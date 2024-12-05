https://ria.ru/20241205/yugra-1987617726.html
В Югре могут ввести новые ограничения на выдачу трудовых патентов
В Югре могут ввести новые ограничения на выдачу трудовых патентов - РИА Новости, 05.12.2024
В Югре могут ввести новые ограничения на выдачу трудовых патентов
Актуализировать и дополнить перечень видов экономической деятельности, где запрещено трудоустройство иностранцев, планируют в Ханты-Мансийском автономном... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T22:30
2024-12-05T22:30
2024-12-05T22:30
ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийский автономный округ
руслан кухарук
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939095993_0:185:2986:1865_1920x0_80_0_0_a23832cedad1f9cf15fa308614dc18a9.jpg
ТЮМЕНЬ, 5 дек – РИА Новости. Актуализировать и дополнить перечень видов экономической деятельности, где запрещено трудоустройство иностранцев, планируют в Ханты-Мансийском автономном округе, заявил губернатор Руслан Кухарук, отвечая на вопросы жителей округа в ходе прямой линии. Кухарук отметил, что вопрос миграционной политики по всей стране обсуждается остро, и прежде всего из-за совершенных иностранцами правонарушений и преступлений. "У субъектов… есть возможность определять виды деятельности, на которые выдаются патенты на трудоустройство иностранной рабочей силы. У нас в перечне ограничения по восьми направлениям, на которых не могут работать иностранцы. Готовим на 2025 год очередной… Активно идёт обсуждение того, чтобы дополнить перечень… другими отраслями, направлениями, в которых не могут быть трудоустроены иностранцы", - сообщил он. Губернатор акцентировал внимание на том, что в перечне запретов на выдачу трудовых патентов могут оказаться те сферы, где регион сможет обойтись без иностранной рабочей силы, и те, где вероятны риски. Он особо подчеркнул, что в данном случае речь идет только о тех лицах, которые представляют угрозу обществу, угрозу государству, и которые могут преступить закон.
ханты-мансийский автономный округ
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939095993_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_fdb7f6d4342697af2a3d9efbfe440cf5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ханты-мансийский автономный округ, руслан кухарук, россия
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Руслан Кухарук, Россия
В Югре могут ввести новые ограничения на выдачу трудовых патентов
Губернатор Кухарук: в Югре могут ввести ограничения на выдачу трудовых патентов
ТЮМЕНЬ, 5 дек – РИА Новости. Актуализировать и дополнить перечень видов экономической деятельности, где запрещено трудоустройство иностранцев, планируют в Ханты-Мансийском автономном округе, заявил губернатор Руслан Кухарук, отвечая на вопросы жителей округа в ходе прямой линии.
Кухарук отметил, что вопрос миграционной политики по всей стране обсуждается остро, и прежде всего из-за совершенных иностранцами правонарушений и преступлений.
"У субъектов… есть возможность определять виды деятельности, на которые выдаются патенты на трудоустройство иностранной рабочей силы. У нас в перечне ограничения по восьми направлениям, на которых не могут работать иностранцы. Готовим на 2025 год очередной… Активно идёт обсуждение того, чтобы дополнить перечень… другими отраслями, направлениями, в которых не могут быть трудоустроены иностранцы", - сообщил он.
Губернатор акцентировал внимание на том, что в перечне запретов на выдачу трудовых патентов могут оказаться те сферы, где регион сможет обойтись без иностранной рабочей силы, и те, где вероятны риски. Он особо подчеркнул, что в данном случае речь идет только о тех лицах, которые представляют угрозу обществу, угрозу государству, и которые могут преступить закон.