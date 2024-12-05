https://ria.ru/20241205/vsu-1987542093.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области - РИА Новости, 05.12.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области

Подразделения российской армии в курском пограничье уничтожили за минувшие сутки более 300 боевиков ВСУ, три танка, три боевые машины пехоты, три боевые... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T15:24

2024-12-05T15:24

2024-12-05T15:33

специальная военная операция на украине

безопасность

курская область

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Подразделения российской армии в курском пограничье уничтожили за минувшие сутки более 300 боевиков ВСУ, три танка, три боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы и пять минометов, сообщило в четверг Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих. Уничтожены три танка, три боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы и пять минометов", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 38 235 военнослужащих, 232 танка, 168 боевых машин пехоты, 123 бронетранспортера, 1228 боевых бронированных машин, 1087 автомобилей, 308 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 72 станции РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - сообщили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20241205/ssha-1987526848.html

https://ria.ru/20241205/voyska-1987496926.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, курская область, россия, вооруженные силы украины