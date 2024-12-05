Рейтинг@Mail.ru
Подразделения группировки "Юг" улучшили тактическое положение - РИА Новости, 05.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:31 05.12.2024 (обновлено: 12:37 05.12.2024)
https://ria.ru/20241205/yug-1987497573.html
Подразделения группировки "Юг" улучшили тактическое положение
Подразделения группировки "Юг" улучшили тактическое положение - РИА Новости, 05.12.2024
Подразделения группировки "Юг" улучшили тактическое положение
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, отразили две атаки, ВСУ потеряли до 330 военнослужащих, две бронемашины, две станции РЭБ РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T12:31
2024-12-05T12:37
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985786055_0:181:3163:1960_1920x0_80_0_0_ac0db6959d9f9c5955c980df77bdc212.jpg
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, отразили две атаки, ВСУ потеряли до 330 военнослужащих, две бронемашины, две станции РЭБ и склад с боеприпасами, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Курахово, Успеновка, Улаклы, Островское и Константиновка Донецкой Народной Республики. Отразили две контратаки штурмовых подразделений противника", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 330 военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля, уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и склад с боеприпасами.
https://ria.ru/20241205/voyska-1987496926.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985786055_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_b7bcc44846d1a92894700025d19cecab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
Подразделения группировки "Юг" улучшили тактическое положение

Подразделения группировки "Юг" отразили две контратаки противника

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, отразили две атаки, ВСУ потеряли до 330 военнослужащих, две бронемашины, две станции РЭБ и склад с боеприпасами, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Курахово, Успеновка, Улаклы, Островское и Константиновка Донецкой Народной Республики. Отразили две контратаки штурмовых подразделений противника", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, потери ВСУ составили до 330 военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля, уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и склад с боеприпасами.
Британские курсанты Королевской военной академии во время учений - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
"Две недели". В США сделали заявление о британских войсках на Украине
Вчера, 12:32
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала