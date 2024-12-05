https://ria.ru/20241205/yug-1987497573.html

Подразделения группировки "Юг" улучшили тактическое положение

Подразделения группировки "Юг" улучшили тактическое положение - РИА Новости, 05.12.2024

Подразделения группировки "Юг" улучшили тактическое положение

Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, отразили две атаки, ВСУ потеряли до 330 военнослужащих, две бронемашины, две станции РЭБ РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T12:31

2024-12-05T12:31

2024-12-05T12:37

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, отразили две атаки, ВСУ потеряли до 330 военнослужащих, две бронемашины, две станции РЭБ и склад с боеприпасами, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Курахово, Успеновка, Улаклы, Островское и Константиновка Донецкой Народной Республики. Отразили две контратаки штурмовых подразделений противника", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 330 военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля, уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и склад с боеприпасами.

https://ria.ru/20241205/voyska-1987496926.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, вооруженные силы украины