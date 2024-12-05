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Подразделения группировки "Юг" улучшили тактическое положение
Подразделения группировки "Юг" улучшили тактическое положение - РИА Новости, 05.12.2024
Подразделения группировки "Юг" улучшили тактическое положение
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, отразили две атаки, ВСУ потеряли до 330 военнослужащих, две бронемашины, две станции РЭБ РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T12:31
2024-12-05T12:31
2024-12-05T12:37
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, отразили две атаки, ВСУ потеряли до 330 военнослужащих, две бронемашины, две станции РЭБ и склад с боеприпасами, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Курахово, Успеновка, Улаклы, Островское и Константиновка Донецкой Народной Республики. Отразили две контратаки штурмовых подразделений противника", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 330 военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля, уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и склад с боеприпасами.
https://ria.ru/20241205/voyska-1987496926.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
Подразделения группировки "Юг" улучшили тактическое положение
Подразделения группировки "Юг" отразили две контратаки противника