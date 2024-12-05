https://ria.ru/20241205/yugra-1987483889.html

Югорский машиностроительный завод расширил линейку продукции

Югорский машиностроительный завод расширил линейку продукции - РИА Новости, 05.12.2024

Югорский машиностроительный завод расширил линейку продукции

Югорский машиностроительный завод, который производит оборудование и запчасти для криогенной техники, расширил линейку, сообщает Фонд развития Югры. РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T11:26

2024-12-05T11:26

2024-12-05T11:26

ханты-мансийский автономный округ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 дек – РИА Новости. Югорский машиностроительный завод, который производит оборудование и запчасти для криогенной техники, расширил линейку, сообщает Фонд развития Югры. "На заводе "Юграмаш" собрали первый турбодетандер компрессорного агрегата для установки по выделению гелия. Выпускать модель планируют по запросам от заказчиков", - говорится в сообщении. Основной специализацией предприятия являются разработка криогенных технологий и производство криогенного оборудования и криогенных емкостей, которые используются для транспортировки и хранения сжиженного газа. Завод работает по принципу полного цикла. За время деятельности компанией освоены сотни технологических процессов, разработано и выпущено более пятидесяти наименований производственного оборудования. "Юграмаш" поставляет свою продукцию в Ленинградскую, Свердловскую области, Республику Татарстан, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, а также в Красноярский край и Казахстан. В 2023 году Югорский машиностроительный завод стал участником национального проекта "Производительность труда". Специалисты Регионального центра компетенций Фонда развития Югры помогли оптимизировать процесс сборки криогенного оборудования и внедрить на предприятии систему 5С.

https://ria.ru/20241130/vystavka-1986601291.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60