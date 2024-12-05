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На прямую линию с губернатором Югры поступило более двух тысяч вопросов - РИА Новости, 05.12.2024
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
21:34 05.12.2024
https://ria.ru/20241205/yugra-1987612456.html
На прямую линию с губернатором Югры поступило более двух тысяч вопросов
На прямую линию с губернатором Югры поступило более двух тысяч вопросов - РИА Новости, 05.12.2024
На прямую линию с губернатором Югры поступило более двух тысяч вопросов
Более 2 тысяч вопросов и обращений поступило на прямую линию губернатору Ханты-Мансийского автономного округа Руслану Кухаруку, по тематике они совпадают с... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T21:34
2024-12-05T21:34
ханты-мансийский автономный округ
общество
ханты-мансийский автономный округ
руслан кухарук
жкх
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ТЮМЕНЬ, 5 дек – РИА Новости. Более 2 тысяч вопросов и обращений поступило на прямую линию губернатору Ханты-Мансийского автономного округа Руслану Кухаруку, по тематике они совпадают с теми, что жители округа адресовали главе округа при личных встречах по время его поездок по муниципалитетам. Ведущие прямой линии отметили, что больше всего вопросов и обращений от жителей округа поступило по теме жилищно-коммунального комплекса, на втором месте по объему - обращения, касающиеся аварийного жилого фонда. Также активно авторы обращений интересуются положением дел в социальной сфере и развитием социальной инфраструктуры, вопросами благоустройства и развития улично-дорожной сети, на пятом месте по популярности - вопросы о качестве медицинских услуг и о работе системы здравоохранения. "Все темы совпадают с темами, которые которые звучали на личных встречах, когда мы приезжали в муниципалитеты. Тематика и проблематоры совпадают", - отметил Руслан Кухарук в беседе с телеведущими. В ходе прямой линии губернатор ответил на те вопросы, которые интересуют абсолютное большинство жителей округа. После окончания эфира в своем Telegram-канале он еще раз поблагодарил земляков за обращения и активность, а также заверил, что все поступившие вопросы будут отработаны, обратная связь по ним будет и будет реакция.
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общество, ханты-мансийский автономный округ, руслан кухарук, жкх
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Общество, Ханты-Мансийский автономный округ, Руслан Кухарук, ЖКХ
На прямую линию с губернатором Югры поступило более двух тысяч вопросов

Жители Югры на прямую линию с губернатором отправили свыше 2 тысяч сообщений

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГубернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Руслан Кухарук
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Руслан Кухарук - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Руслан Кухарук. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 5 дек – РИА Новости. Более 2 тысяч вопросов и обращений поступило на прямую линию губернатору Ханты-Мансийского автономного округа Руслану Кухаруку, по тематике они совпадают с теми, что жители округа адресовали главе округа при личных встречах по время его поездок по муниципалитетам.
Ведущие прямой линии отметили, что больше всего вопросов и обращений от жителей округа поступило по теме жилищно-коммунального комплекса, на втором месте по объему - обращения, касающиеся аварийного жилого фонда. Также активно авторы обращений интересуются положением дел в социальной сфере и развитием социальной инфраструктуры, вопросами благоустройства и развития улично-дорожной сети, на пятом месте по популярности - вопросы о качестве медицинских услуг и о работе системы здравоохранения.
«
"Все темы совпадают с темами, которые которые звучали на личных встречах, когда мы приезжали в муниципалитеты. Тематика и проблематоры совпадают", - отметил Руслан Кухарук в беседе с телеведущими.
В ходе прямой линии губернатор ответил на те вопросы, которые интересуют абсолютное большинство жителей округа. После окончания эфира в своем Telegram-канале он еще раз поблагодарил земляков за обращения и активность, а также заверил, что все поступившие вопросы будут отработаны, обратная связь по ним будет и будет реакция.
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругОбществоХанты-Мансийский автономный округРуслан КухарукЖКХ
 
 
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