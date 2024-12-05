Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области - РИА Новости, 05.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:24 05.12.2024 (обновлено: 15:33 05.12.2024)
https://ria.ru/20241205/vsu-1987542093.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области - РИА Новости, 05.12.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области
Подразделения российской армии в курском пограничье уничтожили за минувшие сутки более 300 боевиков ВСУ, три танка, три боевые машины пехоты, три боевые... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T15:24
2024-12-05T15:33
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983564932_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c4251ec9d5abcfa4398befd44d25a5c2.jpg
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Подразделения российской армии в курском пограничье уничтожили за минувшие сутки более 300 боевиков ВСУ, три танка, три боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы и пять минометов, сообщило в четверг Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих. Уничтожены три танка, три боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы и пять минометов", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 38 235 военнослужащих, 232 танка, 168 боевых машин пехоты, 123 бронетранспортера, 1228 боевых бронированных машин, 1087 автомобилей, 308 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 72 станции РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - сообщили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20241205/ssha-1987526848.html
https://ria.ru/20241205/voyska-1987496926.html
курская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983564932_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_56b124a1c486725fca9177ec47468ef3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, курская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области

ВСУ в Курской области за сутки потеряли более 300 военных

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Подразделения российской армии в курском пограничье уничтожили за минувшие сутки более 300 боевиков ВСУ, три танка, три боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы и пять минометов, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих. Уничтожены три танка, три боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы и пять минометов", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
На Западе сообщили Украине плохие новости о США
Вчера, 14:49
Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 38 235 военнослужащих, 232 танка, 168 боевых машин пехоты, 123 бронетранспортера, 1228 боевых бронированных машин, 1087 автомобилей, 308 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 72 станции РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.
"Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - сообщили в Минобороны РФ.
Британские курсанты Королевской военной академии во время учений - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
"Две недели". В США сделали заявление о британских войсках на Украине
Вчера, 12:32
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКурская областьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала