бульваре в Одессе, Украина
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Члены постоянной комиссии СПЧ по социальным и культурным правам сообщили, что направили обращение гендиректору ЮНЕСКО Одри Азуле в связи с угрозой сноса памятника Александру Пушкину в Одессе.
Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщило, что депутаты Одесского горсовета поддержали снос памятника Пушкину на Приморском бульваре.
Вид на Вену - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
В Вене отказались комментировать снос памятников Пушкину на Украине
4 декабря, 04:42
"Уничтожение исторического объекта, имеющего значение не только для российской, но и всей общеевропейской культуры, не может быть оправдано никакими соображениями", - говорится в письме членов СПЧ гендиректору ЮНЕСКО, опубликованном в Telegram-канале СПЧ.
Правозащитники отметили, что вандализм в отношении культурных ценностей является грубым нарушением права людей на сохранение исторической и культурной идентичности. Кроме того, члены СПЧ подчеркнули что памятник Пушкину в Одессе входит в состав объекта Всемирного наследия "Исторический центр Одессы", который подлежит государственной охране в соответствии с международной Конвенцией об охране всемирного культурного и природного наследия 1972 года.
"Просим вас предпринять безотлагательные меры по предотвращению акта антикультурного вандализма", - отмечается в письме.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
Потомок Александра Пушкина о сносе памятников поэту на Украине и в Прибалтике - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
Потомок Пушкина не может смириться со сносом памятников поэту
3 декабря, 05:49
 
ОдессаУкраинаРоссияАлександр ПушкинОдри АзулеЮНЕСКОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала