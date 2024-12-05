Рейтинг@Mail.ru
Югорский машиностроительный завод расширил линейку продукции - РИА Новости, 05.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
11:26 05.12.2024
https://ria.ru/20241205/yugra-1987483889.html
Югорский машиностроительный завод расширил линейку продукции
Югорский машиностроительный завод расширил линейку продукции - РИА Новости, 05.12.2024
Югорский машиностроительный завод расширил линейку продукции
Югорский машиностроительный завод, который производит оборудование и запчасти для криогенной техники, расширил линейку, сообщает Фонд развития Югры. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T11:26
2024-12-05T11:26
ханты-мансийский автономный округ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/15/1947479740_0:135:3000:1823_1920x0_80_0_0_89deab6cad5402eb1f5b8be6a1bcd75e.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 дек – РИА Новости. Югорский машиностроительный завод, который производит оборудование и запчасти для криогенной техники, расширил линейку, сообщает Фонд развития Югры. "На заводе "Юграмаш" собрали первый турбодетандер компрессорного агрегата для установки по выделению гелия. Выпускать модель планируют по запросам от заказчиков", - говорится в сообщении. Основной специализацией предприятия являются разработка криогенных технологий и производство криогенного оборудования и криогенных емкостей, которые используются для транспортировки и хранения сжиженного газа. Завод работает по принципу полного цикла. За время деятельности компанией освоены сотни технологических процессов, разработано и выпущено более пятидесяти наименований производственного оборудования. "Юграмаш" поставляет свою продукцию в Ленинградскую, Свердловскую области, Республику Татарстан, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, а также в Красноярский край и Казахстан. В 2023 году Югорский машиностроительный завод стал участником национального проекта "Производительность труда". Специалисты Регионального центра компетенций Фонда развития Югры помогли оптимизировать процесс сборки криогенного оборудования и внедрить на предприятии систему 5С.
https://ria.ru/20241130/vystavka-1986601291.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/15/1947479740_196:0:2805:1957_1920x0_80_0_0_6262cf518aae149565eca8fcd4a5e868.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Ханты-Мансийский Автономный Округ
Югорский машиностроительный завод расширил линейку продукции

Югорский машиностроительный завод расширил линейку производимой продукции

© РИА Новости / Александр Юрьев | Перейти в медиабанкВиды Ханты-Мансийска
Виды Ханты-Мансийска - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Александр Юрьев
Перейти в медиабанк
Виды Ханты-Мансийска. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 дек – РИА Новости. Югорский машиностроительный завод, который производит оборудование и запчасти для криогенной техники, расширил линейку, сообщает Фонд развития Югры.
"На заводе "Юграмаш" собрали первый турбодетандер компрессорного агрегата для установки по выделению гелия. Выпускать модель планируют по запросам от заказчиков", - говорится в сообщении.
Основной специализацией предприятия являются разработка криогенных технологий и производство криогенного оборудования и криогенных емкостей, которые используются для транспортировки и хранения сжиженного газа.
Завод работает по принципу полного цикла. За время деятельности компанией освоены сотни технологических процессов, разработано и выпущено более пятидесяти наименований производственного оборудования. "Юграмаш" поставляет свою продукцию в Ленинградскую, Свердловскую области, Республику Татарстан, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, а также в Красноярский край и Казахстан.
В 2023 году Югорский машиностроительный завод стал участником национального проекта "Производительность труда". Специалисты Регионального центра компетенций Фонда развития Югры помогли оптимизировать процесс сборки криогенного оборудования и внедрить на предприятии систему 5С.
Ханты-Мансийск - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
Выставка лучших вкусов Югры пройдет в дни празднования образования региона
30 ноября, 08:28
 
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала