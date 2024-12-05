https://ria.ru/20241205/vyshki-1987604691.html

В 21 населенном пункте Оренбуржья установят новые вышки мобильной связи

В 21 населенном пункте Оренбуржья установят новые вышки мобильной связи - РИА Новости, 05.12.2024

В 21 населенном пункте Оренбуржья установят новые вышки мобильной связи

До конца 2024 года в 21 населенном пункте Оренбургской области, где существуют проблемы с получением современных цифровых услуг, введут в эксплуатацию новые... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T19:58

2024-12-05T19:58

2024-12-05T19:58

оренбургская область

общество

технологии

оренбургская область

северный район

денис паслер

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/02/1814014528_0:0:2932:1649_1920x0_80_0_0_04fba5066ee17a1489873b513e40b88e.jpg

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. До конца 2024 года в 21 населенном пункте Оренбургской области, где существуют проблемы с получением современных цифровых услуг, введут в эксплуатацию новые вышки мобильной связи, сообщил во время ежегодной прямой линии губернатор Денис Паслер. В 2024 году на прямую линию с губернатором поступило около 3 тысяч вопросов. В числе наиболее популярных тем – вопросы благоустройства, ремонта дорог, социальной поддержки, образования, ЖКХ, общественного транспорта. Так, жители малых населенных пунктов и отдаленных территорий области обратились к губернатору в рамках прямой линии с просьбой помочь в решении проблем, связанных с качеством мобильной связи и отсутствием интернета. Глава региона отметил, что на сегодняшний день на территории области успешно продолжается реализация программы "Устранение цифрового неравенства 2.0". Несмотря на то, что она рассчитана до 2030 года, можно делать прогнозы о досрочной цифровизации региона благодаря активному голосованию оренбуржцев и оперативному поступлению заявок от территорий. "Всего под параметры программы "Устранение цифрового неравенства 2.0", призванной обеспечить жителей сел, деревень и поселков Оренбуржья современными цифровыми услугами, попадает 695 территорий. С проблемами по мобильной связи из них около 340. В 135 населенных пунктах вышки уже построены. Село Секретарка Северного района в числе 21 населенного пункта, в которых запустят работу мобильной вышки до 31 декабря 2024 года. Еще 27 базовых мобильных станций будет введено в эксплуатацию до июня 2025 года", - приводит пресс-служба регионального правительства слова Паслера. Он добавил, что по темпам строительства базовых мобильных станций и по доступности – Оренбуржье находится на седьмом месте в стране. Программа важная, проделана большая работа, темпы строительства высокие. Отмечается, что при формировании адресной программы учитывается мнение оренбуржцев, проголосовавших за подключение своих населенных пунктов к мобильной связи на портале "Госуслуги". Очередность определяется количеством проголосовавших. Чем больше голосов, тем выше место в рейтинге, тем быстрее появится мобильная связь в селе. Губернатор уточнил, что ежегодная прямая линия доказала, что этот формат по-прежнему очень востребован. "Спасибо всем за актуальные и конструктивные сообщения, видеовопросы и звонки", - написал он в своем телеграм-канале.

оренбургская область

северный район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, технологии, оренбургская область, северный район, денис паслер