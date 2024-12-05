https://ria.ru/20241205/yugra-1987617726.html

В Югре могут ввести новые ограничения на выдачу трудовых патентов

В Югре могут ввести новые ограничения на выдачу трудовых патентов - РИА Новости, 05.12.2024

В Югре могут ввести новые ограничения на выдачу трудовых патентов

Актуализировать и дополнить перечень видов экономической деятельности, где запрещено трудоустройство иностранцев, планируют в Ханты-Мансийском автономном... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T22:30

2024-12-05T22:30

2024-12-05T22:30

ханты-мансийский автономный округ

ханты-мансийский автономный округ

руслан кухарук

россия

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ТЮМЕНЬ, 5 дек – РИА Новости. Актуализировать и дополнить перечень видов экономической деятельности, где запрещено трудоустройство иностранцев, планируют в Ханты-Мансийском автономном округе, заявил губернатор Руслан Кухарук, отвечая на вопросы жителей округа в ходе прямой линии. Кухарук отметил, что вопрос миграционной политики по всей стране обсуждается остро, и прежде всего из-за совершенных иностранцами правонарушений и преступлений. "У субъектов… есть возможность определять виды деятельности, на которые выдаются патенты на трудоустройство иностранной рабочей силы. У нас в перечне ограничения по восьми направлениям, на которых не могут работать иностранцы. Готовим на 2025 год очередной… Активно идёт обсуждение того, чтобы дополнить перечень… другими отраслями, направлениями, в которых не могут быть трудоустроены иностранцы", - сообщил он. Губернатор акцентировал внимание на том, что в перечне запретов на выдачу трудовых патентов могут оказаться те сферы, где регион сможет обойтись без иностранной рабочей силы, и те, где вероятны риски. Он особо подчеркнул, что в данном случае речь идет только о тех лицах, которые представляют угрозу обществу, угрозу государству, и которые могут преступить закон.

ханты-мансийский автономный округ

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ханты-мансийский автономный округ, руслан кухарук, россия