https://ria.ru/20241205/yugra-1987612456.html

На прямую линию с губернатором Югры поступило более двух тысяч вопросов

На прямую линию с губернатором Югры поступило более двух тысяч вопросов - РИА Новости, 05.12.2024

На прямую линию с губернатором Югры поступило более двух тысяч вопросов

Более 2 тысяч вопросов и обращений поступило на прямую линию губернатору Ханты-Мансийского автономного округа Руслану Кухаруку, по тематике они совпадают с... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T21:34

2024-12-05T21:34

2024-12-05T21:34

ханты-мансийский автономный округ

общество

ханты-мансийский автономный округ

руслан кухарук

жкх

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ТЮМЕНЬ, 5 дек – РИА Новости. Более 2 тысяч вопросов и обращений поступило на прямую линию губернатору Ханты-Мансийского автономного округа Руслану Кухаруку, по тематике они совпадают с теми, что жители округа адресовали главе округа при личных встречах по время его поездок по муниципалитетам. Ведущие прямой линии отметили, что больше всего вопросов и обращений от жителей округа поступило по теме жилищно-коммунального комплекса, на втором месте по объему - обращения, касающиеся аварийного жилого фонда. Также активно авторы обращений интересуются положением дел в социальной сфере и развитием социальной инфраструктуры, вопросами благоустройства и развития улично-дорожной сети, на пятом месте по популярности - вопросы о качестве медицинских услуг и о работе системы здравоохранения. "Все темы совпадают с темами, которые которые звучали на личных встречах, когда мы приезжали в муниципалитеты. Тематика и проблематоры совпадают", - отметил Руслан Кухарук в беседе с телеведущими. В ходе прямой линии губернатор ответил на те вопросы, которые интересуют абсолютное большинство жителей округа. После окончания эфира в своем Telegram-канале он еще раз поблагодарил земляков за обращения и активность, а также заверил, что все поступившие вопросы будут отработаны, обратная связь по ним будет и будет реакция.

ханты-мансийский автономный округ

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, ханты-мансийский автономный округ, руслан кухарук, жкх