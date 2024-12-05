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СПЧ обратился к ЮНЕСКО из-за угрозы сноса памятника Пушкину в Одессе

СПЧ обратился к ЮНЕСКО из-за угрозы сноса памятника Пушкину в Одессе - РИА Новости, 05.12.2024

СПЧ обратился к ЮНЕСКО из-за угрозы сноса памятника Пушкину в Одессе

Члены постоянной комиссии СПЧ по социальным и культурным правам сообщили, что направили обращение гендиректору ЮНЕСКО Одри Азуле в связи с угрозой сноса... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T20:40

2024-12-05T20:40

2024-12-05T20:40

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Члены постоянной комиссии СПЧ по социальным и культурным правам сообщили, что направили обращение гендиректору ЮНЕСКО Одри Азуле в связи с угрозой сноса памятника Александру Пушкину в Одессе. Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщило, что депутаты Одесского горсовета поддержали снос памятника Пушкину на Приморском бульваре. "Уничтожение исторического объекта, имеющего значение не только для российской, но и всей общеевропейской культуры, не может быть оправдано никакими соображениями", - говорится в письме членов СПЧ гендиректору ЮНЕСКО, опубликованном в Telegram-канале СПЧ. Правозащитники отметили, что вандализм в отношении культурных ценностей является грубым нарушением права людей на сохранение исторической и культурной идентичности. Кроме того, члены СПЧ подчеркнули что памятник Пушкину в Одессе входит в состав объекта Всемирного наследия "Исторический центр Одессы", который подлежит государственной охране в соответствии с международной Конвенцией об охране всемирного культурного и природного наследия 1972 года. "Просим вас предпринять безотлагательные меры по предотвращению акта антикультурного вандализма", - отмечается в письме. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.

https://ria.ru/20241204/vena-1987221706.html

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одесса, украина, россия, александр пушкин, одри азуле, юнеско, в мире