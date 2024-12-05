Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области
ВСУ в Курской области за сутки потеряли более 300 военных
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Подразделения российской армии в курском пограничье уничтожили за минувшие сутки более 300 боевиков ВСУ, три танка, три боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы и пять минометов, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих. Уничтожены три танка, три боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы и пять минометов", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 38 235 военнослужащих, 232 танка, 168 боевых машин пехоты, 123 бронетранспортера, 1228 боевых бронированных машин, 1087 автомобилей, 308 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 72 станции РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.
"Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - сообщили в Минобороны РФ.