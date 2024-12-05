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Выплату к годовщине Битвы под Москвой получили 25 ветеранов Подмосковья
Выплату к годовщине Битвы под Москвой получили 25 ветеранов Подмосковья - РИА Новости, 05.12.2024
Выплату к годовщине Битвы под Москвой получили 25 ветеранов Подмосковья
Выплату в размере 40 тысяч рублей получили 25 подмосковных ветеранов к годовщине Битвы под Москвой, сообщает пресс-служба министерства социального развития... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T16:15
2024-12-05T16:15
2024-12-05T16:15
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Выплату в размере 40 тысяч рублей получили 25 подмосковных ветеранов к годовщине Битвы под Москвой, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области. 5 декабря — годовщина начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских сил в Битве под Москвой. В пресс-службе добавили, что в регионе 25 фронтовиков участвовали в боевых действиях под Москвой. В честь этой знаменательной даты ветераны получили единовременную выплату в 40 тысяч рублей. "В нашем регионе почти 500 участников Великой Отечественной войны. Битва под Москвой стала самой крупной за всю ее историю. Мы гордимся нашими ветеранами и стараемся сделать все возможное, чтобы они чувствовали поддержку и заботу со стороны государства. В следующем году наша страна отпразднует 80-летие Победы", - сообщила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба. В ведомстве отметили, что выплата поступила на счет автоматически, без необходимости подачи заявлений.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, людмила болатаева, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Общество, Москва, Людмила Болатаева, Московская область (Подмосковье)
Выплату к годовщине Битвы под Москвой получили 25 ветеранов Подмосковья
Подмосковные ветераны получили 40 тысяч рублей к годовщине Битвы под Москвой
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Выплату в размере 40 тысяч рублей получили 25 подмосковных ветеранов к годовщине Битвы под Москвой, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.
5 декабря — годовщина начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских сил в Битве под Москвой
.
В пресс-службе добавили, что в регионе 25 фронтовиков участвовали в боевых действиях под Москвой. В честь этой знаменательной даты ветераны получили единовременную выплату в 40 тысяч рублей.
«
"В нашем регионе почти 500 участников Великой Отечественной войны. Битва под Москвой стала самой крупной за всю ее историю. Мы гордимся нашими ветеранами и стараемся сделать все возможное, чтобы они чувствовали поддержку и заботу со стороны государства. В следующем году наша страна отпразднует 80-летие Победы", - сообщила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева
, ее слова приводит пресс-служба.
В ведомстве отметили, что выплата поступила на счет автоматически, без необходимости подачи заявлений.